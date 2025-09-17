2 órája
A debreceni állatkert volt igazgatója miatt több állat is elpusztult, ráadásul a privát lakásfelújítása törmelékeit is a kultúrpark területén helyezte el - állítja az önkormányzat
Dr. Nagy Gergely Sándort, a debreceni állatkert igazgatóját 2025. június 30-án leváltották, helyét július elsejével Váradi Zoltán vette át. Úgy tűnik, azóta is forrnak az indulatok: Dr. Nagy Gergely Sándor több Facebook posztban osztotta meg felháborodását az üggyel kapcsolatban. A debreceni önkormányzat most tiszta vizet öntött a pohárba!
Áll a bál a debreceni állatkert igazgató váltása körül! Június 30-án járt le Dr. Nagy Gergely Sándor határozott időre szóló megbízatása, július 1-től határozatlan időre Váradi Zoltán Lászlót nevezték ki helyére. A vezetőváltás óta számtalan támadó és becsmérlő bejegyzést osztott meg közösségi oldalán a Nagyerdei Kultúrpark korábbi ügyvezetője.
Joggal várják a Debreceniek, hogy végre a Város áldozzon a Park fejlesztésére és hívják le az állami és európai uniós forrásokat. De az utóbbi évek során szép lassan rá kellett jönnöm, hogy a csupán külsőségekben megnyilvánuló szavak és cukormáz mögött be nem tartott ígéretek vannak. És az utóbbi hónapokban végképp egyértelművé vált számomra is a valódi szándék.
– Dr. Nagy Gergely Sándor kedden hosszú posztban osztotta meg véleményét a regnálása alatti időszakról
Súlyos szakmai hibákat követtet el a korábbi ügyvezető a Nagyerdei Kultúrparknál
A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. volt ügyvezetője, Dr. Nagy Gergely Sándor által a közösségi médiában 2025. szeptember 16-án megjelent nyilvános bejegyzésre reagálva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a következőket közli.
A Nagyerdei Kultúrpark volt ügyvezetőjének tevékenysége idején az önkormányzat minden szükséges forrást biztosított a kultúrpark működéséhez és karbantartásához, a koronavírus járvány és az azt követő energiaválság idején is. Az önkormányzati támogatás mértéke folyamatosan nőtt, míg 2015-ben 168 millió forint, addig 2025-ben már 527 millió forintot biztosított a város a költségvetésből a park megfelelő működéséhez – számolt be róla Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.
Mindezeket figyelembe véve az intézmény kétségtelenül fejlődőképes volt, azonban a jelenleg is zajló vizsgálat tanúsága szerint ez idő alatt olyan súlyos szakmai hibák történtek, mint:
- az állatok pusztulása, -gondozási, -szállítási, -egészségügyi, takarmányozási, illetve az állatokkal kapcsolatos tenyésztési, dokumentációs problémák,
- a kultúrpark területének szabálytalan igénybevétele a korábbi ügyvezető lakásfelújításából származó törmelék, hulladéknak minősülő, használaton kívüli eszközök elhelyezésével
- Cápás víziforgó nevű jelenleg üzemképtelen játékelem 8 millió forintért történő megvásárlása, amely összeállítása a hiányzó alkatrészek és a jelentős renoválás miatt 50 millió forintos költséget jelentene. A költségek tekintetében ez egy hosszú távon sem megtérülő beruházás.
A felsoroltak Dr. Nagy Gergely Sándor egyértelmű felelősségét vetik fel és megerősítik, hogy a közgyűlés helyes döntést hozott, amikor új ügyvezetőt választott, mert a kultúrpark jobbat érdemelt.
A vizsgálat lezárását és a tények értékelését követően fog a jelenlegi vezetés döntést hozni, hogy további intézkedésekre, jogi lépések megtételére szükség van-e.
A Magyar Kormány határozatával elfogadott a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2017-2030 közötti időszakra szóló stratégiai fejlesztési programjában a Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztésére kiírt projekt megvalósítása egyrészt a Dr. Nagy Gergely Sándor akkori ügyvezető nem megfelelő közreműködéséből adódóan (pl: nem biztosította a tervezési programhoz a szakmai követelményeket, és a projekt műszaki tartalmát) – nem volt lehetséges határidőre, másrészt a tervezett projekt forrása nem állt teljes mértékben rendelkezésre a Magyar Turisztikai Ügynökség célelőirányzati költségvetéséből történő elvonás miatt. Ebben a tekintetben nem az önkormányzat mulasztott. Az irreális költségszintekhez az önkormányzat felelős gazdálkodás mellett nem tudott további forrásokat biztosítani, ezért a tervezett beruházás nem valósulhatott meg.
A kultúrpark üzemeltetésében áll az elmúlt évek egyik legkülönlegesebb fejlesztése a Sziget-kék. A 1,5 milliárd forintos beruházásból létrehozott Sziget-kék tematikus park üzemeltetése a Nagyerdei Kultúrpark számára kiváló lehetőséget biztosít az állatkert profiljába illő programok szervezésére és megtartására.
Emellett a Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállító-épületére kiírt tervpályázat biztos alapot ad az állatkert további fejlődéséhez. A múzeum az Oláh Gábor utcai stadion területén kap helyet, így az állatkerti funkciók egy hatalmas kiállítótérrel gazdagodnak, továbbá a két intézmény fizikai összeköttetése is megvalósul a szinergiák minél jobb kihasználhatósága érdekében. A Múzeum helyszínkijelölésében fontos szerepe volt az állatkert közelségének. A fejlesztés nem az állatkert helyett, hanem amellett jöhet létre, amely támogatni tudja a kultúrpark megújulását, az állatállomány, az állattartó helyek és a vidámpark további fejlesztését.
A korábbi igazgató teljes posztját itt lehet megtekinteni:
