Állásbörze

1 órája

Kihagyhatatlan munkalehetőségek egy helyen – elstartolt a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze! - fotókkal

Címkék#napló állásbörze#Debrecen#Hajdú-Bihari Napló#állásbörze

A rendezvény idén is számos kiállítóval készült. Csütörtök reggel elindult a tizenharmadik Napló Állásbörze.

Haon.hu
Kihagyhatatlan munkalehetőségek egy helyen – elstartolt a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze! - fotókkal

Elindult a XIII. Napló Állásbörze Debrecenben

Fotó: Katona Ákos

Napló Állásbörze: Tizenharmadik alkalommal is elstartolt a Hajdú-bihari Napló nagyszabású állásbörzéje szeptember 11-én Debrecenben, a Kölcsey Központban. A rendezvény a számos kiváló kiállító révén kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik most keresik az álommunkájukat, ráadásul a teljes időtartama alatt, tehát 9 és 16 óra között ingyenesen látogatható

Elindult a XIII. Napló Állásbörze Debrecenben
Fotó: Katona Ákos

A Napló Állásbörze már várja az érdeklődőket

A Napló Állásbörzén már az elmúlt években is több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról beszélgethettek az érdeklődők – ez most sincs másképp, hiszen harminc munkaadó kínál több száz álláslehetőséget szakterülettől és végzettségtől függetlenül minden korosztály számára. 

A rendezvény elsődleges célja, hogy közvetlen kapcsolat alakulhasson ki a cégek és az álláskeresők között, ezáltal segítve a munkaadók és a munkavállalók könnyebb egymásra találását.

A kiállításon többek között autóipari, gyógyszeripari, logisztikai és munkaerő-közvetítő cégek, rendvédelmi szervek, valamint képzési centrumok is képviseltetik magukat – így biztosítva van, hogy bárki megtalálhassa a számításainak megfelelő munkát. A kihagyhatatlan alkalom pedig lehetővé teszi a látogatóknak azt is, hogy első kézből tapasztalhassák meg, miért lenne jó az adott vállalatnál dolgozni.

Elindult a XIII. Napló Állásbörze

Fotók: Katona Ákos

Idén szépség sarok is várja az érdeklődőket

Az állásbörzén idén kijelölt szépség sarokban van lehetősége az érdeklődőknek felfrissíteni a frizurájukat vagy sminkjüket, majd a helyszínen profi fotós segítségével önéletrajz-fotót készíttethetnek, amely garantáltan magabiztos és vonzó megjelenést biztosít számukra. 

Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között ráadásul egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.

 A részletes játékszabályzat itt tekinthető meg.

A Napló Állásbörzén az alábbi kiállítókkal találkozhatsz

  • Neopac Hungary Kf
  • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
  • ConsHelp Kft.
  • Debreceni Szakképzési Centrum
  • Deufol Hungary Kft.
  • DP World Logistics Hungary Kft.
  • Euro Baptista Gimnázium
  • EVE Power Hungary Kft.
  • Ghibli Kft.
  • Gyémánt-Pirazol Kft.
  • Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
  • Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
  • Harro Höfliger Hungary Kft.
  • I.K. Hofmann Personal Kft.
  • Joker-Diák Iskolaszövetkezet
  • Magyar Honvédség
  • MBH Bank
  • Mediaworks Hungary Zrt.
  • Menton Jobs Kft.
  • Metál-Sheet Kft.
  • NAGISZ Csoport
  • Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft. (NashiDay)
  • Nexon Kft.
  • RICHTER GEDEON NYRT.
  • Róna Dohányfeldolgozó Kft.
  • SEMCORP Hungary Kft.
  • Szent Bazil Görögkatolikus Technikum
  • Teva Gyógyszergyár Zrt.
  • Univill-Trade Kft.
  • ZF Chassis Modules Hungary Kft

