Számos munkalehetőség egy helyen: tartson velünk a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörzén!

Napló Állásbörze: A Hajdú-bihari Napló 2025. szeptember 11-én tizenharmadik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét Debrecenben, a Kölcsey Központban. A Kölcsey Központ előnyeihez írható, hogy a belvárosban található, ezáltal könnyen megközelíthető bárki számára. A rendezvény ingyenesen látogatható 9 és 16 óra között.

A Napló Állásbörze egy remek lehetőség mindenki számára

A Napló Állásbörze egy kihagyhatatlan lehetőség

A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Napló Állásbörzén az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem lesz másképp, tehát újra kihagyhatatlan lehetőség nyílik meg azok előtt, akik szeretnék álmaik melóját megtalálni!

Az állásbörze kiváló alkalmat teremt arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással.

A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Egy ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: egy állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt, van, amelyik ad belőlük kóstolókat is. Az állásbörze segítségével a munkakeresők megtalálhatják számításaik, elköteleződhetnek hosszú évekre, évtizedekre egy-egy vállalatnál – csökkentve ezzel a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.

Szépség sarok – frissülj fel a helyszínen

Újdonságként idén szépség sarokkal is várjuk az érdeklődőket, ahol lehetőségük lesz felfrissíteni frizurájukat, sminkjüket és megjelenésüket. Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a rendezvényen jelen lévő fotós segítségével olyan önéletrajz-fotót készíthessenek magukról, amely magabiztos és vonzó megjelenést biztosít számukra.

Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.

Bízunk benne, hogy a Napló Állásbörze a segítségükre lesz abban, hogy rátaláljanak az elvárásaiknak megfelelő munkahelyre!