Kihagyhatatlan munkalehetőségek egy helyen – elstartolt a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze! - fotókkal

Napló Állásbörze: Tizenharmadik alkalommal is elstartolt a Hajdú-bihari Napló nagyszabású állásbörzéje szeptember 11-én Debrecenben, a Kölcsey Központban. A rendezvény a számos kiváló kiállító révén kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik most keresik az álommunkájukat, ráadásul a teljes időtartama alatt, tehát 9 és 16 óra között ingyenesen látogatható.

Elindult a XIII. Napló Állásbörze Debrecenben

A Napló Állásbörze már várja az érdeklődőket

A Napló Állásbörzén már az elmúlt években is több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról beszélgethettek az érdeklődők – ez most sincs másképp, hiszen harminc munkaadó kínál több száz álláslehetőséget szakterülettől és végzettségtől függetlenül minden korosztály számára.

A rendezvény elsődleges célja, hogy közvetlen kapcsolat alakulhasson ki a cégek és az álláskeresők között, ezáltal segítve a munkaadók és a munkavállalók könnyebb egymásra találását.

A kiállításon többek között autóipari, gyógyszeripari, logisztikai és munkaerő-közvetítő cégek, rendvédelmi szervek, valamint képzési centrumok is képviseltetik magukat – így biztosítva van, hogy bárki megtalálhassa a számításainak megfelelő munkát. A kihagyhatatlan alkalom pedig lehetővé teszi a látogatóknak azt is, hogy első kézből tapasztalhassák meg, miért lenne jó az adott vállalatnál dolgozni.