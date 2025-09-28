Orbán Viktor: Két év múlva a debreceni keresetek el fogják érni a budapesti átlagkeresetet – videóval

Sokaknak tátva maradt a szája 2018-ban, amikor hivatalosan is bejelentették: Debrecenbe jön a BMW! Az évek folyamán azonban egybeforrt a várossal a járműipari óriás neve, pénteken pedig testet öltött az, amire oly régóta vártunk: hivatalosan is átadták a debreceni üzemet. Szeptember 26-án egy új korszak vette kezdetét, immáron elindult a cívisvárosban a Neue Klasse modellcsalád első tagja, a BMW iX3 sorozatgyártása. A mérföldkőnek számító eseményen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett, aki az átadót követően exkluzív interjút adott a Haonnak. Videó!

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott a Haonnak

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benkő Vivien Cher

Miniszterelnök úr történelmi léptékű eseményre érkezett Debrecenbe, hiszen ma adták át a BMW-gyárat. Mit jelent a város és Magyarország számára egy ilyen jelentős esemény?

A városiak ügyében a polgármester úrra hagyatkozom, nagyon kevés olyan szerencsés város van, mint Debrecen, amelyik nyilván megdolgozott a szerencséjéért, nem esett bele a sült galamb a debreceniek szájába. Elég hosszú időn keresztül tartotta a lelket az országban Debrecen is, tehát akármi is történik is itt fejlesztés ügyében, azt a debreceniek megérdemlik. De kevés olyan szerencsés település vagy régió van az országban, ahol olyan jól jöttek össze a dolgok, mint Debrecen esetében. Az ország szempontjából most már múlhatatlanul szükséges, hogy a nagy budapesti vízfej helyett /mellett egy egészségesebb településszerkezet jöjjön létre; szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, mondjuk úgy: fővárosra.

Másodsorban egy nagy ipari technológiai váltás zajlik a világban, ennek a lenyomatát láttuk ma, amikor átadtuk a debreceni BMW-gyárat, megnézhettem a többi készülőfélben lévő gyárépületet is, azok már mind nem a 21., hanem a 22. századot idézik meg.

Ez a világ legmodernebb, legfejlettebb, leginnovatívabb iparágainak lesz a telephelye.

Kellett egy iparváltás is Magyarországnak, kerestünk olyan helyet, ahol ezek a feltételek megvannak. Debrecen szerencsés volt, mert van egy jó egyeteme. Összeadódott az ország összes fejlesztési igénye és Debrecen adottságai, ezek jól találkoztak össze.

Szerintem ennek a helyzetnek a debreceniek fantasztikus haszonélvezői lesznek.

Nagyon kevés olyan városlakó van Magyarországon, akik ne gondolnák azt, hogy a debreceniek néhány év alatt történelmi utat fognak megtenni.