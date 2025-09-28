1 órája
Orbán Viktor: Két év múlva a debreceni keresetek el fogják érni a budapesti átlagkeresetet – videóval
A BMW-gyárról, gazdaságról, adózásról is beszélt a miniszterelnök a Haonnak. Orbán Viktor elismerően szólt Debrecen történelmi jelentőségéről is.
Sokaknak tátva maradt a szája 2018-ban, amikor hivatalosan is bejelentették: Debrecenbe jön a BMW! Az évek folyamán azonban egybeforrt a várossal a járműipari óriás neve, pénteken pedig testet öltött az, amire oly régóta vártunk: hivatalosan is átadták a debreceni üzemet. Szeptember 26-án egy új korszak vette kezdetét, immáron elindult a cívisvárosban a Neue Klasse modellcsalád első tagja, a BMW iX3 sorozatgyártása. A mérföldkőnek számító eseményen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett, aki az átadót követően exkluzív interjút adott a Haonnak. Videó!
Miniszterelnök úr történelmi léptékű eseményre érkezett Debrecenbe, hiszen ma adták át a BMW-gyárat. Mit jelent a város és Magyarország számára egy ilyen jelentős esemény?
A városiak ügyében a polgármester úrra hagyatkozom, nagyon kevés olyan szerencsés város van, mint Debrecen, amelyik nyilván megdolgozott a szerencséjéért, nem esett bele a sült galamb a debreceniek szájába. Elég hosszú időn keresztül tartotta a lelket az országban Debrecen is, tehát akármi is történik is itt fejlesztés ügyében, azt a debreceniek megérdemlik. De kevés olyan szerencsés település vagy régió van az országban, ahol olyan jól jöttek össze a dolgok, mint Debrecen esetében. Az ország szempontjából most már múlhatatlanul szükséges, hogy a nagy budapesti vízfej helyett /mellett egy egészségesebb településszerkezet jöjjön létre; szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, mondjuk úgy: fővárosra.
Másodsorban egy nagy ipari technológiai váltás zajlik a világban, ennek a lenyomatát láttuk ma, amikor átadtuk a debreceni BMW-gyárat, megnézhettem a többi készülőfélben lévő gyárépületet is, azok már mind nem a 21., hanem a 22. századot idézik meg.
Ez a világ legmodernebb, legfejlettebb, leginnovatívabb iparágainak lesz a telephelye.
Kellett egy iparváltás is Magyarországnak, kerestünk olyan helyet, ahol ezek a feltételek megvannak. Debrecen szerencsés volt, mert van egy jó egyeteme. Összeadódott az ország összes fejlesztési igénye és Debrecen adottságai, ezek jól találkoztak össze.
Szerintem ennek a helyzetnek a debreceniek fantasztikus haszonélvezői lesznek.
Nagyon kevés olyan városlakó van Magyarországon, akik ne gondolnák azt, hogy a debreceniek néhány év alatt történelmi utat fognak megtenni.
Orbán Viktor: Egy egészen más dimenzióba lépnek a debreceniek
Ami pedig az országot illeti: az I. világháború után leválasztották rólunk a nagyvárosainkat. Magyarország úgy nézett ki, hogy volt Budapest, akkor az még nem volt vízfej, meg volt Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Szabadka, Eszék - tehát nekünk voltak Budapesttől optimális távolságra regionális központi szerepet játszó nagyvárosaink. Ezeket elvesztettük, helyettük lett Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs.
Ezek kisebb léptékű városok, ezért Magyarországon ma van egy mintegy kétmilliós Budapest, az utána következő város mérete pedig 180-200 ezer. A kettő közötti térben, méretben nincsen semmi.
Ez nem jó Magyarországnak. Nekünk mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy-kettő-három 400 ezres lakótérséget magába foglaló egységes gazdasági övezet jöjjön létre. Nyilván Debrecenben nem laknak majd 4-500 ezren, de ha megnézem a Debrecen körüli településeket, azt látom, hogy ez a régió már nagyjából megvan, és innen már csak egy ugrás Nagyvárad.
Debrecen be fog lépni a 200 ezer és a 2 millió közötti térbe, és igazi nagy, kulturális, tudományos, szociális, egészségügyi és ipari központ lesz. Egy egészen más dimenzióba lépnek be a debreceniek mától kezdve, egyre gyorsuló és érzékelhető formában. Ez nagyon sok jó dologgal jár: nézem a számokat, Budapesten keresnek legtöbbet az emberek, nézem, hogy hogy növekednek a fizetések. Szerintem két év, és a debreceni keresetek el fogják érni a budapesti átlagkereseteket. És meg fogják előzni az összes, más vidéki térség jövedelmi viszonyait.
