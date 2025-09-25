Networking Szlovákiába – tapasztalatcsere a szikes vizes élőhelyek védelméért

– Szeptember 23–24-én a „A szikes vizes élőhelyláncolat” LIFE projekt keretében kollégáinkkal Nyugat-Szlovákiába látogattunk, ahol a BROZ szervezet lelkes munkatársaival közösen, hangos együttgondolkodás közben több szikes vizes élőhely-rekonstrukciós helyszínt is megtekintettünk – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület oldalán. Mint írják, az általuk kezelt területek közül főként a szikes mocsarakat és a folyó revitalizációs területeket keresték fel, ahol gazdálkodók bevonásával természetvédelmi beavatkozásokat valósítottak meg: a vízviszonyok helyreállítását, legeltetést, valamint a természetes magbank támogatását.