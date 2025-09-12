szeptember 12., péntek

Helyi közélet

1 órája

Nemzetközi gördeszkás verseny érkezik Debrecenbe!

Címkék#DebEx#debrecen#gördeszka

A World Rookie Tour több mint 20 éve indult nemzetközi rendezvénysorozat. A világ minden tájáról érkeznek profi gördeszkások Debrecenbe.

Haon.hu

Kezdetben a snowboard világában adott lehetőséget a fiataloknak – számos ma is ismert profi és legendás rider innen indult –, és már több mint 5 éve jelen van a gördeszkás közösségben is. A sorozat célja, hogy motiválja és összekapcsolja a fiatal generációt (19 év alatt). Olyan platformot kínál, ahol a versenyzés mellett a közösség és a kultúra építése is központi szerepet kap.

Látványos nemzetközi gördeszka verseny lesz a Debreceni Extrémsport Parkban
Forrás: DebEx-archív

A világ minden táján megrendezett állomásokon a riderek pontokat gyűjthetnek, amelyekkel kvalifikálhatnak a nagy döntőre. Idén a finálét szeptember 26–28. között Szlovéniában, Velenjében rendezik meg. 

A verseny mellett számos közösségépítő program is várja a résztvevőket: közös workshopok, fotó- és videósessionök, valamint lehetőség nyílik találkozni profi gördeszkásokkal és team managerekkel. 

A főnyeremények között olyan presztízses eseményekre való kvalifikáció is szerepel, mint a Simple Session vagy a Mystic Sk8 Cup. A debreceni állomás az utolsó lehetőségek egyike a döntőbe való kvalifikációra!

A debreceni versenynek a Debreceni Extrémsport Park (DebEx) ad otthont szeptember 13-án 13:30-tól.

