Helyi közélet

2 órája

A Cívisváros Digitális Polgári Kör vendége volt Orbán Viktor

Címkék#Kósa Lajos#debrecen#Digitális Polgári Kör#Orbán Viktor

Pénteken látogatott Debrecenbe a kormányfő. Orbán Viktor a Cívisváros Polgári Kör tagjaival is találkozott.

Haon.hu

Történelmi napon van túl Debrecen: pénteken hivatalosan is átadták a debreceni BMW gyárat. Az ünnepélyes gyáravatón Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is részt vett. A kormányfő a debreceni látogatása alkalmával ráadásul a Cívisváros Digitális Polgári Kör tagjaival is találkozott, a részletekről közösségi oldalán számolt be Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Orbán Viktor miniszterelnök és Orosz Aurélia debreceni önkormányzati képviselő a Cívisváros Digitális Polgári Kör pénteki találkozóján
Orbán Viktor miniszterelnök és Orosz Aurélia debreceni önkormányzati képviselő a Cívisváros Digitális Polgári Kör pénteki találkozóján
Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök volt a debreceni polgári kör vendége

Széles Diána a bejegyzésében felidézte, a polgári kör azért jött létre, hogy a polgári értékrend minél szélesebb körben teret nyerjen az online világban is. 

Célunk, hogy az online közéleti párbeszédben konstruktívan, tiszteletteljesen és határozottan képviseljük mindazt, amit fontosnak tartunk: Debrecent, az otthonunkat, és hazánkat, Magyarországot

– fogalmazott Széles Diána.

A találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök az alábbi fotók kíséretében számolt be követőinek:

Orbán Viktor miniszterelnök látogatásáról Kósa Lajos országgyűlési képviselő további képeket is közzétett. Ezeken is jól látszik, a kormányfő látogatását hatalmas érdeklődés övezte.

Ajánljuk még:

 

