4 órája
Különleges vonat gördült be a Nagyállomásra, csak nézhették az utasok, fel nem szállhattak rá – fotóval!
Pénteken szpottolták Debrecenben a két emeletes szerelvényt. Az is kiderült, nem először járt már a Nagyállomáson ez a kínai vonat.
Ritka vendég várakozott a debreceni Nagyállomáson – hívta fel rá a figyelmet a Mozdonyfüst Facebook-csoportjának egyik tagja. Mint kiderült, egy WestBahn kínai DDEMU emeletes vonat gurult be az állomás 9. vágányára péntek délután.
A bejegyzésre érkezett kommentekből ráadásul több érdekesség is kiderült. Az egyik tag arra is rámutatott, nem először jár Debrecenben a lenti motorcsoda, jellemzően az éj leple alatt látogatta a cívisvárost. Egy másik kommentelő Hajdúszoboszlón is szpottolta már a kínai vonatot, bár többen megjegyezték, az utasok aligha fognak vele a közeljövőben találkozni, ugyanis nem közforgalmi jármű, valószínűleg teszt miatt érkezhetett csak a keleti régióba.
Ajánljuk még:
Ennél harcsapaprikásabb nem lehetett volna a hangulat a tiszacsegei fesztiválon – fotókkal, videóval