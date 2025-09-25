Orbán Viktor: Debrecenben dimenzióváltás történt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden adta át a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Ennek apropóján társportálunk, a Beol készített interjút vele Gyulán. A miniszterelnök több alföldi fejlesztésre is kitért, és azt mondta: Debrecenben dimenzióváltás ment végbe.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Az interjúban a miniszterelnök hangsúlyozta, a keleti régió fejlődésének fontos állomása lehet a Békéscsaba-Debrecen négysávos út átadása, mely már a tervezési fázisban tart.

Orbán Viktor kiemelte, Debrecenben egy egészen új ipari korszak kezdődik: többek között a BMW és a CATL érkezésével.

Orbán Viktor beszélt a Debrecen-Nagyszalonta-Békéscsaba gazdasági háromszögről is

A miniszterelnök a Beol kérdésére, mely szerint hogy haladnak a gazdasági folyamatok az érintett területeken, így válaszolt:

Csináljuk, a románok odaát szintén iparkodnak. Úgy érzem, hogy össze tud kapcsolódni a határ egyik és másik oldalán lévő két térség. Szót fogunk tudni érteni egymással, jól tudjuk a fogaskerekeket összeilleszteni.

