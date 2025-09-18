1 órája
Átadtuk a Napló Állásbörze nyereményét
Fiatal nyertest köszöntöttünk. A szerkesztőségünkben adtuk át a Napló Állásbörze nyereményét.
Összesen kiállító, s mintegy 500 nyitott pozíció várta az érdeklődőket szeptember 11-én a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze. A debreceni Kölcsey Központban tartott rendezvény idén is népszerű volt az álláskeresők, karrierváltók körében, sokan megfordultak a standoknál.
Félpanziós pihenés volt a nyeremény a Napló Állásbörze játékán
A Napló Állásbörze programjain az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem volt másképp, újra kihagyhatatlan lehetőség nyílt meg azok előtt, akik szerették volna álmaik melóját megtalálni! z állásbörze kiváló alkalmat teremtett arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással. Újdonságként idén szépség sarokkal is vártuk az érdeklődőket, ahol lehetőségük lesz felfrissíteni frizurájukat, sminkjüket és megjelenésüket.
Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.
Munkát keresel Hajdú-Biharban? Óriási kínálatból válogathatsz a Napló Állásbörzén! – fotókkal, videóval
Fiatal nyertes a Napló Állásbörze nyereményjátékán
A Napló Állásbörze nyereményjátékára a rendezvényen, egy regisztrációs lap kitöltésével, majd annak leadásával lehetett jelentkezni. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal is sokakat csábított az értékes nyeremény.
A szerencsés ezúttal Szekeres Dorka lett.
Nyereményét szeptember 18-án, a Hajdú-bihari Napló, Hajdú Online szerkesztőségében vette át.
Családtagjaim és a barátaim is jelezték, szívesen eljönnének velem
– árulta el Dorka, aki még tanuló. Elmondta, konkrét tervei nincsenek még, de szeretne Debrecenben továbbtanulni, lehetőleg a pénzügy- és számvitel területén.
