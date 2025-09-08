szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azta!

4 órája

Különleges vonat gördült be a Nagyállomásra, csak nézhették az utasok, fel nem szállhattak rá – fotóval!

Címkék#vonat#debrecen#nagyállomás#Westbahn#mozdony

Pénteken szpottolták Debrecenben a két emeletes szerelvényt. Az is kiderült, nem először járt már a Nagyállomáson ez a kínai vonat.

Haon.hu

Ritka vendég várakozott a debreceni Nagyállomáson – hívta fel rá a figyelmet a Mozdonyfüst Facebook-csoportjának egyik tagja. Mint kiderült, egy WestBahn kínai DDEMU emeletes vonat gurult be az állomás 9. vágányára péntek délután. 

Ritka vendég várakozott a debreceni Nagyállomáson
Ritka vendég várakozott a debreceni Nagyállomáson
Forrás: Facebook / Mozdonyfüst

A bejegyzésre érkezett kommentekből ráadásul több érdekesség is kiderült. Az egyik tag arra is rámutatott, nem először jár Debrecenben a lenti motorcsoda, jellemzően az éj leple alatt látogatta a cívisvárost. Egy másik kommentelő Hajdúszoboszlón is szpottolta már a kínai vonatot, bár többen megjegyezték, az utasok aligha fognak vele a közeljövőben találkozni, ugyanis nem közforgalmi jármű, valószínűleg teszt miatt érkezhetett csak a keleti régióba.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu