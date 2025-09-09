Tudjuk egyáltalán, mit eszünk? – erről is szó volt az ÖKO Expón Debrecenben

Az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődőket látja vendégül a kétnapos VI. ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia szeptember 9-én és 10-én. Az ÖKO Expo 2025-ben a Debreceni Egyetem Innovációs Központjában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, akik ökológiai gazdálkodásban érintett szereplőkként találkozhattak egymással.

Az agrárszektort érintő égető kérdéseket foglalja magában az ÖKO Expo 2025-ben

Forrás: Katona Ákos

ÖKO Expo 2025: miről is szól a kiállítás és konferencia?

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte, 2019 és 2021 között 661 ezer hektáron gazdálkodtak, 2021 és 2024 között ez a terület közel a duplájára nőtt, most pedig célkitűzéssé vált, hogy két millió hektáron gazdálkodjanak környezettudatosan.

Ha el akarjuk helyezni magunk a világ térképén, Európában, akkor minden esetben dobogósak vagyunk, ilyen dinamikus fejlődéssel kevés ország büszkélkedik

– jelentette ki. Hozzátette, rendkívül gyorsan változik a világ, a környezet, a klíma és a piac pedig mind rákényszerítik az agráriumot a változásra, ami cselekvésre kell sarkallja az érintetteket. Mint elmondta, ez is a konferencia lényege, hogy a szakmabeliek együtt gondolkodjanak és beszéljenek a problémákról, és innovációt vigyenek a gazdálkodásba.

Balla György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja az eseményen

Fotó: Katona Ákos

Balla György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja arról beszélt, hogy a környezetünkben rengeteg apró, láthatatlan világ létezik, melyekre vigyázni kell.

Igaz, hogy ökológiai gazdálkodással kapcsolatos fórumon vagyunk, de keveset beszélünk a precíziós gazdaságról, ami hozzájárul a hatékonyság és a minőség növeléséhez. Nehéz volt a tavalyi év, a 2022-es aszály is, mostantól muszáj lesz ezekről a kérdésekről együtt gondolkodni. Nagyon fontos, hogy a minőség a jövőben erősebben megjelenjen az élelmiszeriparban, ez a nap pedig ennek az alappillére

– hangsúlyozta Harsányi Endre agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes.

Ezért fontos esemény az ÖKO Expo Debrecenben

​Jakab István, a MAGOSZ elnöke és az Országgyűlés alelnöke videóüzenetben üzent a jelenlévőknek hivatali távolléte miatt,

s leszögezte: nincs fontosabb az emberi egészségénél, és az élelmiszer-biztonság vonatkozásában is felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran nem tudjuk, nem látjuk, milyen élelmiszert fogyasztunk, különös tekintettel azokra, amelyek távoli országokból érkeznek.

Másrészt pedig, fontos azt is szem előtt tartani, hogy az itthoni adottságokra figyelve, és az ökológiai gazdálkodás összes lehetőségét igénybe véve a termelők egészséges élelmiszereket állítsanak elő, és tegyenek az emberek asztalára.

A harmadik kérdés pedig az, hogy miként tudjuk az új technológiát úgy alkalmazni, hogy az valóban kevesebb hatóanyaggal magasabb minőségű élelmiszerek előállítását tegye lehetővé. Van még egy nagyon fontos kérdés, mégpedig az, hogy hogyan tudjuk bevonni a jövő generációját abba a gondolkodói körbe, hogy mennyire fontos számukra az egészséges alapanyag. Azt hiszem, hogy ez a két nap a mezőgazdasági termesztés, feldolgozás és az egészséges élelmiszerek iránt elkötelezett emberek számára komoly lehetőséget és hasznos tanácskozást biztosít

– összegezte Jakab István.

