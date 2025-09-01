1 órája
Lebuktatták a piszkosan játszó hajdú-bihari gyógyászt – úgy csalták csapdába, hogy nem sejtett semmit
Milliókat keresett feketén. Lebukott a NAV előtt a szolgáltatását nem legális keretek között működtető tanácsadó Hajdú-Biharban.
Nem titok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak az üzletekben, piacokon nyíltan tevékenykedő adóalanyok körében végez ellenőrzéseket, hanem azoknál is, akik igyekeznek a hatóság elől rejtve folytatni tevékenységüket. Hajdú-Bihar vármegyében is lebukott így egy kineziológus, aki évek óta feketén adott életvezetési tanácsokat a vendégeinek – tudatta hétfői közleményében a hivatal.
Lebukott a gyógyász, aki feketén működtette a szolgáltatásait
A NAV rendszereiben láthatatlan volt a hajdú-bihari kineziológus, annak ellenére, hogy folyamatosan reklámozta a speciális stresszkezelési és életvezetési szolgáltatásait – végül aztán a revizorok szűrőjén akadt fenn a tanácsadó.
Az adóellenőr sikeresen időpontot foglalt, majd részt vett az életvezetési tanácsadáson is, azonban a szolgáltatás ellenértékéről nem kapott nyugtát vagy számlát.
Az ezt követő ellenőrzésen pedig kiderült, hogy a gyógyász már évek óta adószám nélkül, bérleti szerződéssel használt helyiségben folytatta a tevékenységét – számolt be róla a NAV.
Bírságot szabott ki a NAV a tanácsadóra
A tanácsadó bankszámlájára csaknem három év alatt több millió forintnyi utalás érkezett a szolgáltatások ellenértékeként
– írták, majd hozzátették, hogy a bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabtak ki a kineziológusra, és adóellenőrzés keretében megállapítják az elmaradt adókötelezettségeket, amelyek után adóbírság és késedelmi pótlék kiszabása is várható majd.
A közleményből kiderült az is, hogy a magánszemély az eljárást követően kiváltotta adószámát, így tevékenységét már jogszerű keretek között folytathatja. A NAV végül pedig kiemelte a legális keretek betartásának fontosságát a vállalkozások tisztességes és nyereséges működtetéséhez, melyek:
- az adószám kiváltása,
- a bevételek szabályszerű bizonylatolása
- és az adófizetési kötelezettségek teljesítése.
Ajánljuk még: