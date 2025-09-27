szeptember 27., szombat

XXVI. Térségi Népzenei Találkozó

1 órája

Szívből szólt a népzene – telt házzal zajlott a XXVI. Térségi Népzenei Találkozó Csökmőn

Népdal, népzene kedvelő és művelő csoportokkal telt meg a Faluház színházterme szeptember 20-án. A Csökmői Népdalkör és a Faluház idén is közösen rendezte meg a XXVI. Térségi Népzenei Találkozót.

B.Kiss Andrea

XXVI. Térségi Népzenei Találkozó: a vendéglátó Csökmői Népdalkör mellett fellépett a Vésztői Bartók Béla Népdalkör, a Gyulai Illés Panna Népdalkör, a Komádi Városi Népdalkör, a Szeghalmi Sárréti Népdalkör, a „Kisss” Duó és a gyermek tagokkal is rendelkező Csökmői Hagyományőrző Citeraegyüttes. Három szólistát is hallhatott a közönség: Kovács Imréné Vincze Katalint, Nagy Károlynét és Pető Imre Zétényt. Minden fellépő produkcióján látszott, hallatszott, hogy szívből-lélekből jön a népzene szeretete.

A Csökmői Népdalkör és a Faluház idén is közösen rendezte meg a XXVI. Térségi Népzenei Találkozót
Forrás: B.Kiss Andrea

Megannyi program várt a XXVI. Térségi Népzenei Találkozón

A fellépők műsora után az egykor oly sikeres Sárkány Citeraegyüttesről emlékeztek meg a szervezők. Tagjaiknak elismerő oklevél készült, amit a jelenlévők át is vehettek. Ugyancsak oklevéllel jutalmaztak két támogató szülőt is. Bereczki Zoltán, egykori tag nem csak azért említésre méltó, mert kiváló citerás, hanem mert kisfia a nyomdokaiba lépett. A már említett Csökmői Hagyományőrző Citeraegyüttesnek a tagja. Mondhatni, apáról fiúra szállt a citera szeretete. 

Posztumusz oklevelet kapott Futás István, Csökmő első polgármestere, aki a citeraegyüttes nagy támogatója volt, Csökmő kulturális életét szívén viselte, többek között a Faluház építése is az ő nevéhez fűződik. Az oklevelet a Faluház igazgatójától, Földesi-Kiss Andreától özvegye, Futás Istvánné vette át. A nyugdíjas óvodavezető elmondta, mennyire megtisztelő neki ez a megemlékezés, és örül, hogy férje emlékét még vannak, akik őrzik. 

Elek István a csökmői citeraoktatás lelkes elkötelezettje szintén elismerő oklevélben részesült, hiszen idős kora ellenére kitartóan munkálkodik, oktatja a gyerekeket, igyekszik tovább adni a népzene szeretetét. A jelenlegi citeraegyüttesnek is ő a vezetője, és 82 éves kora ellenére lelkesen tanítgatja a kezdőket, gyerekeket a népi hangszer használatára.

Az est vacsorával és táncos mulatsággal zárult, ahol a csoportok jó hangulatban töltötték el a délutánt.

A csoportok jó hangulatban töltötték el a délutánt
Forrás: B.Kiss Andrea

