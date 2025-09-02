szeptember 2., kedd

Ez történt hétfőn

1 órája

Milliókat keresett feketén a gyógyász, a NAV lecsapott rá

Két új vezetőt neveztek ki vármegyénkben. Lebukott a NAV előtt a szolgáltatását nem legális keretek között működtető tanácsadó Hajdú-Biharban. Hétfői hírösszefoglaló.

Nem titok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak az üzletekben, piacokon nyíltan tevékenykedő adóalanyok körében végez ellenőrzéseket, hanem azoknál is, akik igyekeznek a hatóság elől rejtve folytatni tevékenységüket. Hajdú-Bihar vármegyében is lebukott így egy kineziológus, aki évek óta feketén adott életvezetési tanácsokat a vendégeinek – tudatta hétfői közleményében a hivatal.

Az elsősöknek is becsengettek Debrecenben

Újabb tanév vette kezdetét, a diákok hétfő reggel már visszatértek a padokba, míg az óvodások a csoportszobáikat vették újra birtokba. Az iskolai évnyitókra igyekvő diáksereg nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem bizony az utakon is tetten érhető volt: a piros lámpáknál a legtöbb autóba benézve már nemcsak a volán mögött ülő felnőtteket, hanem bizony kisdiákokat is szép számmal szúrhattunk ki Debrecenben is. 

Érkeznek a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok

A posta még csak ma kezdte el kézbesíteni a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, de már két nagy multi is arra ösztönzi a vásárlókat, hogy náluk vásárolják le. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.

29 esztendős védőt több klub is figyelemmel kíséri

A hajdúságiak elég aktívan tevékenykedtek az átigazolási időszakban. Úgy tűnik, Brandon Ormonde-Ottewill a Debreceni VSC-be szerződhet.

Így alakulnak az üzemanyag árak

A héten újból emelkedik az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. Kedden a gázolaj ára bruttó két forinttal nő meg, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad – olvasható a holtankoljak.hu-n. Ez várhatóan a hajdú-bihari kutak áraiban is megjelenik majd, ezért megnéztük, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag a vármegyében.

Kiemelt teljesítményt nyújtanak a kratochvilosok

Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 1-én, hétfőn a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tornacsarnokában. Az eseményen Fekete András alezredes, az intézmény igazgatója beszédében felelevenítette, az iskola valójában nem szeptember elsejével indult, hiszen a nyár sem telt feladatok nélkül. Míg a növendékek a honvédelmi táborokban öregbítették az iskola jó hírnevét, és vitorlázó, ejtőernyős, búvár, elit challenge mentorként vettek részt, a debreceni laktanya területén azon dolgoztak, hogy egy esztétikusabb és kulturáltabb iskolai környezet biztosítsa a sikeres felkészülést.

A debreceni balesethez mentő is érkezett

Baleset történt hétfő délután Debrecenben, a Budai Nagy Antal utcában, ahol egymásba hajtott két személykocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egyik jármű egy kerítésnek is nekicsapódott. 

Két új vezetőt neveztek ki vármegyénkben

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. szeptember 1-jei hatállyal visszavonta kinevezését dr. Uzonyi Attila r. ezredesnek, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének – számolt róla be a police.hu. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy ezzel egyidejűleg megbízta a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság irányításával.

Debreceni VSC: Többen végleg, sokak kölcsönben 

Két kivétellel jól alakult a Debreceni VSC szezonkezdete a Fizz Ligában. Igaz, a két legfájóbb pofont két olyan vetélytárstól szenvedte el a DVSC, amelyek a szurkolók szempontjából is kiemelten számítanak. Összességében az is kijelenthető, hogy az átgazolási piacon is aktívan tevékenykedtek a cívisvárosiak: tizenegy futballista tette át székhelyét Debrecenbe, nagy részük valóban erősítésnek tűnik. 

