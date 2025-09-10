szeptember 10., szerda

Fiatal bokszolók szállnak ringbe Hajdúhadházon. Olyan nagy célokért tehetik meg mindezt az ökölvívó magyar bajnokságon, melyekről talán mindig is álmodtak.

Balogh Efraim
Bomba jó bokszoló kerestetik: lehet, hogy Hajdúhadházról nőnek ki a jövő sztárbokszolói?

Hamarosan kezdődik az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság Hajdúhadházon

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Sztárbox Hajdúhadházon?! Még ha egyelőre nem is celebek szállnak ringbe, az már most kijelenthető, hogy keresik a jövő reménységeit a hajdú-bihari településen, ugyanis itt rendezik meg az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokságot 2025 őszén. Ennek részleteiről számolt be többek között Csáfordi Dénes polgármester és Kovács „Kokó” István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a Városháza dísztermében szerda délelőtt.  

utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság, utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság 2025, hajdúhadház, kovács „kokó” istván, debrecen, haon
Csáfordi Dénes (balra) és Kovács „Kokó” István együttműködést írtak alá
Forrás: Katona Ákos

Ökölvívó magyar bajnokság 2025: Hajdúhadházon bunyózhatnak a fiatalok

Csáfordi Dénes beszélt arról, hogy a korábban, 1997-ben alakult Hajdúhadházi Kosárlabda Klub átalakult, mind struktúrában, mind pedig névben, immár Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesületként folytatja tevékenységét, melyben az ökölvívók is megtalálhatják a helyüket. 

Ezzel az átalakulással párhuzamosan versenyt is szervezünk a Magyar Ökölvívók Szövetségével közösen. Bízom benne, hogy ez a verseny olyan löketet tud adni a helyi ökölvívóknak, amely messzire és magasra repítheti őket, és nemzetközi szinten is eredményesek tudnak lenni

 – fogalmazott a polgármester. 

Kovács „Kokó” István kiemelte, adott a feladat, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpiára olyan ökölvívó csapat álljon össze (ebbe beleértve a szakmai és gazdasági hátteret is), amely esetében csak egyetlen kérdésnek kell fennállnia, hogy hányan lesznek közülük éremesélyesek. 

– Azok a gyerekek, akik az utánpótlás-korosztályban megmutatják a tudásukat az ökölvívó magyar bajnokság, közülük az idősebbek már egész közel vannak ahhoz, hogy 2028-ban Los Angelesben vagy 2032-ben Brisbane-ben képviselhessék Magyarországot. Az elmúlt 10-20 év negatív történései miatt rengeteg tehetséget veszítettünk el, ezért is fontos mérföldkő az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság, mert most mérjük fel először ilyen formában ennek a korosztálynak az állapotát

 – mondta. 

Sinkó Zoltán versenyigazgató az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság részleteiről számolt be: két korosztály mérettetheti meg magát, az U13-as és az U17-es, október 2. és 5. között a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI intézményében – egyébként szeptember 22-ig lehet nevezni a bajnokságra. 

