Számos munkalehetőség egy helyen: tartson velünk a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörzén!
Ismét álláskeresőknek kínál remek lehetőséget a vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvénye.
Napló Állásbörze: A Hajdú-bihari Napló 2025. szeptember 11-én tizenharmadik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét Debrecenben, a Kölcsey Központban. A Kölcsey Központ előnyeihez írható, hogy a belvárosban található, ezáltal könnyen megközelíthető bárki számára. A rendezvény ingyenesen látogatható 9 és 16 óra között.
A Napló Állásbörze egy kihagyhatatlan lehetőség
A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Napló Állásbörzén az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem lesz másképp, tehát újra kihagyhatatlan lehetőség nyílik meg azok előtt, akik szeretnék álmaik melóját megtalálni!
Az állásbörze kiváló alkalmat teremt arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással.
A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Egy ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: egy állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt, van, amelyik ad belőlük kóstolókat is. Az állásbörze segítségével a munkakeresők megtalálhatják számításaik, elköteleződhetnek hosszú évekre, évtizedekre egy-egy vállalatnál – csökkentve ezzel a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.
Szépség sarok – frissülj fel a helyszínen
Újdonságként idén szépség sarokkal is várjuk az érdeklődőket, ahol lehetőségük lesz felfrissíteni frizurájukat, sminkjüket és megjelenésüket. Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a rendezvényen jelen lévő fotós segítségével olyan önéletrajz-fotót készíthessenek magukról, amely magabiztos és vonzó megjelenést biztosít számukra.
Az állásbörzére látogatók és regisztrálók között egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás félpanziós pihenést sorsolunk ki a Bordűr Wellness Hotel Superior & Szőnyegmúzeumba.
Bízunk benne, hogy a Napló Állásbörze a segítségükre lesz abban, hogy rátaláljanak az elvárásaiknak megfelelő munkahelyre!
Találkozzunk szeptember 11-én a Kölcsey Központban 9 és 16 óra között!
A Napló Állásbörzén az alábbi kiállítottak találkozhatsz
- Neopac Hungary Kft.
- Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
- ConsHelp Kft.
- Debreceni Szakképzési Centrum
- Deufol Hungary Kft.
- DP World Logistics Hungary Kft.
- Euro Baptista Gimnázium
- EVE Power Hungary Kft.
- Ghibli Kft.
- Gyémánt-Pirazol Kft.
- Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
- Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
- Harro Höfliger Hungary Kft.
- I.K. Hofmann Personal Kft.
- Joker-Diák Iskolaszövetkezet
- Magyar Honvédség
- MBH Bank
- Mediaworks Hungary Zrt.
- Menton Jobs Kft.
- Metál-Sheet Kft.
- NAGISZ Csoport
- Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft. (NashiDay)
- Nexon Kft.
- RICHTER GEDEON NYRT.
- Róna Dohányfeldolgozó Kft.
- SEMCORP Hungary Kft.
- Szent Bazil Görögkatolikus Technikum
- Teva Gyógyszergyár Zrt.
- Univill-Trade Kft.
- ZF Chassis Modules Hungary Kft
