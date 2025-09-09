szeptember 9., kedd

Öt napon keresztül tartanak a munkálatok egy hajdú-bihari településen

Címkék#csőtisztítási#Nagykereki#munkavégzés

Zavarossá válhat az ivóvíz. Nagykerekiben szivacsos csőtisztítási munkálatokat végeznek.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Nagykereki település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Nagykereki településen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 15-től (hétfő) – szeptember 19-ig (péntek) munkanapokon 9 és 15 óra között.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A beavatkozások a vízminőség és a minőségi szolgáltatás céljából történnek és nagyban szolgálják a településen élők biztonságos és minőségi ivóvízellátását.

A tisztítással érintett körzetekben esetenként kisebb nyomásingadozás, szakaszos vízhiány, átmeneti elszíneződés, íz- és szaghatás előfordulhat, melynek következtében az ivóvíz zavarossá válhat.

Kérik, hogy ebben az időszakban a károk megelőzése érdekében háztartásbeli tisztítási folyamatokat, tevékenységeket ne végezzenek.

