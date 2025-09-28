szeptember 28., vasárnap

1 órája

Újra akcióban a NAV revizorai Hajdú-Biharban: itt fognak ellenőrizni!

Több dolgot is vizsgálnak majd. Erre kell figyelni a NAV ellenőrzésénél a vármegyében!

Haon.hu

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. szeptember 29. és október 3. között a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is - írja a hivatal a weboldalán.

nav-rajka-01-BS
NAV-ellenőrzés Hajdú-Biharban: a vendéglátókat ellenőrzik a revizorok
Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzáteszik, a vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

 Kiemelik továbbá, hogy a revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.

