1 órája
Orbán Viktor Debrecenben árulta el, hogyan zajlott a telefonbeszélgetése Donald Trumppal - videóval
A miniszterelnök pénteken érkezett a cívisvárosba. Orbán Viktor Debrecenben a Cívisváros Digitális Polgári Körrel is találkozott.
Péntek nagy nap volt a debreceniek életében: átadták a debreceni BMW-gyárat. Az ünnepélyes átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a megnyitót követően a Cívisváros Digitális Polgári Körrel is találkozott. Szombaton egy részletet meg is osztott a beszédéből közösségi oldalán a miniszterelnök, melyben azt mondja el, hogyan zajlott le a Donald Trump amerikai elnökkel történt beszélgetése.
Késő este gyanútlanul vacsoráztam a feleségemmel, amikor az Egyesült Államok elnöke lerohanta a Cinege utcai konyhánkat, egy telefonhívás keretében
- mesélte a telefonhívásról a miniszterelnök. Arról beszélgettek, hogy leválik-e vagy nem válik le Magyarország az orosz gázról. Orbán Viktor kiemelte, a nemzeti érdekek mellett kitartva, nyugodtan térhetett nyugovóra a lecsó elfogyasztása után.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A teljes videót itt tudjátok megnézni:
Több debreceni politikus is részt vett a találkozón, a beszámolókból készült cikket itt tudjátok megnézni:
Ez is érdekelhet:
Győzike és roma lagzi járatta csúcsra a hangulatot a Hadházi Káposztás Napokon – fotókkal, videókkal!