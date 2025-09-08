Különleges vonat gördült be a Nagyállomásra, csak nézhették az utasok, fel nem szállhattak rá – fotóval!

Ritka vendég várakozott a debreceni Nagyállomáson – hívta fel rá a figyelmet a Mozdonyfüst Facebook-csoportjának egyik tagja. Mint kiderült, egy WestBahn kínai DDEMU emeletes vonat gurult be az állomás 9. vágányára péntek délután.

Ritka vendég várakozott a debreceni Nagyállomáson

Forrás: Facebook / Mozdonyfüst

A bejegyzésre érkezett kommentekből ráadásul több érdekesség is kiderült. Az egyik tag arra is rámutatott, nem először jár Debrecenben a lenti motorcsoda, jellemzően az éj leple alatt látogatta a cívisvárost. Egy másik kommentelő Hajdúszoboszlón is szpottolta már a kínai vonatot, bár többen megjegyezték, az utasok aligha fognak vele a közeljövőben találkozni, ugyanis nem közforgalmi jármű, valószínűleg teszt miatt érkezhetett csak a keleti régióba.

Ajánljuk még: