Fejlesztés

2 órája

Hamarosan megújult utakon közlekedhetünk egy hajdú-bihari településen – videóval

Címkék#beruházás#útfelújítás#nyíracsád

Hamarosan végéhez közeledik a beruházás. Négy utcát aszfaltoznak le Nyíracsádon.

Haon.hu

Négy utcában újul meg az út Nyíracsádon – számolt be róla közösségi oldalán Tasó László. Az országgyűlési képviselő Bródi Róbert Tamás polgármesterrel járt a munkálatok helyszínén. Mint mondta, a településen azok az utcák, amelyeket a közútkezelő engedi, le lesznek aszfaltozva. 

Négy utca újul meg Nyíracsádon
Forrás: Facebook / Tasó László

A polgármester elmondta, összesen 190 millió forint támogatást kaptak a képviselő közbenjárásának köszönhetően. Ezen felül egy olyan közbeszerzési eljárást tudtak lefolytatni, ahol fele annyiba kerül a kivitelezés, mint amennyire számoltak. Eredetileg csak két utca, a Rákóczi utca vége és az Arany János utca szerepelt a pályázatban, de végül a Munkácsy és a Homok utcára is kiírták a közbeszerzést. 

A Rákóczi utcán már a munkálatok nagy részét elvégezték, a kópóréteget hordják fel a felületre. Az aszfaltozás után pedig a járdák újulnak majd meg a tervek szerint a településen. 

Korábban már beszámoltunk róla, hogy 2025-ben és 2026-ban a TOP Plusz Program keretében kezdődik útfelújítás Hajdú-Bihar vármegyében összesen 49,5 km-en, 9 útszakaszon:

