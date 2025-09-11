1 órája
Kihagyhatatlan munkalehetőségek egy helyen – elstartolt a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze! - fotókkal
A rendezvény idén is számos kiállítóval készült. Csütörtök reggel elindult a tizenharmadik Napló Állásbörze.
Elindult a XIII. Napló Állásbörze Debrecenben
Fotó: Katona Ákos
Napló Állásbörze: Tizenharmadik alkalommal is elstartolt a Hajdú-bihari Napló nagyszabású állásbörzéje szeptember 11-én Debrecenben, a Kölcsey Központban. A rendezvény a számos kiváló kiállító révén kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik most keresik az álommunkájukat, ráadásul a teljes időtartama alatt, tehát 9 és 16 óra között ingyenesen látogatható.
A Napló Állásbörze már várja az érdeklődőket
A Napló Állásbörzén már az elmúlt években is több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról beszélgethettek az érdeklődők – ez most sincs másképp, hiszen harminc munkaadó kínál több száz álláslehetőséget szakterülettől és végzettségtől függetlenül minden korosztály számára.
A rendezvény elsődleges célja, hogy közvetlen kapcsolat alakulhasson ki a cégek és az álláskeresők között, ezáltal segítve a munkaadók és a munkavállalók könnyebb egymásra találását.
A kiállításon többek között autóipari, gyógyszeripari, logisztikai és munkaerő-közvetítő cégek, rendvédelmi szervek, valamint képzési centrumok is képviseltetik magukat – így biztosítva van, hogy bárki megtalálhassa a számításainak megfelelő munkát. A kihagyhatatlan alkalom pedig lehetővé teszi a látogatóknak azt is, hogy első kézből tapasztalhassák meg, miért lenne jó az adott vállalatnál dolgozni.
Elindult a XIII. Napló Állásbörze
Idén szépség sarok is várja az érdeklődőket
Az állásbörzén idén kijelölt szépség sarokban van lehetősége az érdeklődőknek felfrissíteni a frizurájukat vagy sminkjüket, majd a helyszínen profi fotós segítségével önéletrajz-fotót készíttethetnek, amely garantáltan magabiztos és vonzó megjelenést biztosít számukra.
Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között ráadásul egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.
A részletes játékszabályzat itt tekinthető meg.
A Napló Állásbörzén az alábbi kiállítókkal találkozhatsz
- Neopac Hungary Kf
- Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
- ConsHelp Kft.
- Debreceni Szakképzési Centrum
- Deufol Hungary Kft.
- DP World Logistics Hungary Kft.
- Euro Baptista Gimnázium
- EVE Power Hungary Kft.
- Ghibli Kft.
- Gyémánt-Pirazol Kft.
- Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
- Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
- Harro Höfliger Hungary Kft.
- I.K. Hofmann Personal Kft.
- Joker-Diák Iskolaszövetkezet
- Magyar Honvédség
- MBH Bank
- Mediaworks Hungary Zrt.
- Menton Jobs Kft.
- Metál-Sheet Kft.
- NAGISZ Csoport
- Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft. (NashiDay)
- Nexon Kft.
- RICHTER GEDEON NYRT.
- Róna Dohányfeldolgozó Kft.
- SEMCORP Hungary Kft.
- Szent Bazil Görögkatolikus Technikum
- Teva Gyógyszergyár Zrt.
- Univill-Trade Kft.
- ZF Chassis Modules Hungary Kft
