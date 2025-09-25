szeptember 25., csütörtök

Címkék#Hortobágy#Hortobágy Természetvédelmi Egyesület#természetvédelem

Networking Szlovákiába – tapasztalatcsere a szikes vizes élőhelyek védelméért

Tapasztalatcsere a szikes vizes élőhelyek védelméért

Forrás: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület / Facebook

– Szeptember 23–24-én a  „A szikes vizes élőhelyláncolat” LIFE projekt keretében kollégáinkkal Nyugat-Szlovákiába látogattunk, ahol a BROZ szervezet lelkes munkatársaival közösen, hangos együttgondolkodás közben több szikes vizes élőhely-rekonstrukciós helyszínt is megtekintettünk – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület oldalán. Mint írják, az általuk kezelt területek közül főként a szikes mocsarakat és a folyó revitalizációs területeket keresték fel, ahol gazdálkodók bevonásával természetvédelmi beavatkozásokat valósítottak meg: a vízviszonyok helyreállítását, legeltetést, valamint a természetes magbank támogatását.

 

