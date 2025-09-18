Sokan közlekednek így, és nem is sejtik, mekkora büntetést kapnának, ha rendőrrel találkoznának

Nappali menetfény egy fényszóróval? És mi a helyzet rossz látási viszonyok között? Jóllehet, sok olyan autóval találkozni, amelyeknél csak az egyik első lámpa ég, így aztán megfordul az ember fejében, hogy ez egyrészt, mennyire szabályos, másrészt pedig biztonságos-e egyáltalán, és milyen szigorúan büntetnek érte a rendőrök, ha így találnak valakit – már ha egyáltalán jár ezért valamilyen büntetés.

Ezt mondja a KRESZ, ha a nappali menetfényt csak egy fényszóró biztosítja.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Nappali menetfény: mikor szabályos és szabályellenes, ha nem működik?

Horváth László, debreceni gépjárművezető-szakoktatóval beszélgettünk arról, hogy mit mond ki pontosan a KRESZ az előbb felvázolt helyzettel kapcsolatban. Mint elmondta, sok olyan autó van, amelyre ha ráadjuk a gyújtást, akkor elöl és hátul is világít a nappali menetjelzője, de olyanból sincs kevés, amelynél csak az elülsők gyulladnak fel. Ilyenkor pedig sokan hiszik azt, amikor lakott területen kívül közlekednek, hogy ugyanúgy láthatóak hátulról, pedig nem – különösen korlátozott látási viszonyok (például ködös időben) között.

Az is megtörténhet, hogy kiég egy izzó elöl, és csak az egyik lámpa világít. Ebben az esetben már baj van Horváth László elmondása szerint:

– Ha a bal világít, az szerencsésebb, mert nem az esik közelebb a padkához. Gondoljunk bele, ha megyünk a sötétben, és látunk egy világító lámpát, messziről még akár azt is gondolhatjuk, hogy egy motoros, ezért is veszélyes ha a bal ment ki, és csak a jobb világít, az ilyen helyzetekből szoktak történni balesetek

– fejtette ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mit tegyünk, ha kiég a menetjelző izzója?

A napi első elindulás előtti ellenőrzés fontosságát is hangsúlyozta, de megjegyezte, még ha ezt elvégezzük, akkor is történhetnek váratlan helyzetek, akár útközben is, hogy például kiég az egyik izzó.

Ez nagyon nagy baj, különösen szürkületkor vagy este, főleg ha a padkához közelebb eső világít, mert akkor feltételezhetik azt is, hogy az ember motort vezet. Ilyenkor kötelessége a sofőrnek megállni és megszerelni, még akár úgy is, hogy ha nincs nála lámpa, akkor venni kell a benzinkúton. Fél lámpával megbüntet a rendőr, ez biztos

– hívta fel a figyelmet.

És ha már a büntetésnél tartunk, arról is beszélt, hogy ha megállít valakit a rendőr úgy, hogy csak fél lámpája világít, akkor akár több tízezer forintra is megbüntetheti (10-30 ezer forint is lehet).

Ajánljuk még: