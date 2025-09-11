Szinte végtelen lehetőséget kínáltak a Napló Állásbörzén is: ezért éri meg a DSZC-hez jelentkezni

Szeptember 11-én, csütörtökön rendezték meg Hajdú-Bihar vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvényekét a Kölcsey Központban, Debrecenben. Az esemény iránt rengetegen érdeklődtek, és nem véletlen: a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze széles körű palettával, 30 kiállító céggel és mintegy 500 nyitott pozícióval kínált munkalehetőséget az álláskeresőknek. Az eseményen kiállító cégek, intézmények közül kiemelkedik a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC), ami az elmúlt 10 évben minden állásbörzén megjelent, és amelynek kancellárjával, Tirpák Zsolttal beszélgettünk a Napló Állásbörze kapcsán.

Tirpák Zsolt a Napló Állásbörze megnyitóján köszöntötte a látogatókat

Forrás: Katona Ákos

A Napló Állásbörze fő támogatója a Debreceni Szakképzési Centrum – elképesztő, mennyi lehetőséget kínálnak

Tirpák Zsolt szerint két pillért vesznek figyelembe, melyek miatt a DSZC stratégiai gondolkodásának a része a Napló Állásbörze: az egyik a nappali képzés, melyen azok a diákok, akik 9-13. évfolyam között vesznek részt, szakmát választanak a pályaorientácó után. A kancellár az állásbörzét egy olyan fórumnak látja, amely egy munkaerőpiaci értékesítési tér.

Ezért a karrierprogramunk része, hogy a diákjaink megerősítést és utat nyerjenek, hogy a megszerzett tudással hol fognak tudni boldogulni, adott esetben a végzősök talán már egy előszerződés vagy szóbeli megállapodás útjára tudnak lépni. Tehát, mindenképpen a jövőképnek, a tudás hasznosításának fokmérője, hogy eljöjjenek a gyerekek. Ez az egyik célunk, mindig is ez volt

– hangsúlyozta Tirpák Zsolt.