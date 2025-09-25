Nem hiszed el, milyen régi tárgyat élesztettek újra a Nagytemplomban – fotókkal, videóval

Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora arról beszélt, hogy a gyorsan múló idő szorongást okozhat a társadalomban, mivel az ember úgy érzi, hogy ahogy gyorsan múlik az idő, azzal párhuzamosan folyamatosan gyengül is az egyén.

De hogyha az időt, amit mi ajándékban kapunk az Istentől úgy tekintjük, mint az életet, és az életet, mint Isten ajándékát, akkor már egész más színben tűnik fel előttünk az időnek a múlása is

– hangsúlyozta. Hozzátette, a tornyok olyan funkciót is betöltöttek amellett, hogy a harangok hordozói voltak, az volt, hogy igen magasaknak is kellett lenniük azért, hogy messziről láthatóak legyenek, és ne csak időt, hanem irányt is mutassanak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Porkoláb András, a Debrecen Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség lelkipásztora a Nagytemplom és a Kistemplom közötti szív-szív kapcsolat fontosságáról beszélt, lévén, hogy

a Kistemplom régi órájának a kioldó szerkezete, a berendezésnek a szíve a Nagytemplom óraművébe került, hogy újra életre keljen az időmérő szerkezet.

Kósáné Dr. Nagymáté Nóra, a Nagytemplom Turisztikai vezetője a Turizmus Napja kapcsán beszélt az óra turisztikai jelentőségéről. Úgy véli, hiába jelenik meg ma már sok okos eszközön az idő, bármelyik toronyóra nem működik jól, azt a debreceniek észreveszik, és rögtön közlik az illetékesekkel. Kifejtette, hónapokon keresztül keresték különböző templomokban a megfelelő óraszerkezetet, amit végül a Kistemplomban találtak meg.