Történelmi pillanat: Orbán Viktor beszéde élőben Kötcséről

A somogyi település ismét reflektorfénybe került: vasárnap tartják a Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor mindig meghatározza az előttünk álló időszak irányait - összegezte az Origo. Most először a teljes beszéd élőben követhető lesz, 16 órától közvetítik a közösségi médiában. A miniszterelnök a „győzelmi tervről”, a magyar családpolitika folytatásáról és a gazdasági semlegesség elvéről is szólhat. Az elmúlt évek kötcsei üzenetei mindig komoly politikai irányt szabtak: 2018-ban az EP-választás, 2023-ban külpolitika, 2024-ben a gazdaság dominált. A mai beszéd is új mérföldkő lehet. A kötcsei eseményekről ma egy frissülő cikkben számoltunk be: