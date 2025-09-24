szeptember 24., szerda

Nyugdíj

4 órája

Változás jön az októberi nyugdíjaknál: nem utalnak 12-én

Címkék#debrecen#október#nyugdíj#nyugdíjkifizetés

Mikor hozza a postás? Egyáltalán hozza? Érkezik nyugdíj októberben? Mutatjuk, milyen változásra kell készülni a nyugdíjasoknak!

Balogh Efraim
Változás jön az októberi nyugdíjaknál: nem utalnak 12-én

Vajon mikor érkezik a nyugdíj októberben?

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Változás érinti majd a nyugdíjasokat ősz közepén, ugyanis járandóságukat nem a megszokott időpontban írják majd nekik jóvá. Az Origo szerint idén utoljára júliusban fordult elő, hogy a nyugdíjutalás az általánostól eltérően nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek számlájára pénteken, július 11-én érkezett meg a pénzösszeg. Néhány hónap után újra változás következik, más időpontban érkezik a nyugdíj októberben is. 

nyugdíj, nyugdíj 2025, nyugdíj október, debrecen, haon
Hamarabb jön a nyugdíj októberben
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Ekkor érkezik a nyugdíj októberben

Mint a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítással kapcsolatos tájékoztatójában olvasható

október 10-én, pénteken írják jóvá a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat a bankszámlákon, mivel 12. vasárnapra esik.

 Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Ha az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nyugdíj 2025-ben: nyugdíjemelés, élelmiszer-utalvány – ez mind érinti a nyugdíjasokat

Mint portálunk is beszámolt róla, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, hogy 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek januárig visszamenőleg. 

Ez átlag nyugdíj esetén 47 200 forintot jelent, amit a jogosultak novemberben egy összegben kapnak majd meg. 3,2 százalékkal emelte meg a nyugdíjakat a kormány idén januárban, ez az intézkedés mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett segítséget.

Ami még a nyugdíjasokra vonatkozó őszi híreket illeti, arról is írtunk, hogy szeptember 1-jén a Magyar Posta megkezdte annak a támogatásnak a kézbesítését, amelyet a kormány az élelmiszerárak emelkedése miatt hozott létre. 

Élelmiszer-utalványt osztanak a jogosultaknak, köztük a nyugdíjasoknak is – összesen mintegy 2,5 millió ember kapja majd meg az utalványokat október 15-ig. Ezek összértéke pontosan 30 ezer forint, mely tizenkét darab papír alapú címletből áll.