Nyilván sok jó dolog és hasznos következmény fakad ebből, de a fejlesztés mindig kényelmetlen is: gyártelepeket kell építeni, föl kell túrni az utakat, lakóparkokat kell építeni, iskola kell, és így tovább. A mi szakmákban, az országépítésben mindig van probléma. Olyan nincs, hogy nincs, mert az azt jelenti, hogy nem működik az élet. A kérdés az, hogy mi a problémám. Jó vagy rossz problémád van? Ha például Debrecen nem fejlődne vagy visszalépne vagy stagnálna, az egy rossz probléma. Ha Debrecen fejlődik, és az hoz magával mindenféle változási kényszert, az jó probléma, ezek megoldhatók dolgok, amennyiben az emberek, akik Debrecenben laknak, az ő választott debreceni városi képviselőjük, a polgármester meg az országos vezetők képesek összedolgozni. Ha ez megvan, a dolog működik.
A miniszterelnök figyel a debreceniek kéréseire
Utalt rá Miniszterelnök úr, hogy gyárdömping várható a térségben. Hogyan profitálhatnak ezekből a beruházásokból az itt élők?
Elmondom, miket kért ma a polgármester percekkel ezelőtt:
- A városi közlekedésben a város méretének növekedése miatt szerepet kell vállalni az államnak, ma ez kizárólag a város terhe, tárgyalunk róla.
- A három-négy nagy szakképzési intézményt fejleszteni kell, ez több tízmilliárd forint, hogy megfelelő minőségű munkaerő legyen, és az itt élő debreceni gyerekek olyan képzést kapjanak, hogy tudjanak dolgozni ezekben a modern gyárakban.
- A reptérfejlesztés elengedhetetlen.
- Nagy lakóingatlanokat fognak fejleszteni, aminek nagy a közműterhe. Ebben is kérte a költségmegosztást, amire én igent is mondtam.
- Itt vannak a múzeumok. Ha egy város elkezd fejlődni, akkor azt kultúrával is követni kell. Két nagy országos múzeumról, a közlekedési és a természettudományi múzeumról van döntésünk, hogy Debrecenbe jöjjön, ezeknek már nemcsak tervei, hanem makettjei is vannak, tehát itt is haladunk.
És a legfontosabb, amit meg kell oldanunk, de erre személyes garanciát adtam a polgármesternek, az a vizes infrastruktúra. Itt gyárak lépnek be, új lakóövezetek jönnek létre, és Debrecennek vízre lesz szüksége. Mindig elmondtam, hogy állok rendelkezésre. Végignéztük a terveket, és mondhatom, hogy a kényelmes, modern élethez szükséges vizes infrastruktúra a következő 2-3 évben rendelkezésre fog állni Debrecenben is, nyugodtan lehet fejleszteni a várost és az ipari övezetet is.
Ahogy Miniszterelnök úr is utalt rá, Debrecenre sokan tekintenek úgy, mint második fővárosra. Akkor ezek szerint minden perspektíva, lehetőség itt áll a város előtt, hogy még inkább húzóerővé tudjon válni az országban.
Debrecen egy nagyszerű hely. Lehet nulláról is várost építeni, Amerikában szoktak is, de a város lényege a történelme.
Debrecen történelme fantasztikus. Egy igazi kultúrközpont volt mindig is, és kultúrvárosban élni jó, mert az önbecsülést ad az embernek. Folytat valamit, ami az ember életét értékesebbé, súlyosabbá teszi. Persze felelősségteljesebb is, hiszen ha folytatsz valamit, akkor felelősséggel is tartozol azért, amit csinálsz, nemcsak magad előtt, hanem, hogy ne válj méltatlanná az elődökhöz.
Debrecennek ez megvan. Fantasztikus helyen van, szoktam viccelődni én is, hogy reggel elköszönök tőlük, és délben még látják a hátamat, ha megindulok. Az Alföld szélén lenni, az a legjobb pozíció ebben a pillanatban, mert a magyar Alföldnek a fejlesztési programja éppen most lendül be. A legjobb helyen vannak. Nagyvárad valójában mindig is ikervárosa volt Debrecennek, ez részben rivalizálást, részben összedolgozást jelent, de biztosan jelenti a lehetőségek összeadódását is. Ez nagy dolog.
Fantasztikusak az iskolák, az alapfokú képzési rendszer is kiváló, és egy európai, sőt világmércével megmérve is nagyon jól teljesítő egyetemük van. Debrecennek az egyetem az egy arany tojást tojó tyúk, egy óriási aranytartalék. Ha jól fejlesztjük a Debreceni Egyetemet, akkor ez óriási erőforrást jelent a város számára.
