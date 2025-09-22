Olcsó házak, világi nyugalom: ezt tudja a semmi közepén álló hajdú-bihari településrész

Külterületi lakott helyekről ritkán szól a közbeszéd, pedig azok életben tartása, fejlesztése legalább annyi feladatot ró az önkormányzatokra, mint a belterületek ügyeinek kezelése. Tiszacsege esetében különösen igaz ez, hiszen a városhoz tartozik a közel százfős Nagymajor, valamint az egykori lakott településrész, Tuka-Kendergyár, ahol ma már csak egy haltenyésztő üzem működik. A Cívishír annak járt utána, milyen az élet Nagymajorban, és milyen szerepe van az önkormányzatnak abban, hogy ez a külterület élhető maradjon.

Nagymajorban zajlik az élet, Tiszacsege pedig igyekszik biztosítani a lakhatás és az alapvető szolgáltatások feltételeit a külterülete számára

Ilyen a helyzet Nagymajorban

Tiszacsege külterületéhez tartozik Nagymajor, ahol jelenleg mintegy száz ember él – zömmel családok, idősebb lakosok. A városvezetés szerint az itt élők helyzete külön figyelmet kíván, hiszen kereskedelmi és közszolgáltatás nincs helyben: bolt, gyógyszertár, orvosi ellátás csak a belterületen vagy a környező nagyobb településeken érhető el. Ezért néhány éve tanyagondnoki szolgálatot hoztak létre, amely keretében a város egy kisbuszt vásárolt – pályázati támogatásból –, és ezzel biztosítja a külterületen élők bejutását a városba vagy akár Polgárra, Balmazújvárosba, Debrecenbe.

A tanyagondnok munkája túlmutat a szállításon: segít az udvarrendezésben, fűnyírásban, akár favágásban is. A szolgálat mára nélkülözhetetlenné vált, különösen az idősebb korosztály számára, akik közül sokan önállóan már nem tudnák elintézni napi ügyeiket.

Nagymajor közel tíz kilométerre van Tiszacsegétől; a közlekedés részben megoldott – a helyközi autóbuszjáratok bejárnak a településrészre. A vasúti közlekedés már több mint egy évtizede megszűnt, de a buszos kapcsolat folyamatos és megbízható.

A külterület része egy kastélyépület is, ami magántulajdonban van, és jelenleg nem működik közösségi vagy vendéglátó funkcióval. Az épület különlegessége, hogy a település ivóvizét biztosító kút ezen a magánterületen található. Ez az állapot hosszú távon problémát jelent. Az önkormányzat és a vízszolgáltató közös feladata, hogy ezt az anomáliát megszüntesse – például új kút létesítésével.