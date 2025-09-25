1 órája
Nem hiszed el, milyen régi tárgyat élesztettek újra a Nagytemplomban – fotókkal, videóval
Több mint 10 évet pihent a 100 éves óra, most reaktiválják. A Debreceni Nagytemplom tornyában jártunk, ahol életre keltették a finommechanikai csodát.
Életre keltettek egy különleges finommechanikai csodát a Debreceni Nagytemplomban szeptember 25-én, csütörtök délután. A Nagytemplom toronyóráját ma már modern, GPS-vezérelt digitális szerkezet működteti, viszont az azelőtt használt, közel százéves mechanikus óraszerkezet 2014 óta kiállítási darabként pihent a padlástérben – eddig. Most azonban a Turizmus Napja alkalmából városi összefogás és aktív civil közreműködés eredményeként életre keltették.
Életet leheltek a Debreceni Nagytemplom 100 éves óraszerkezetébe
Papp László polgármester a város és az egyházak együttműködésének szimbólumát látja az óraműben, ezt pedig azzal magyarázta, hogy a város öt templomának toronyóráját korábban egy precíziós ingaszerkezettel vezérelték a Debreceni Városházáról. Ebben a tekintetben is azt látja, hogy a város és az egyházak össze vannak kötve.
1980-ban lett megállítva, de a Nagytemplom és a Kistemplom fantasztikus összefogásának köszönhetően most 2025-ben újra életet tudunk lehelni az óraszerkezetbe
– mondta a polgármester.
Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora arról beszélt, hogy a gyorsan múló idő szorongást okozhat a társadalomban, mivel az ember úgy érzi, hogy ahogy gyorsan múlik az idő, azzal párhuzamosan folyamatosan gyengül is az egyén.
De hogyha az időt, amit mi ajándékban kapunk az Istentől úgy tekintjük, mint az életet, és az életet, mint Isten ajándékát, akkor már egész más színben tűnik fel előttünk az időnek a múlása is
– hangsúlyozta. Hozzátette, a tornyok olyan funkciót is betöltöttek amellett, hogy a harangok hordozói voltak, az volt, hogy igen magasaknak is kellett lenniük azért, hogy messziről láthatóak legyenek, és ne csak időt, hanem irányt is mutassanak.
Porkoláb András, a Debrecen Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség lelkipásztora a Nagytemplom és a Kistemplom közötti szív-szív kapcsolat fontosságáról beszélt, lévén, hogy
a Kistemplom régi órájának a kioldó szerkezete, a berendezésnek a szíve a Nagytemplom óraművébe került, hogy újra életre keljen az időmérő szerkezet.
Kósáné Dr. Nagymáté Nóra, a Nagytemplom Turisztikai vezetője a Turizmus Napja kapcsán beszélt az óra turisztikai jelentőségéről. Úgy véli, hiába jelenik meg ma már sok okos eszközön az idő, bármelyik toronyóra nem működik jól, azt a debreceniek észreveszik, és rögtön közlik az illetékesekkel. Kifejtette, hónapokon keresztül keresték különböző templomokban a megfelelő óraszerkezetet, amit végül a Kistemplomban találtak meg.
Horváth László gépészmérnökként járult hozzá ahhoz, hogy működésre bírják a finnomechanikai eszközt. A kakukkórához hasonlította ezt a szerkezetet, amit súllyal láttak el. Mint elmondta, 1926-ban készítette el a Budapesti Óragyár, amit Debrecenben a Városháza vezérelte egy precíziós óraszerkezettel. Majd 1980-ban állt le, onnantól kezdve nem működött, egészen máig, amikor újra életet leheltek belé. Ezt meg is tekinthettük, az alábbi videóban látható a szerkezet.
