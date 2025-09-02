1 órája
Milliókat keresett feketén a gyógyász, a NAV lecsapott rá
Két új vezetőt neveztek ki vármegyénkben. Lebukott a NAV előtt a szolgáltatását nem legális keretek között működtető tanácsadó Hajdú-Biharban. Hétfői hírösszefoglaló.
Nem titok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak az üzletekben, piacokon nyíltan tevékenykedő adóalanyok körében végez ellenőrzéseket, hanem azoknál is, akik igyekeznek a hatóság elől rejtve folytatni tevékenységüket. Hajdú-Bihar vármegyében is lebukott így egy kineziológus, aki évek óta feketén adott életvezetési tanácsokat a vendégeinek – tudatta hétfői közleményében a hivatal.
Lebuktatták a piszkosan játszó hajdú-bihari gyógyászt – úgy csalták csapdába, hogy nem sejtett semmit
Az elsősöknek is becsengettek Debrecenben
Újabb tanév vette kezdetét, a diákok hétfő reggel már visszatértek a padokba, míg az óvodások a csoportszobáikat vették újra birtokba. Az iskolai évnyitókra igyekvő diáksereg nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem bizony az utakon is tetten érhető volt: a piros lámpáknál a legtöbb autóba benézve már nemcsak a volán mögött ülő felnőtteket, hanem bizony kisdiákokat is szép számmal szúrhattunk ki Debrecenben is.
Ismét becsengettek: a diákok az iskolába, a nagy forgalom az utakra tért vissza Debrecenben – fotókkal
Érkeznek a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok
A posta még csak ma kezdte el kézbesíteni a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, de már két nagy multi is arra ösztönzi a vásárlókat, hogy náluk vásárolják le. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.
A Lidl és az Aldi is kupont ad az élelmiszer-utalványt náluk beváltó nyugdíjasoknak
29 esztendős védőt több klub is figyelemmel kíséri
A hajdúságiak elég aktívan tevékenykedtek az átigazolási időszakban. Úgy tűnik, Brandon Ormonde-Ottewill a Debreceni VSC-be szerződhet.
Így alakulnak az üzemanyag árak
A héten újból emelkedik az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. Kedden a gázolaj ára bruttó két forinttal nő meg, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad – olvasható a holtankoljak.hu-n. Ez várhatóan a hajdú-bihari kutak áraiban is megjelenik majd, ezért megnéztük, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag a vármegyében.
Újabb emelkedés a benzinkutakon, mutatjuk, hol érdemes tankolni Hajdú-Biharban
Kiemelt teljesítményt nyújtanak a kratochvilosok
Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 1-én, hétfőn a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tornacsarnokában. Az eseményen Fekete András alezredes, az intézmény igazgatója beszédében felelevenítette, az iskola valójában nem szeptember elsejével indult, hiszen a nyár sem telt feladatok nélkül. Míg a növendékek a honvédelmi táborokban öregbítették az iskola jó hírnevét, és vitorlázó, ejtőernyős, búvár, elit challenge mentorként vettek részt, a debreceni laktanya területén azon dolgoztak, hogy egy esztétikusabb és kulturáltabb iskolai környezet biztosítsa a sikeres felkészülést.
Díjakat is hozott a miniszter a debreceni tanévnyitóra, listán az iskola kitüntetettjei – fotókkal, videóval
A debreceni balesethez mentő is érkezett
Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában, ahol egymásba hajtott két személykocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egyik jármű egy kerítésnek is nekicsapódott.
A kerítés fogta meg a Suzukit Debrecenben, még a beton is kitört - fotókon a baleset
Két új vezetőt neveztek ki vármegyénkben
Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. szeptember 1-jei hatállyal visszavonta kinevezését dr. Uzonyi Attila r. ezredesnek, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének – számolt róla be a police.hu. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy ezzel egyidejűleg megbízta a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság irányításával.
Új rendőrkapitányt neveztek ki Debrecenben és Hajdúböszörményben is
Debreceni VSC: Többen végleg, sokak kölcsönben
Két kivétellel jól alakult a Debreceni VSC szezonkezdete a Fizz Ligában. Igaz, a két legfájóbb pofont két olyan vetélytárstól szenvedte el a DVSC, amelyek a szurkolók szempontjából is kiemelten számítanak. Összességében az is kijelenthető, hogy az átgazolási piacon is aktívan tevékenykedtek a cívisvárosiak: tizenegy futballista tette át székhelyét Debrecenbe, nagy részük valóban erősítésnek tűnik.
