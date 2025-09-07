Élőben közvetítik Orbán Viktor kötcsei beszédét

Frissülő hírfolyamunk:

Tiszás provokáció és botrány Kötcsén

Magyar Péter Kötcsén is a provokáció bajnoka Fotó: MW

Magyar Péter vasárnap vonult be Kötcsére, ahol a Fidesz zártkörű piknikjét tartották. A Tisza Párt elnökét nem tömegek, hanem főleg újságírók vették körül, a helyiek közül pedig többen Fidesz-zászlóval adtak jelet ellenszenvüknek - mutatott rá cikkében a Magyar Nemzet. A politikus élő közvetítésben sértegette a sajtót, a TV2 riporterének pedig nem volt hajlandó válaszolni. Hívei közül néhányan a Hír TV munkatársait inzultálták. A helyszínen plakátautók is feltűntek, amelyek a Tisza Párt adópolitikáját bírálták.

Mindenkihez el kell justnia a Tisza-adó híre - plakátkampány indult

Kötcsén vette kezdetét a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóterveit leplezné le. A mozgalom szerint Magyar Péterék 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót terveznek, és ezt eltitkolnák a választók elől. Szerintük ezzel a kisebb keresetűeket is súlyos teher érné. A plakátautókkal azt szeretnék, hogy mindenkihez eljusson az üzenetük.