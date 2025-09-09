szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ÖKO Expo 2025

2 órája

Tudjuk egyáltalán, mit eszünk? – erről is szó volt az ÖKO Expón Debrecenben

Címkék#ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia#Debreceni Egyetem (DE)#Debrecen#innovációs központ#mezőgazdaság

Élelmiszer-biztonság, egészség, ökogazdálkodás. Többek között ezek a kulcskérdéseket foglalja magába az ÖKO Expo 2025-ben.

Balogh Efraim
Tudjuk egyáltalán, mit eszünk? – erről is szó volt az ÖKO Expón Debrecenben

Az ökogazdálkodást folytatók egészséges és megbízható élelmiszert állítanak elő

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődőket látja vendégül a kétnapos VI. ÖKO Expo Kiállítás és Konferencia szeptember 9-én és 10-én. Az ÖKO Expo 2025-ben a Debreceni Egyetem Innovációs Központjában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, akik ökológiai gazdálkodásban érintett szereplőkként találkozhattak egymással.

öko expo 2025, öko expo, debrecen, debreceni egyetem, haon
Az agrárszektort érintő égető kérdéseket foglalja magában az ÖKO Expo 2025-ben
Forrás: Katona Ákos

ÖKO Expo 2025: miről is szól a kiállítás és konferencia?

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte, 2019 és 2021 között 661 ezer hektáron gazdálkodtak, 2021 és 2024 között ez a terület közel a duplájára nőtt, most pedig célkitűzéssé vált, hogy két millió hektáron gazdálkodjanak környezettudatosan. 

Ha el akarjuk helyezni magunk a világ térképén, Európában, akkor minden esetben dobogósak vagyunk, ilyen dinamikus fejlődéssel kevés ország büszkélkedik

 – jelentette ki. Hozzátette, rendkívül gyorsan változik a világ, a környezet, a klíma és a piac pedig mind rákényszerítik az agráriumot a változásra, ami cselekvésre kell sarkallja az érintetteket. Mint elmondta, ez is a konferencia lényege, hogy a szakmabeliek együtt gondolkodjanak és beszéljenek a problémákról, és innovációt vigyenek a gazdálkodásba. 

20250909_Ökoexpo_KÁ_HBN (2)
Balla György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja az eseményen
Fotó: Katona Ákos

Balla György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja arról beszélt, hogy a környezetünkben rengeteg apró, láthatatlan világ létezik, melyekre vigyázni kell. 

Igaz, hogy ökológiai gazdálkodással kapcsolatos fórumon vagyunk, de keveset beszélünk a precíziós gazdaságról, ami hozzájárul a hatékonyság és a minőség növeléséhez. Nehéz volt a tavalyi év, a 2022-es aszály is, mostantól muszáj lesz ezekről a kérdésekről együtt gondolkodni. Nagyon fontos, hogy a minőség a jövőben erősebben megjelenjen az élelmiszeriparban, ez a nap pedig ennek az alappillére

 – hangsúlyozta Harsányi Endre agrárinnovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezért fontos esemény az ÖKO Expo Debrecenben

​Jakab István, a MAGOSZ elnöke és az Országgyűlés alelnöke videóüzenetben üzent a jelenlévőknek hivatali távolléte miatt, 

s leszögezte: nincs fontosabb az emberi egészségénél, és az élelmiszer-biztonság vonatkozásában is felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran nem tudjuk, nem látjuk, milyen élelmiszert fogyasztunk, különös tekintettel azokra, amelyek távoli országokból érkeznek.

Másrészt pedig, fontos azt is szem előtt tartani, hogy az itthoni adottságokra figyelve, és az ökológiai gazdálkodás összes lehetőségét igénybe véve a termelők egészséges élelmiszereket állítsanak elő, és tegyenek az emberek asztalára. 

A harmadik kérdés pedig az, hogy miként tudjuk az új technológiát úgy alkalmazni, hogy az valóban kevesebb hatóanyaggal magasabb minőségű élelmiszerek előállítását tegye lehetővé. Van még egy nagyon fontos kérdés, mégpedig az, hogy hogyan tudjuk bevonni a jövő generációját abba a gondolkodói körbe, hogy mennyire fontos számukra az egészséges alapanyag. Azt hiszem, hogy ez a két nap a mezőgazdasági termesztés, feldolgozás és az egészséges élelmiszerek iránt elkötelezett emberek számára komoly lehetőséget és hasznos tanácskozást biztosít

 – összegezte Jakab István.    

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu