Újra akcióban a NAV revizorai Hajdú-Biharban: itt fognak ellenőrizni!

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. szeptember 29. és október 3. között a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is - írja a hivatal a weboldalán.

NAV-ellenőrzés Hajdú-Biharban: a vendéglátókat ellenőrzik a revizorok

Forrás: illusztráció/MW-archív

Hozzáteszik, a vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Kiemelik továbbá, hogy a revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.

