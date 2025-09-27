Orbán Viktor Debrecenben árulta el, hogyan zajlott a telefonbeszélgetése Donald Trumppal - videóval

Péntek nagy nap volt a debreceniek életében: átadták a debreceni BMW-gyárat. Az ünnepélyes átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a megnyitót követően a Cívisváros Digitális Polgári Körrel is találkozott. Szombaton egy részletet meg is osztott a beszédéből közösségi oldalán a miniszterelnök, melyben azt mondja el, hogyan zajlott le a Donald Trump amerikai elnökkel történt beszélgetése.

Orbán Viktor a Cívisváros Digitális Polgári Kör találkozóján

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Késő este gyanútlanul vacsoráztam a feleségemmel, amikor az Egyesült Államok elnöke lerohanta a Cinege utcai konyhánkat, egy telefonhívás keretében

- mesélte a telefonhívásról a miniszterelnök. Arról beszélgettek, hogy leválik-e vagy nem válik le Magyarország az orosz gázról. Orbán Viktor kiemelte, a nemzeti érdekek mellett kitartva, nyugodtan térhetett nyugovóra a lecsó elfogyasztása után.

