szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interjú

1 órája

Orbán Viktor: Debrecenben dimenzióváltás történt

Címkék#debrecen#interjú#Orbán Viktor

A miniszterelnök kedden járt Békés megyében. Orbán Viktor az interjúban hangsúlyozta, Debrecenben egy új ipari korszak kezdődik hamarosan.

Haon.hu

Orbán Viktor miniszterelnök kedden adta át a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Ennek apropóján társportálunk, a Beol készített interjút vele Gyulán. A miniszterelnök több alföldi fejlesztésre is kitért, és azt mondta: Debrecenben dimenzióváltás ment végbe. 

Orbán Viktor legutóbbi interjújában kiemelte, Debrecen dimenzióváltáson megy át
Orbán Viktor legutóbbi interjújában kiemelte, Debrecen dimenzióváltáson megy át
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Az interjúban a miniszterelnök hangsúlyozta, a keleti régió fejlődésének fontos állomása lehet a Békéscsaba-Debrecen négysávos út átadása, mely már a tervezési fázisban tart. 

Orbán Viktor kiemelte, Debrecenben egy egészen új ipari korszak kezdődik: többek között a BMW és a CATL érkezésével.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Orbán Viktor beszélt a Debrecen-Nagyszalonta-Békéscsaba gazdasági háromszögről is

A miniszterelnök a Beol kérdésére, mely szerint hogy haladnak a gazdasági folyamatok az érintett területeken, így válaszolt:

Csináljuk, a románok odaát szintén iparkodnak. Úgy érzem, hogy össze tud kapcsolódni a határ egyik és másik oldalán lévő két térség. Szót fogunk tudni érteni egymással, jól tudjuk a fogaskerekeket összeilleszteni.

A miniszterelnökkel készült teljes interjút videós formában megtekinthetitek a Beol oldalán.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu