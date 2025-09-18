2 órája
Hajdú-bihari vendéglátóhelyeken jelentek meg az ellenőrök! Nagyon nem dőzsölni mentek, meg is van az eredménye
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mintegy 350 ellenőrzést tartott. A Nébih a nyári szezonális ellenőrzés során célba vett hajdú-bihari vendéglátóhelyeket, lovardákat is.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei július 15. és augusztus 30. között országszerte több mint 350 ellenőrzést tartottak a nyári szezonális ellenőrzés-sorozaton. A lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait ellenőrizték a szakemberek. A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van – olvasható a Nébih által a Haon.hu-hoz eljuttatott közleményben.
Nyári szezonális ellenőrzést tartott a Nébih
A közleményben hangsúlyozzák, az ellenőrzések során a szakemberek a nyári időszakban kiemelten keresett termékek és szolgáltatások biztonságát vizsgálták. A cél a fogyasztók védelme és a jogszabályi előírások betartatásának biztosítása volt.
A szakemberek országosan 76 helyi termelői piacon tartottak ellenőrzést. Az árusítók többsége nyilvántartásba vett kistermelő volt, és rendelkezett FELIR azonosítóval, az őstermelőként árusítókat pedig felszólították a kistermelői bejelentés pótlására. Az ellenőrzött piacokon a higiéniai feltételek biztosítottak voltak. Az árusoknál csupán kisebb hiányosságok merültek fel az élelmiszerek jelölése, a nyilvántartás vezetése és egyéb dokumentumok terén, amelyeket az érintettek határidőn belül pótoltak. Egy vármegyében azonban két külön helyszínen egy vágott baromfit és tojást, illetve egy tejterméket árusító kistermelőnél súlyos szabálytalanságok miatt indult eljárás, és összesen több mint 130 kilogramm élelmiszert és 300 darab tojást kellett kivonni a forgalomból.
Budapesten két esetben fordult elő, hogy helyi termelői piacon kereskedőként árusítottak nem kistermelői húskészítményeket. Az egyik vállalkozó ellen élelmiszer-higiéniai hiányosságok és az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, illetve a nyomonkövethetőség hiánya miatt indult eljárás.
Mindezek mellett a nyár kedvelt termékei, a grillezésre szánt húskészítmények is górcső alá kerültek. A szakemberek 72 ellenőrzést végeztek, melyek során az ellenőrzött létesítmények esetén 9 vállalkozóval szemben indult eljárás. Többek között az előállítás körülményeivel, a termékek dokumentációjával, a nyomonkövethetőséggel tapasztaltak problémákat. Engedély nélküli előállítás és súlyos élelmiszerlánc-biztonsági problémák miatt több mint 1,3 tonna terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg.
Grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények ellenőrzése
Kérésünkre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Hajdú-Bihar vármegyére vonatkozó adatokat is közölte:
A nyári kiemelt ellenőrzésen két engedélyköteles létesítményben végezték el a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények ellenőrzését Hajdú-Bihar vármegyében. Kisebb, dokumentációra irányuló nem megfelelést találtak az ellenőrök. Emiatt intézkedést kértek a vállalkozótól, eljárás nem indult. A vármegyében hat vendéglátóhelyen ellenőrizték a Nébih borászati felügyelői az alkoholos italkínálatot. A fröccsteraszokkal kapcsolatban alapvetően mindent rendben talált a hatóság
– olvasható a válaszban.
A Nébih kiemeli:
A Hajdú-Bihari vármegyei helyi hatósági szakemberek két ásványvízpalackozót és két szikvízgyártó üzemet vizsgáltak a célzott ellenőrzés keretében. Mind a négy létesítmény technológiai és higiéniai állapota, valamint dokumentációja megfelelő volt. Továbbá két lovardát, összesen 44 lovat ellenőriztek a szakértők, a lovasszolgáltatóknál jogszabálysértést nem jelentettek. A vármegye területén három helyi termelői piac ellenőrzése történt. Szabálytalanságot nem tártak fel a hatósági szakemberek, a piacokon FELIR azonosítóval rendelkező, nyilvántartásba vett kistermelők árusították saját termékeiket
– közölte.
Az országos ellenőrzés érintette továbbá:
- 102 az ásványvíz-palackozót és a szikvíz-előállítót,
- 83 vendéglátóhely alkoholisital-kínálatát és
- 47 lovas szolgáltató létesítményt.
Az elmúlt időszakban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fagylaltozókban és más vendéglátóhelyeken tett látogatást. Vármegyénkben is volt ellenőrzés, összesen 25 helyen.
Lecsapott a fogyasztóvédelem! Egy hajdú-bihari fagyizó ellen eljárást indítottak!
Ajánljuk még:
Burgerekkel, utcabállal és rengeteg zenével búcsúzik a nyár. Íme, az ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban!
Ezekkel a gumikkal életveszélyes közlekedni a debreceni szakember szerint