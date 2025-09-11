szeptember 11., csütörtök

Állásbörze

2 órája

Munkát keresel Hajdú-Biharban? Óriási kínálatból válogathatsz a Napló Állásbörzén! – fotókkal, videóval

30 kiállító közel 500 nyitott pozícióval vár. Megnyílt a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze, rengetegen érdeklődnek a lehetőségek iránt.

Balogh Efraim

Már a csütörtök kora délelőtti órákban nagy tömeg tódult be a Kölcsey Központ bejáratán, rengetegen érdeklődtek ugyanis a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze iránt, ami a vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvényeként kínál az álláskeresőknek munkalehetőséget. Természetesen portálunk munkatársai is a helyszínen jártak, és feltérképezték a látogatók, illetve a kiállítók érdeklődési köreit is, hiszen utóbbiból is akad bőven: 30 cég képviselteti magát mintegy 500 nyitott pozícióval. Egészen 17 óráig vár szeptember 11-én a Napló Állásbörze!

20250911_Napló állásbörze_KÁ_HBN (29)
Nagy érdeklődés övezte a Napló Állásbörze 2025-ös programjait
Forrás: Katona Ákos

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke az esemény megnyitóján arról beszélt, hogy ma már inkább a cégek keresik a munkásokat, olyan mértékben alakult át a gazdaság, a foglalkoztatási szektor és a segélyalapú társadalom is. – Ma már, akinek van munkája, az tud tervezni és családot alapítani. A mai kiállítás is azt a célt szolgálja, hogy mindenki találja meg azt a munkahelyet, ahol a legjobban érzi magát, és ahol meg tud felelni a kihívásoknak – mondta, majd hozzátette, napjainkban az a legjobb munkaerő, aki kreatívan gondolkozik, és készen áll a folyamatosan változó kihívásokra. 

20250911_Napló állásbörze_KÁ_HBN (50)
Pajna Zoltán
Forrás: Katona Ákos

Ha belegondolunk abba, hogy az életünk szempontjából mi a stabilitás egyik legfontosabb feltétele, akkor biztos vagyok benne, hogy 10 emberből 10 megemlíti a megfelelő minőségű, inspiráló munkahelyet. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években hatalmas gazdasági fejlődéssel jellemezte a várost, újabbnál újabb vállalatok érkeztek Debrecenbe az elmúlt években: a 2014-2015 és 2025 közötti időszakban 21 ezer új munkahelyet jelentettünk be. Itt is láthatunk olyan cégeket, amelyek az elmúlt hónapokban érkeztek meg Debrecenbe, de vannak olyanok is, amelyek néhány éve

 – fejtette ki Papp László polgármester. Pajna Zoltánhoz hasonlóan ő megjegyezte, 

könnyű helyzetben vannak a Debrecenben munkát keresők, hiszen inkább a cégek keresik a munkaerőt, mint fordítva.

 – Ma már szinte csak az nem dolgozik, aki nem akar, vagy olyan fizikai állapotban van, hogy nem tud munkát vállalni – mondta, és arról is beszélt, hogy töredékére csökkent a munkanélküliség mind a városban, mind pedig a régióban 10 évvel ezelőtthöz képest. 

20250911_Napló állásbörze_KÁ_HBN (53)
Papp László
Forrás: Katona Ákos

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja úgy véli, egy virágzó, folyamatosan gyarapodó, munkaerőpiaci kincsesládaként tekinthetünk a városra, több egyéb kiemelkedő lehetőség mellett. – Fontosnak tartjuk, hogy felkészítsük a szakmára, közismereti műveltségtartalomra azokat, akik szakképzést tanulnak nálunk, a Napló Állásbörzére pedig kiemelkedő fontos karrierprogramként tekintünk – hangsúlyozta. 

Kifejtette, hogy az új szakképzési rendszer biztosítja azt 2020 óta, hogy két szakma és egy szakképesítés ingyen megszerezhető legyen, mindez ráadásul rugalmas tartalom- és időbeosztással valósul meg, duális formában, azaz a munkaerőpiaci szereplőkkel közösen. A szakma mellett szakképesítést is biztosítanak, ami szintén ingyenes, rövidebb ciklusú, speciális tudástartalmat jelent.

 – Ezzel jött ma a Debreceni Szakképzési Centrum. Ha meglátogatják a strandjaikat, akkor segítünk, információt adunk, hogy hogyan lehet bekapcsolódni a szakmatanulásba és hogyan lehet a szakképesítési tanulás folyamatába belépni – emelte ki Tirpák Zsolt. 

20250911_Napló állásbörze_KÁ_HBN (56)
Tirpák Zsolt
Forrás: Katona Ákos

Bőven van munkalehetőség Debrecenben és a régióban – ezzel a kínálattal vár a Napló Állásbörze 2025–ben

Kiss Dóra, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztő-helyettese köszöntőjében kiemelte, rendkívül széles a paletta, ami a munkát keresők elé tárul: 

30 kiállító közel 500 nyitott pozícióval várja az érdeklődőket, ezek között hasonló arányban van a fizikai és a szellemi munka.

 – A Napló és a vármegye vezető hírportálja, a Hajdú Online számára fontos, hogy ilyen rendezvényeknek is lehetőséget biztosítsunk – hangsúlyozta.

20250911_Napló állásbörze_KÁ_HBN (60)
Kiss Dóra
Forrás: Katona Ákos

Ami a munkakeresőket illeti, nagyon sokan érdeklődtek, hogy melyik lehet számukra az ideális állás Debrecenben vagy a környéken, ennek kapcsán beszélgettünk Tamással és Vivivel, ugyanis mindkettejük számára aktuális az álláskeresés. A fiatal férfi kiemelte, jelenleg mindenre nyitott, legjobban az automatizáláshoz ért, de széles körű érdeklődéssel érkezett a Napló Állásbörzére. Vivi pályakezdőként keres munkát, s mint tudtunkra adta, többek között a tartalomgyártás is érdekli. 

István középkorú férfiként, sokéves, külföldön szerzett villamosmérnöki tapasztalattal a háta mögött úgy látja, még mindig tud az élet újat mutatni neki, ezért is állomásozott a Kormányablak standja előtt, ahol elmondása szerint épp a szakmájához kötődő pozíciót hirdettek meg.

20 év után váltottam munkahelyet, szeretnék irodában dolgozni, véremben van a papírmunka, de nem tartózkodok semmitől, bármit meg tudok tanulni, szeretem az új kihívásokat

 – közölte velünk Márta az egyik stand előtt.

Napló Állásbörze 2025

Fotók: Katona Ákos

Kiállítókkal is beszélgettünk, hogy őket milyen igényekkel találják meg az álláskeresők, és egyáltalán ők milyen munkaerőt keresnek. Ezekkel a kérdésekkel léptünk oda a Róna Dohányfeldolgozó Kft. képviselőihez, akik megosztották velünk, férfiak és nők egyaránt érdeklődnek náluk, fizikai és szellemi munkakörök iránt, fele-fele arányban. 

Voltak már itt karbantartó, mérnök, operátor, targoncavezető, anyagmozgató pozíció iránt is érdeklődők

 – sorolták, majd hozzátették, tulajdonképpen minden munkakörre keresnek embert, különös tekintettel a fizikai részlegre. 

– Mindenféle igényekkel előhozakodnak az emberek, nagyon vegyes a felhozatal. Mi raktári munkákat tudunk ajánlani, raktáros admin és targoncavezető munkakörökben – előbbi ráadásul annyira népszerű, hogy lassan be fog telni, utóbbi esetben hat nyitott pozíciónk van. Nem ragaszkodunk a papírhoz, a tapasztalat a releváns.

 – osztotta meg velünk Zsuzsi a Ghibli Kft.-t képviselve. 

 

