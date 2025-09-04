szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne hagyd ki!

1 órája

Számos munkalehetőség egy helyen: tartson velünk a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörzén!

Címkék#napló állásbörze#Debrecen#Hajdú-Bihari Napló#állásbörze

Ismét álláskeresőknek kínál remek lehetőséget a vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvénye.

Haon.hu

Napló Állásbörze: A Hajdú-bihari Napló 2025. szeptember 11-én tizenharmadik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét Debrecenben, a Kölcsey Központban. A Kölcsey Központ előnyeihez írható, hogy a belvárosban található, ezáltal könnyen megközelíthető bárki számára. A rendezvény ingyenesen látogatható 9 és 16 óra között.

A Napló Állásbörze egy remek lehetőség mindenki számára
A Napló Állásbörze egy remek lehetőség mindenki számára
Forrás: napló-arch

A Napló Állásbörze egy kihagyhatatlan lehetőség

A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Napló Állásbörzén az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem lesz másképp, tehát újra kihagyhatatlan lehetőség nyílik meg azok előtt, akik szeretnék álmaik melóját megtalálni!

Az állásbörze kiváló alkalmat teremt arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással.

 A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Egy ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: egy állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt, van, amelyik ad belőlük kóstolókat is. Az állásbörze segítségével a munkakeresők megtalálhatják számításaik, elköteleződhetnek hosszú évekre, évtizedekre egy-egy vállalatnál – csökkentve ezzel a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.

Szépség sarok – frissülj fel a helyszínen

Újdonságként idén szépség sarokkal is várjuk az érdeklődőket, ahol lehetőségük lesz felfrissíteni frizurájukat, sminkjüket és megjelenésüket. Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a rendezvényen jelen lévő fotós segítségével olyan önéletrajz-fotót készíthessenek magukról, amely magabiztos és vonzó megjelenést biztosít számukra.

Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.

Részletes játékszabályzat itt tekinthető meg.

Bízunk benne, hogy a Napló Állásbörze a segítségükre lesz abban, hogy rátaláljanak az elvárásaiknak megfelelő munkahelyre!

Találkozzunk szeptember 11-én a Kölcsey Központban 9 és 16 óra között!

A Napló Állásbörzén az alábbi kiállítottak találkozhatsz

  • Neopac Hungary Kft.
  • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
  • ConsHelp Kft.
  • Debreceni Szakképzési Centrum
  • Deufol Hungary Kft.
  • DP World Logistics Hungary Kft.
  • Euro Baptista Gimnázium
  • EVE Power Hungary Kft.
  • Ghibli Kft.
  • Gyémánt-Pirazol Kft.
  • Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
  • Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
  • Harro Höfliger Hungary Kft.
  • I.K. Hofmann Personal Kft.
  • Joker-Diák Iskolaszövetkezet
  • Magyar Honvédség
  • MBH Bank
  • Mediaworks Hungary Zrt.
  • Menton Jobs Kft.
  • Metál-Sheet Kft.
  • NAGISZ Csoport
  • Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft. (NashiDay)
  • Nexon Kft.
  • RICHTER GEDEON NYRT.
  • Róna Dohányfeldolgozó Kft.
  • SEMCORP Hungary Kft.
  • Szent Bazil Görögkatolikus Technikum
  • Teva Gyógyszergyár Zrt.
  • Univill-Trade Kft.
  • ZF Chassis Modules Hungary Kft

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu