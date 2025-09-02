Milliókat keresett feketén a gyógyász, a NAV lecsapott rá

Az elsősöknek is becsengettek Debrecenben

Újabb tanév vette kezdetét, a diákok hétfő reggel már visszatértek a padokba, míg az óvodások a csoportszobáikat vették újra birtokba. Az iskolai évnyitókra igyekvő diáksereg nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem bizony az utakon is tetten érhető volt: a piros lámpáknál a legtöbb autóba benézve már nemcsak a volán mögött ülő felnőtteket, hanem bizony kisdiákokat is szép számmal szúrhattunk ki Debrecenben is.