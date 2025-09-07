szeptember 7., vasárnap

Kötcse 2025

3 órája

Élőben közvetítik Orbán Viktor kötcsei beszédét

Kötcsén 2004 óta minden évben Orbán Viktor miniszterelnök tart politikai évadnyitó beszédet

Haon.hu

A somogyi településen, Kötcsén tartják vasárnap a polgári pikniket, ahol 2004 óta minden évben Orbán Viktor miniszterelnök tart politikai évadnyitó beszédet. Ezúttal különlegesség, hogy a helyzetértékelés nem zárt ajtók mögött hangzik el, hanem első alkalommal a közösségi médián keresztül bárki élőben követheti. 

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak

Orbán Viktor beszéde stratégai iránymutatás lesz

A kormányfő várhatóan részletesen szól majd a 2026-os választások előkészületeiről, az uniós politikai helyzetről, a háború következményeiről és a magyar gazdaság kilátásairól. Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig iránymutatóak, így most is fontos üzenetek hangzanak el az ország jövőjéről - foglalta össze a Magyar Nemzet.

Frissülő hírfolyamunk:

Tiszás provokáció és botrány Kötcsén

Magyar Péter Kötcsén is a provokáció bajnoka Fotó: MW

Magyar Péter vasárnap vonult be Kötcsére, ahol a Fidesz zártkörű piknikjét tartották. A Tisza Párt elnökét nem tömegek, hanem főleg újságírók vették körül, a helyiek közül pedig többen Fidesz-zászlóval adtak jelet ellenszenvüknek - mutatott rá cikkében a Magyar Nemzet. A politikus élő közvetítésben sértegette a sajtót, a TV2 riporterének pedig nem volt hajlandó válaszolni. Hívei közül néhányan a Hír TV munkatársait inzultálták. A helyszínen plakátautók is feltűntek, amelyek a Tisza Párt adópolitikáját bírálták.

Mindenkihez el kell justnia a Tisza-adó híre - plakátkampány indult

Kötcsén vette kezdetét a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóterveit leplezné le. A mozgalom szerint Magyar Péterék 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót terveznek, és ezt eltitkolnák a választók elől. Szerintük ezzel a kisebb keresetűeket is súlyos teher érné. A plakátautókkal azt szeretnék, hogy mindenkihez eljusson az üzenetük.

 

Egyre többen érkeznek meg Kötcsére, itt vannak az első képek a sonline-tól.

Nagy a készütség Kötcsén, ahol ma Orbán Viktor beszédet mond Fotó: Lang Róbert-sonline

Orbán Viktor vasárnap 16 órától mond beszédet a  kötcsei polgári pikniken. A Hír TV élőben közvetíti az eseményt, de a Facebookon is követhető lesz, többek között a Patrióta is élő bejelentkezéssel készül.

Hangulatkeltés helyett a családok megsegítése a Fidesz-KDNP jelszava

Orbán Viktor megmutatta a kötcsei találkozó előkészületeit, ahol a bográcsozás és a sátor mellett idén a kárpátaljai családok megsegítése is főszerepet kap.

Adóemelési botrány után Kötcsén próbál erőt mutatni Magyar Péter

Magyar Péter vasárnap Kötcsére hívta híveit, abban az időpontban, amikor Orbán Viktor évadnyitó beszédét tartja a polgári pikniken. A Tisza Párt vezetője így próbál reflektorfénybe kerülni, miközben pártja egyre több bírálatot kap a nyilvánosságra került adóemelési tervei miatt. Tarr Zoltán alelnök maga mondta ki: a választás után többkulcsos adórendszert vezetnének be.

A rendezvények miatt a hatóságok fokozott készültséget vezettek be a településen. A rendőrség és a TEK lezárja az érintett utcákat, igazoltatja a belépőket, és szükség esetén átvizsgálhatja a járműveket, csomagokat is. A közlekedést is érintő korlátozások miatt a rendőrség türelmet kér a lakosoktól.

Lezárások Kötcsén Fotó: rendőrség

 

 

 

