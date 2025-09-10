1 órája
Bomba jó bokszoló kerestetik: lehet, hogy Hajdúhadházról nőnek ki a jövő sztárbokszolói?
Fiatal bokszolók szállnak ringbe Hajdúhadházon. Olyan nagy célokért tehetik meg mindezt az ökölvívó magyar bajnokságon, melyekről talán mindig is álmodtak.
Hamarosan kezdődik az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság Hajdúhadházon
Sztárbox Hajdúhadházon?! Még ha egyelőre nem is celebek szállnak ringbe, az már most kijelenthető, hogy keresik a jövő reménységeit a hajdú-bihari településen, ugyanis itt rendezik meg az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokságot 2025 őszén. Ennek részleteiről számolt be többek között Csáfordi Dénes polgármester és Kovács „Kokó” István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a Városháza dísztermében szerda délelőtt.
Ökölvívó magyar bajnokság 2025: Hajdúhadházon bunyózhatnak a fiatalok
Csáfordi Dénes beszélt arról, hogy a korábban, 1997-ben alakult Hajdúhadházi Kosárlabda Klub átalakult, mind struktúrában, mind pedig névben, immár Hajdúkaland Kulturális- és Sportegyesületként folytatja tevékenységét, melyben az ökölvívók is megtalálhatják a helyüket.
Ezzel az átalakulással párhuzamosan versenyt is szervezünk a Magyar Ökölvívók Szövetségével közösen. Bízom benne, hogy ez a verseny olyan löketet tud adni a helyi ökölvívóknak, amely messzire és magasra repítheti őket, és nemzetközi szinten is eredményesek tudnak lenni
– fogalmazott a polgármester.
Kovács „Kokó” István kiemelte, adott a feladat, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpiára olyan ökölvívó csapat álljon össze (ebbe beleértve a szakmai és gazdasági hátteret is), amely esetében csak egyetlen kérdésnek kell fennállnia, hogy hányan lesznek közülük éremesélyesek.
– Azok a gyerekek, akik az utánpótlás-korosztályban megmutatják a tudásukat az ökölvívó magyar bajnokság, közülük az idősebbek már egész közel vannak ahhoz, hogy 2028-ban Los Angelesben vagy 2032-ben Brisbane-ben képviselhessék Magyarországot. Az elmúlt 10-20 év negatív történései miatt rengeteg tehetséget veszítettünk el, ezért is fontos mérföldkő az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság, mert most mérjük fel először ilyen formában ennek a korosztálynak az állapotát
– mondta.
Sinkó Zoltán versenyigazgató az utánpótlás ökölvívó magyar bajnokság részleteiről számolt be: két korosztály mérettetheti meg magát, az U13-as és az U17-es, október 2. és 5. között a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI intézményében – egyébként szeptember 22-ig lehet nevezni a bajnokságra.
