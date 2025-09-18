szeptember 18., csütörtök

1 órája

Átadtuk a Napló Állásbörze nyereményét

Címkék#nyereményjáték#napló állásbörze#Debrecen

Fiatal nyertest köszöntöttünk. A szerkesztőségünkben adtuk át a Napló Állásbörze nyereményét.

Haon.hu

Összesen kiállító, s mintegy 500 nyitott pozíció várta az érdeklődőket szeptember 11-én a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze. A debreceni Kölcsey Központban tartott rendezvény idén is népszerű volt az álláskeresők, karrierváltók körében, sokan megfordultak a standoknál.

20250911_Napló állásbörze_KÁ_HBN (110)
Idén is népszerű volt a Napló Állásbörze
Forrás:  Napló-archív

Félpanziós pihenés volt a nyeremény a Napló Állásbörze játékán

A Napló Állásbörze programjain az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem volt másképp, újra kihagyhatatlan lehetőség nyílt meg azok előtt, akik szerették volna álmaik melóját megtalálni! z állásbörze kiváló alkalmat teremtett arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással. Újdonságként idén szépség sarokkal is vártuk az érdeklődőket, ahol lehetőségük lesz felfrissíteni frizurájukat, sminkjüket és megjelenésüket.

Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.

Fiatal nyertes a Napló Állásbörze nyereményjátékán

A Napló Állásbörze nyereményjátékára a rendezvényen, egy regisztrációs lap kitöltésével, majd annak leadásával lehetett jelentkezni. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal is sokakat csábított az értékes nyeremény. 

A szerencsés ezúttal Szekeres Dorka lett.

A jövőjét Debrecenben képzeli el a Napló Állásbörze nyereményjátékának nyertese
A jövőjét Debrecenben képzeli el a Napló Állásbörze nyereményjátékának nyertese
Forrás: Vida Márton Péter

Nyereményét szeptember 18-án, a Hajdú-bihari Napló, Hajdú Online szerkesztőségében vette át. 

Családtagjaim és a barátaim is jelezték, szívesen eljönnének velem

– árulta el Dorka, aki még tanuló. Elmondta, konkrét tervei nincsenek még, de szeretne Debrecenben továbbtanulni, lehetőleg a pénzügy- és számvitel területén.