Ha valaki megkérdezi tőlem, hova költözzön Magyarországon, és nem szereti a hegyeket, laposon és történelmi városban akar lakni, és fejlődő városba akar költözni, és gyermekei vannak, akinek jó iskolák kellenek, én Debrecent tudom a legjobb szívvel ajánlani.
Hogyan látja Miniszterelnök úr, a Tisza által bevezetni kívánt adórendszer keresztbe húzná ezeket a terveket, távlatokat?
Nem mondanám, hogy keresztbe húzza, inkább megbünteti. A Tisza által közzétett adóemelés, ami a személyi jövedelemadót is növeli, a társasági adót növeli, és vagyonadót vezet be, mind rossz azoknak a családoknak, akik dolgoznak és komoly teljesítményt tesznek le az asztalra. Ez egy büntetés. Sikeres vagy, sokat dolgozol, megbüntetnek. Ez a legrosszabb, komcsi logika, így volt a szocializmusban is, 2010-ig is így volt, és rengeteget dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
Nekem személyes elköteleződésem van a mostani alacsony adórendszer mellett, mert én azt tanultam, hogy az alacsony adó jó a családoknak, jó a cégeknek, jó a településeknek. És az emberek, ha alacsony az adó, akkor hajlandóak többet dolgozni. Mert hiába dolgoznak többet, ha az állam elviszi adóban a munka nagy részét. Akkor nem fognak dolgozni.
Ha azt akarjuk, hogy teljesítmény legyen, letegyenek valamit az asztalra, hogy ők maguk is akarjanak előrébb jutni, ahhoz alacsony adó kell. A vagyonadó pedig azt jelenti, hogy az egész országnak vagyonbevallást kell csinálni, másképp honnan lehet tudni, hogy kinek mennyi a vagyona? Az azt jelenti, hogy kutakodni fognak, hogy ki mennyit költött. Ilyen volt már 2010 előtt, ezt mi számoltuk fel. Én azt mondom, hagyni kell az embereket, alacsony adót kell kivetni, azt be kell szedni, utána a többi pénz a családoké.
Mik a legfontosabb napirendi pontok a fejlesztések területén kormányzati szinten, amelyek Debrecent és a térséget érintik?
Amit a leginkább meg kell csinálnunk, az a vizes infrastruktúrának a kapacitásnövelése.
Látom, ebből mindig van politikai vita: lesz-e elég víz? Lesz elég víz!
És fontos a Békéscsaba-Debrecen autóútnak négysávosítása is, hiszen délről is kell négysávos út ahhoz, hogy Debrecen a regionális központ szerepét be tudja tölteni. Jön az M4-es is, most valahol Karcag és Kisújszállás környékén járunk, aminek a hiányzó részét is be fogjuk fejezni a következő 2-3 évben.
Az Otthon Start programnak Debrecen lehet a kiemelt nyertese, tekintettel a magas ingatlanárakra. Mik az eddigi tapasztalatok? Mennyire élnek vidéken ezzel a hitellehetőséggel?
Vannak már tapasztalatok, ezeket rendszerezni kell, 3-4 hét még kevés, de azt látjuk, hogy óriási az érdeklődés, rengetegen mozdultak meg. Tízezrével érkeznek az építési engedély kérelmek és a hitelkérelmek is. Azt látom, az ingatlanárakat is figyelve, hogy az ország legjobban menő városa az Budapest, és ott liheg a nyakán Debrecen. Aki itt ingatlannal rendelkezik, annak egy nagyon komoly, folyamatosan fölértékelődő vagyona lesz az elkövetkező időszakban.
Nekünk, debrecenieknek a DVSC a szívügyünk. Mit szól Miniszterelnök úr a klub jelenlegi szerepléséhez, követi a meccseket?
Követem, mert a sors kibabrált velem, kigúnyolt kicsit a rossz szerencsém és a futball ördöge. Hosszú időn keresztül jártak a nyakamra a debreceni szurkolók, jogosan, hogy hat-hétszeres bajnokcsapatuk van, folyamatosan zsinórban nyerték a bajnokságot. Magyar futball Debrecen nélkül nem is létezett volna, és nincs stadionjuk. Nagy nehezen ki tudta az ország magából izzadni, hogy legyen egy komoly stadion, majd miután meglett, leromlott a csapat minősége. Most arra van szükség, hogy egyszerre legyen jó stadionjuk és jó csapatuk. Most jól állnak, azt láttam a tabellán, eljöttek hozzánk is, jól elvertek bennünket, ami nem esett jól, de hát ilyen az élet, úgyhogy sok sikert kívánok nekik!
