Szinte végtelen lehetőséget kínáltak a Napló Állásbörzén is: ezért éri meg a DSZC-hez jelentkezni
Rengeteg kiállító jelent meg, és nyújtott perspektívát a munkát keresőknek. A Napló Állásbörze fő támogatója, a DSZC stratégiájába pedig mélyebb bepillantást is nyerhettünk.
Szeptember 11-én, csütörtökön rendezték meg Hajdú-Bihar vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvényekét a Kölcsey Központban, Debrecenben. Az esemény iránt rengetegen érdeklődtek, és nem véletlen: a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze széles körű palettával, 30 kiállító céggel és mintegy 500 nyitott pozícióval kínált munkalehetőséget az álláskeresőknek. Az eseményen kiállító cégek, intézmények közül kiemelkedik a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC), ami az elmúlt 10 évben minden állásbörzén megjelent, és amelynek kancellárjával, Tirpák Zsolttal beszélgettünk a Napló Állásbörze kapcsán.
A Napló Állásbörze fő támogatója a Debreceni Szakképzési Centrum – elképesztő, mennyi lehetőséget kínálnak
Tirpák Zsolt szerint két pillért vesznek figyelembe, melyek miatt a DSZC stratégiai gondolkodásának a része a Napló Állásbörze: az egyik a nappali képzés, melyen azok a diákok, akik 9-13. évfolyam között vesznek részt, szakmát választanak a pályaorientácó után. A kancellár az állásbörzét egy olyan fórumnak látja, amely egy munkaerőpiaci értékesítési tér.
Ezért a karrierprogramunk része, hogy a diákjaink megerősítést és utat nyerjenek, hogy a megszerzett tudással hol fognak tudni boldogulni, adott esetben a végzősök talán már egy előszerződés vagy szóbeli megállapodás útjára tudnak lépni. Tehát, mindenképpen a jövőképnek, a tudás hasznosításának fokmérője, hogy eljöjjenek a gyerekek. Ez az egyik célunk, mindig is ez volt
– hangsúlyozta Tirpák Zsolt.
Munkát keresel Hajdú-Biharban? Óriási kínálatból válogathatsz a Napló Állásbörzén! – fotókkal, videóval
A másik pillért pedig a gyerekek, illetve a felnőttek iránti elkötelezettségükben látja. Fontosnak véli, hogy nemcsak nappali képzésben, hanem a felnőttek szakmai oktatásában és a felnőttképzésben is erőteljesen jelen vannak az egész vármegyében. – Olyan szakmát adunk a felnőtteknek, mint a tanulóknak.
– Persze, új szakmát is tanulhatnak a felnőttek, hiszen 2020 óta új szakképzési rendszer van. Ez azt jelenti, ha valaki korábban szakmákat szerzett, ahhoz képest most két szakma ingyenes. Tehát, valaki 2020 előtt szerzett két szakmát, az nem releváns az ingyenesség szempontjából. Most az állam két szakmát ingyen biztosít a 2020 óta létező új szakképzési rendszerben. Ez egy nagy lehetőség. Szakmát tanulni felnőtten, új lehetőség az életben, megújulási lehetőség
– hangsúlyozta.
Munkalehetőség Debrecenben és a régióban: a DSZC-n keresztül új világ tárulhat az álláskeresők és tanulni vágyók elé
Kiemelte, hogy a szakmatanulásnak egy olyan lehetősége is megadatott, hogy a szakmát, amikor tanulja valaki, akkor nem feltétlenül nulláról érkezik a DSZC-be, vagyis lehet, hogy már valahol tanulta a szakma egy részét, vagy rendelkezik olyan kompetenciával, hogy nem tanulta, de van benne tapasztalata. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, mint a kancellár kifejtette, hogyha tegyük fel, valaki kőműves, de kivitelezőként időként fest is, viszont nincs róla papírja, akkor beszámítják a képzésébe, és nem feltétlenül kell két éven keresztül, vagy másfél éven keresztül képzésben részt venni. Lehet, hogy egy év, fél év alatt szakmához jut, mert gyakorlatilag kompetenciákkal, eredményekkel, lehetőségekkel már rendelkezik.
Vagyis azt tudom mondani, hogy a felnőtteknek nemcsak ingyenes a szakmatanulási lehetőség kettő, hanem rugalmas is, illeszkedik az ő előzetes tudásához, képességéhez, adott esetben időbeosztásához is. De nemcsak szakmát oktatunk, hanem szakképesítést is adunk. Ez egy új, ez egy rövidebb jellegű képzés, ez már a szakmára épülő, speciális jellegű, rövidebb képzés, itt is az első ingyenes a felnőtteknek, itt már egy elmélyültebb, speciális tudást átadására, megszerzésére van lehetőség, ami a munkaerőpiacon egy nagy érték
– fogalmazott Tirpák Zsolt.
Arról is beszélt, hogy az állásbörzén a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával együtt úgynevezett munkaerőpiaci képzést valósítanak meg, amikor azokat a képzéseket hirdetik meg vármegyeszerte, amelyek munkát kereső embereknek szólnak.
– Több ezer olyan hallgatónk van most a vármegyeszerte, akik ilyen képzésben vesznek részt. Azért vagyunk itt, hogy őket is meg tudjuk szólítani, illetve öröm számunkra, hogy ha ők is eljönnek, mert akkor már itt találkozhatnak a munkáltatókkal, akik esetleg a képzés ideje alatt is tudnak nekik ajánlani új utat, új lehetőséget. Ez tehát a Debreceni Szakképzési Centrum állásbörze-stratégiája, tehát egyrészt a saját, nappali rendszerben tanuló diákjaink karriertámogatása, másrészt a felnőtteknek szóló iránymutatás, támogatás, információátadás
– részletezte a kancellár.
Hangsúlyozta, hogy azzal, hogy nagyon sok városi eseményen képviseltetik magukat, sokaknak tudnak segíteni, irányt mutatni, és nagyon sokan tudnak csatlakozni a DSZC képzéseihez.
