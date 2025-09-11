2 órája
Munkát keresel Hajdú-Biharban? Óriási kínálatból válogathatsz a Napló Állásbörzén! – fotókkal, videóval
30 kiállító közel 500 nyitott pozícióval vár. Megnyílt a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze, rengetegen érdeklődnek a lehetőségek iránt.
Már a csütörtök kora délelőtti órákban nagy tömeg tódult be a Kölcsey Központ bejáratán, rengetegen érdeklődtek ugyanis a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze iránt, ami a vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvényeként kínál az álláskeresőknek munkalehetőséget. Természetesen portálunk munkatársai is a helyszínen jártak, és feltérképezték a látogatók, illetve a kiállítók érdeklődési köreit is, hiszen utóbbiból is akad bőven: 30 cég képviselteti magát mintegy 500 nyitott pozícióval. Egészen 17 óráig vár szeptember 11-én a Napló Állásbörze!
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke az esemény megnyitóján arról beszélt, hogy ma már inkább a cégek keresik a munkásokat, olyan mértékben alakult át a gazdaság, a foglalkoztatási szektor és a segélyalapú társadalom is. – Ma már, akinek van munkája, az tud tervezni és családot alapítani. A mai kiállítás is azt a célt szolgálja, hogy mindenki találja meg azt a munkahelyet, ahol a legjobban érzi magát, és ahol meg tud felelni a kihívásoknak – mondta, majd hozzátette, napjainkban az a legjobb munkaerő, aki kreatívan gondolkozik, és készen áll a folyamatosan változó kihívásokra.
Ha belegondolunk abba, hogy az életünk szempontjából mi a stabilitás egyik legfontosabb feltétele, akkor biztos vagyok benne, hogy 10 emberből 10 megemlíti a megfelelő minőségű, inspiráló munkahelyet. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években hatalmas gazdasági fejlődéssel jellemezte a várost, újabbnál újabb vállalatok érkeztek Debrecenbe az elmúlt években: a 2014-2015 és 2025 közötti időszakban 21 ezer új munkahelyet jelentettünk be. Itt is láthatunk olyan cégeket, amelyek az elmúlt hónapokban érkeztek meg Debrecenbe, de vannak olyanok is, amelyek néhány éve
– fejtette ki Papp László polgármester. Pajna Zoltánhoz hasonlóan ő megjegyezte,
könnyű helyzetben vannak a Debrecenben munkát keresők, hiszen inkább a cégek keresik a munkaerőt, mint fordítva.
– Ma már szinte csak az nem dolgozik, aki nem akar, vagy olyan fizikai állapotban van, hogy nem tud munkát vállalni – mondta, és arról is beszélt, hogy töredékére csökkent a munkanélküliség mind a városban, mind pedig a régióban 10 évvel ezelőtthöz képest.
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy véli, egy virágzó, folyamatosan gyarapodó, munkaerőpiaci kincsesládaként tekinthetünk a városra, több egyéb kiemelkedő lehetőség mellett. – Fontosnak tartjuk, hogy felkészítsük a szakmára, közismereti műveltségtartalomra azokat, akik szakképzést tanulnak nálunk, a Napló Állásbörzére pedig kiemelkedő fontos karrierprogramként tekintünk – hangsúlyozta.
Kifejtette, hogy az új szakképzési rendszer biztosítja azt 2020 óta, hogy két szakma és egy szakképesítés ingyen megszerezhető legyen, mindez ráadásul rugalmas tartalom- és időbeosztással valósul meg, duális formában, azaz a munkaerőpiaci szereplőkkel közösen. A szakma mellett szakképesítést is biztosítanak, ami szintén ingyenes, rövidebb ciklusú, speciális tudástartalmat jelent.
– Ezzel jött ma a Debreceni Szakképzési Centrum. Ha meglátogatják a strandjaikat, akkor segítünk, információt adunk, hogy hogyan lehet bekapcsolódni a szakmatanulásba és hogyan lehet a szakképesítési tanulás folyamatába belépni – emelte ki Tirpák Zsolt.
Bőven van munkalehetőség Debrecenben és a régióban – ezzel a kínálattal vár a Napló Állásbörze 2025–ben
Kiss Dóra, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztő-helyettese köszöntőjében kiemelte, rendkívül széles a paletta, ami a munkát keresők elé tárul:
30 kiállító közel 500 nyitott pozícióval várja az érdeklődőket, ezek között hasonló arányban van a fizikai és a szellemi munka.
– A Napló és a vármegye vezető hírportálja, a Hajdú Online számára fontos, hogy ilyen rendezvényeknek is lehetőséget biztosítsunk – hangsúlyozta.
Ami a munkakeresőket illeti, nagyon sokan érdeklődtek, hogy melyik lehet számukra az ideális állás Debrecenben vagy a környéken, ennek kapcsán beszélgettünk Tamással és Vivivel, ugyanis mindkettejük számára aktuális az álláskeresés. A fiatal férfi kiemelte, jelenleg mindenre nyitott, legjobban az automatizáláshoz ért, de széles körű érdeklődéssel érkezett a Napló Állásbörzére. Vivi pályakezdőként keres munkát, s mint tudtunkra adta, többek között a tartalomgyártás is érdekli.
István középkorú férfiként, sokéves, külföldön szerzett villamosmérnöki tapasztalattal a háta mögött úgy látja, még mindig tud az élet újat mutatni neki, ezért is állomásozott a Kormányablak standja előtt, ahol elmondása szerint épp a szakmájához kötődő pozíciót hirdettek meg.
20 év után váltottam munkahelyet, szeretnék irodában dolgozni, véremben van a papírmunka, de nem tartózkodok semmitől, bármit meg tudok tanulni, szeretem az új kihívásokat
– közölte velünk Márta az egyik stand előtt.
Napló Állásbörze 2025Fotók: Katona Ákos
Kiállítókkal is beszélgettünk, hogy őket milyen igényekkel találják meg az álláskeresők, és egyáltalán ők milyen munkaerőt keresnek. Ezekkel a kérdésekkel léptünk oda a Róna Dohányfeldolgozó Kft. képviselőihez, akik megosztották velünk, férfiak és nők egyaránt érdeklődnek náluk, fizikai és szellemi munkakörök iránt, fele-fele arányban.
Voltak már itt karbantartó, mérnök, operátor, targoncavezető, anyagmozgató pozíció iránt is érdeklődők
– sorolták, majd hozzátették, tulajdonképpen minden munkakörre keresnek embert, különös tekintettel a fizikai részlegre.
– Mindenféle igényekkel előhozakodnak az emberek, nagyon vegyes a felhozatal. Mi raktári munkákat tudunk ajánlani, raktáros admin és targoncavezető munkakörökben – előbbi ráadásul annyira népszerű, hogy lassan be fog telni, utóbbi esetben hat nyitott pozíciónk van. Nem ragaszkodunk a papírhoz, a tapasztalat a releváns.
– osztotta meg velünk Zsuzsi a Ghibli Kft.-t képviselve.
