5 órája
Öt napon keresztül tartanak a munkálatok egy hajdú-bihari településen
Zavarossá válhat az ivóvíz. Nagykerekiben szivacsos csőtisztítási munkálatokat végeznek.
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja Nagykereki település lakosságát, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Nagykereki településen ivóvízhálózat szivacsos csőtisztítási munkálatokat végez a szolgáltatás biztonsága érdekében 2025. szeptember 15-től (hétfő) – szeptember 19-ig (péntek) munkanapokon 9 és 15 óra között.
A beavatkozások a vízminőség és a minőségi szolgáltatás céljából történnek és nagyban szolgálják a településen élők biztonságos és minőségi ivóvízellátását.
A tisztítással érintett körzetekben esetenként kisebb nyomásingadozás, szakaszos vízhiány, átmeneti elszíneződés, íz- és szaghatás előfordulhat, melynek következtében az ivóvíz zavarossá válhat.
Kérik, hogy ebben az időszakban a károk megelőzése érdekében háztartásbeli tisztítási folyamatokat, tevékenységeket ne végezzenek.
Ajánljuk még:
„Ezt tudja 50 millió forintért” - Korda Györgyéket nem kímélték a fellépésük után
Fotók és videó: Tetőtől talpig Armani – így érkeztek az olaszok a Nagyerdei Stadionba!