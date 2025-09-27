2 órája
A Cívisváros Digitális Polgári Kör vendége volt Orbán Viktor
Pénteken látogatott Debrecenbe a kormányfő. Orbán Viktor a Cívisváros Polgári Kör tagjaival is találkozott.
Történelmi napon van túl Debrecen: pénteken hivatalosan is átadták a debreceni BMW gyárat. Az ünnepélyes gyáravatón Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is részt vett. A kormányfő a debreceni látogatása alkalmával ráadásul a Cívisváros Digitális Polgári Kör tagjaival is találkozott, a részletekről közösségi oldalán számolt be Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.
Orbán Viktor miniszterelnök volt a debreceni polgári kör vendége
Széles Diána a bejegyzésében felidézte, a polgári kör azért jött létre, hogy a polgári értékrend minél szélesebb körben teret nyerjen az online világban is.
Célunk, hogy az online közéleti párbeszédben konstruktívan, tiszteletteljesen és határozottan képviseljük mindazt, amit fontosnak tartunk: Debrecent, az otthonunkat, és hazánkat, Magyarországot
– fogalmazott Széles Diána.
A találkozóról Orbán Viktor miniszterelnök az alábbi fotók kíséretében számolt be követőinek:
Orbán Viktor miniszterelnök látogatásáról Kósa Lajos országgyűlési képviselő további képeket is közzétett. Ezeken is jól látszik, a kormányfő látogatását hatalmas érdeklődés övezte.
