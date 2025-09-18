Hajdú-bihari vendéglátóhelyeken jelentek meg az ellenőrök! Nagyon nem dőzsölni mentek, meg is van az eredménye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei július 15. és augusztus 30. között országszerte több mint 350 ellenőrzést tartottak a nyári szezonális ellenőrzés-sorozaton. A lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait ellenőrizték a szakemberek. A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van – olvasható a Nébih által a Haon.hu-hoz eljuttatott közleményben.

Nyári szezonális ellenőrzést tartott a Nébih Hajdú-Biharban is

A közleményben hangsúlyozzák, az ellenőrzések során a szakemberek a nyári időszakban kiemelten keresett termékek és szolgáltatások biztonságát vizsgálták. A cél a fogyasztók védelme és a jogszabályi előírások betartatásának biztosítása volt.

A szakemberek országosan 76 helyi termelői piacon tartottak ellenőrzést. Az árusítók többsége nyilvántartásba vett kistermelő volt, és rendelkezett FELIR azonosítóval, az őstermelőként árusítókat pedig felszólították a kistermelői bejelentés pótlására. Az ellenőrzött piacokon a higiéniai feltételek biztosítottak voltak. Az árusoknál csupán kisebb hiányosságok merültek fel az élelmiszerek jelölése, a nyilvántartás vezetése és egyéb dokumentumok terén, amelyeket az érintettek határidőn belül pótoltak. Egy vármegyében azonban két külön helyszínen egy vágott baromfit és tojást, illetve egy tejterméket árusító kistermelőnél súlyos szabálytalanságok miatt indult eljárás, és összesen több mint 130 kilogramm élelmiszert és 300 darab tojást kellett kivonni a forgalomból.

Budapesten két esetben fordult elő, hogy helyi termelői piacon kereskedőként árusítottak nem kistermelői húskészítményeket. Az egyik vállalkozó ellen élelmiszer-higiéniai hiányosságok és az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, illetve a nyomonkövethetőség hiánya miatt indult eljárás.

Mindezek mellett a nyár kedvelt termékei, a grillezésre szánt húskészítmények is górcső alá kerültek. A szakemberek 72 ellenőrzést végeztek, melyek során az ellenőrzött létesítmények esetén 9 vállalkozóval szemben indult eljárás. Többek között az előállítás körülményeivel, a termékek dokumentációjával, a nyomonkövethetőséggel tapasztaltak problémákat. Engedély nélküli előállítás és súlyos élelmiszerlánc-biztonsági problémák miatt több mint 1,3 tonna terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg.