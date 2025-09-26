Orbán Viktor Debrecenbe látogat - kövesd velünk élőben!

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban beszélt arról, hogy a miniszterelnöki interjú után Debrecenbe látogat, ahol a BMW-gyár átadóján vesz részt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10-15 évben látványosan, szívós munkával sikerült felzárkóztatni az alföldi régiót.

Orbán Viktor Debrecenbe látogat: a miniszterelnök is részt vesz a BMW-gyár átadóján

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Azt, hogy Kelet-Magyarország jó pályán van, azt mindenki láthatja, az ott élők is láthatják

- mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, ma már csak mezőgazdaságból nem lehet megélni, kell ipar is. Ehhez szükség volt az utak megépítésére is.

Ha nincs út, nincs beruházás, nincs közlekedés, nincs szállítás.

Orbán Viktor: A BMW nem egyszerűen csak egy autógyár

Orbán Viktor kiemelte, az alföldi régióra modern technológiát is kellett vinni, ennek az egyik legfantasztikusabb példája a ma átadandó BMW-gyár.

A legmodernebb technológiával előállított gépkocsikat láthatjuk majd ott

- nyilatkozta. Hozzátette, ehhez kapcsolódóan az akkumulátorgyártással kapcsolatos beruházások is Kelet-Magyarországra érkeztek, és ezekkel az új technológiákkal óriási fejlődési lehetőség van a régióban.

A miniszterelnök Békéscsabán ismertette az Alföld-programot, amely a hasonló ipari beruházásoknak a keleti régióba hozásáról szólnak. Ahogy fogalmazott, Békéscsaba és Debrecen mellett Nyíregyházán is hasonló folyamatok zajlanak.

Ajánljuk még: