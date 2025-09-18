Átadtuk a Napló Állásbörze nyereményét

Összesen kiállító, s mintegy 500 nyitott pozíció várta az érdeklődőket szeptember 11-én a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze. A debreceni Kölcsey Központban tartott rendezvény idén is népszerű volt az álláskeresők, karrierváltók körében, sokan megfordultak a standoknál.

Idén is népszerű volt a Napló Állásbörze

Forrás: Napló-archív

Félpanziós pihenés volt a nyeremény a Napló Állásbörze játékán

A Napló Állásbörze programjain az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem volt másképp, újra kihagyhatatlan lehetőség nyílt meg azok előtt, akik szerették volna álmaik melóját megtalálni! z állásbörze kiváló alkalmat teremtett arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással. Újdonságként idén szépség sarokkal is vártuk az érdeklődőket, ahol lehetőségük lesz felfrissíteni frizurájukat, sminkjüket és megjelenésüket.