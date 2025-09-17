A debreceni állatkert volt igazgatója miatt több állat is elpusztult, ráadásul a privát lakásfelújítása törmelékeit is a kultúrpark területén helyezte el - állítja az önkormányzat

Áll a bál a debreceni állatkert igazgató váltása körül! Június 30-án járt le Dr. Nagy Gergely Sándor határozott időre szóló megbízatása, július 1-től határozatlan időre Váradi Zoltán Lászlót nevezték ki helyére. A vezetőváltás óta számtalan támadó és becsmérlő bejegyzést osztott meg közösségi oldalán a Nagyerdei Kultúrpark korábbi ügyvezetője.

Súlyos szakmai hibákat követtet el a korábbi ügyvezető a Nagyerdei Kultúrparknál

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Joggal várják a Debreceniek, hogy végre a Város áldozzon a Park fejlesztésére és hívják le az állami és európai uniós forrásokat. De az utóbbi évek során szép lassan rá kellett jönnöm, hogy a csupán külsőségekben megnyilvánuló szavak és cukormáz mögött be nem tartott ígéretek vannak. És az utóbbi hónapokban végképp egyértelművé vált számomra is a valódi szándék.

– Dr. Nagy Gergely Sándor kedden hosszú posztban osztotta meg véleményét a regnálása alatti időszakról

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. volt ügyvezetője, Dr. Nagy Gergely Sándor által a közösségi médiában 2025. szeptember 16-án megjelent nyilvános bejegyzésre reagálva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a következőket közli.

A Nagyerdei Kultúrpark volt ügyvezetőjének tevékenysége idején az önkormányzat minden szükséges forrást biztosított a kultúrpark működéséhez és karbantartásához, a koronavírus járvány és az azt követő energiaválság idején is. Az önkormányzati támogatás mértéke folyamatosan nőtt, míg 2015-ben 168 millió forint, addig 2025-ben már 527 millió forintot biztosított a város a költségvetésből a park megfelelő működéséhez – számolt be róla Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

Mindezeket figyelembe véve az intézmény kétségtelenül fejlődőképes volt, azonban a jelenleg is zajló vizsgálat tanúsága szerint ez idő alatt olyan súlyos szakmai hibák történtek, mint:

az állatok pusztulása, -gondozási, -szállítási, -egészségügyi, takarmányozási, illetve az állatokkal kapcsolatos tenyésztési, dokumentációs problémák,

a kultúrpark területének szabálytalan igénybevétele a korábbi ügyvezető lakásfelújításából származó törmelék, hulladéknak minősülő, használaton kívüli eszközök elhelyezésével

Cápás víziforgó nevű jelenleg üzemképtelen játékelem 8 millió forintért történő megvásárlása, amely összeállítása a hiányzó alkatrészek és a jelentős renoválás miatt 50 millió forintos költséget jelentene. A költségek tekintetében ez egy hosszú távon sem megtérülő beruházás.

A felsoroltak Dr. Nagy Gergely Sándor egyértelmű felelősségét vetik fel és megerősítik, hogy a közgyűlés helyes döntést hozott, amikor új ügyvezetőt választott, mert a kultúrpark jobbat érdemelt.

A vizsgálat lezárását és a tények értékelését követően fog a jelenlegi vezetés döntést hozni, hogy további intézkedésekre, jogi lépések megtételére szükség van-e.