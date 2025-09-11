Munkát keresel Hajdú-Biharban? Óriási kínálatból válogathatsz a Napló Állásbörzén! – fotókkal, videóval

Már a csütörtök kora délelőtti órákban nagy tömeg tódult be a Kölcsey Központ bejáratán, rengetegen érdeklődtek ugyanis a XIII. Hajdú-bihari Napló Állásbörze iránt, ami a vármegye egyik legnépszerűbb karrierrendezvényeként kínál az álláskeresőknek munkalehetőséget. Természetesen portálunk munkatársai is a helyszínen jártak, és feltérképezték a látogatók, illetve a kiállítók érdeklődési köreit is, hiszen utóbbiból is akad bőven: 30 cég képviselteti magát mintegy 500 nyitott pozícióval. Egészen 17 óráig vár szeptember 11-én a Napló Állásbörze!

Nagy érdeklődés övezte a Napló Állásbörze 2025-ös programjait

Forrás: Katona Ákos

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke az esemény megnyitóján arról beszélt, hogy ma már inkább a cégek keresik a munkásokat, olyan mértékben alakult át a gazdaság, a foglalkoztatási szektor és a segélyalapú társadalom is. – Ma már, akinek van munkája, az tud tervezni és családot alapítani. A mai kiállítás is azt a célt szolgálja, hogy mindenki találja meg azt a munkahelyet, ahol a legjobban érzi magát, és ahol meg tud felelni a kihívásoknak – mondta, majd hozzátette, napjainkban az a legjobb munkaerő, aki kreatívan gondolkozik, és készen áll a folyamatosan változó kihívásokra.

Pajna Zoltán

Forrás: Katona Ákos

Ha belegondolunk abba, hogy az életünk szempontjából mi a stabilitás egyik legfontosabb feltétele, akkor biztos vagyok benne, hogy 10 emberből 10 megemlíti a megfelelő minőségű, inspiráló munkahelyet. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években hatalmas gazdasági fejlődéssel jellemezte a várost, újabbnál újabb vállalatok érkeztek Debrecenbe az elmúlt években: a 2014-2015 és 2025 közötti időszakban 21 ezer új munkahelyet jelentettünk be. Itt is láthatunk olyan cégeket, amelyek az elmúlt hónapokban érkeztek meg Debrecenbe, de vannak olyanok is, amelyek néhány éve

– fejtette ki Papp László polgármester. Pajna Zoltánhoz hasonlóan ő megjegyezte,

könnyű helyzetben vannak a Debrecenben munkát keresők, hiszen inkább a cégek keresik a munkaerőt, mint fordítva.

– Ma már szinte csak az nem dolgozik, aki nem akar, vagy olyan fizikai állapotban van, hogy nem tud munkát vállalni – mondta, és arról is beszélt, hogy töredékére csökkent a munkanélküliség mind a városban, mind pedig a régióban 10 évvel ezelőtthöz képest.