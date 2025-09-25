szeptember 25., csütörtök

Óraátállítás

2 órája

Ismét foghatjuk a fejünket: a szokottnál kicsit korábban jön a sokakat megosztó óraátállítás

Hamarosan még hamarabb sötétedik, és nem csak az évszakok változása miatt. Az óraátállítás 2025 őszén sem marad el.

Haon.hu

Alig néhány napja köszöntött be a csillagászati ősz, ehhez pedig már az időjárás is alkalmazkodott, hiszen hatalmas fordulatot vett. A hét elején még 30 fok körüli hőmérséklet volt, a hét közepén azonban széllel, esővel érkezett meg a hidegebb idő. Ezen felül a nappalok is jóval rövidebbek, ám fel kell készülni rá, hogy alig néhány hét múlva ismét eljön az óraátállítás 2025-ben, amivel kezdetét veszi a téli időszámítás.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy idén ősszel a szokottnál korábban, október 26-án lesz az óraátállítás, ekkor kell majd hajnal 3-ról 2-re visszaállítani az órákat. Mint írtuk, a nyári időszámítás az Európai Unió szabályozása szerint március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. 

Az óraátállítás 2025-ben is megmaradt

Az óraátállítás eltörlése hosszú ideje vitatott az Európai Unióban, korábban javaslatot is nyújtottak be miatta, azonban a tagállamok hosszú évek alatt sem tudtak megegyezni arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon érvényben. A tanácskozást pedig egy idő után végleg meg is szüntették. 

A kérdés a közvéleményt is régóta megosztja, amennyire sokan támogatják, olyan sokan ellenzik is a jelenleg érvényben lévő rendszert. A nyári időszámítás kezdetekor megkérdeztük olvasóinkat, az akkor kapott válaszok is erről a kettőségről árulkodott. A legtöbben arról panaszkodtak, hogy nehéz az átállás, ami ráadásul a biológiai órájukat is felborítja.

