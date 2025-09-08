szeptember 8., hétfő

Kiállítás

2 órája

Csak nézelődni mentek Szoboszlóra, de olyan meglepetés érte őket, amire nem számítottak! – videóval

Címkék#Munkácsy-kiállítás#kiállítás#Munkácsy Mihály#Hajdúszoboszló

A húszezredik látogatót köszöntötték! A Munkácsy-kiállítás már nagyjából fél éve tart, még határon túlról is jönnek látogatni.

Balogh Efraim
Fehér István (középen) és Fehér Brigitta (jobbra) voltak a szerencsések, akik húszezredikként látogatták a hajdúszoboszlói Munkácsy-kiállítást

Forrás: Katona Ákos

Ekkora meglepetést! Több száz kilométert utazott határon túlról a magyar házaspár, hogy megnézzék, milyen a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón, és ami a művelődési ház pénztáránál érte őket, arra aligha számítottak. Fehér István és felesége, Brigitta abban a nem mindennapi helyzetben találta magát szeptember 8-án, hogy ők voltak a húszezredik látogató az egyébként közel fél éve, március 21-én megnyílt kiállításon, s mielőtt ámulatba ejtették volna őket Munkácsy Mihály festményei, Czeglédi Gyula polgármester és Borsi Csaba igazgató köszöntötték és ajándékozták meg a különleges vendégeket. 

munkácsy-kiállítás, munkácsy-festmény, hajdúszoboszló, debrecen, haon
Czeglédi Gyula (jobbra) köszöntötte a Munkácsy-kiállítás húszezredik látogatóit
Forrás: Katona Ákos

Eddig tart a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón

Volt olyan nap, amikor 2-300-an is látogatták a kiállítást. A vármegyei környezeten túl Miskolc és Nyíregyháza környéke az, ami jelentős vonzerőt képvisel, illetve a határon túli területekről is sokan eljönnek, a Felvidékről és Erdélyből. Utóbbi helyről érkezett a húszezredik látogató is. 

A turisták egy jelentős része kíváncsi volt erre a kiállításra, amit meghosszabbítottunk október 12-ig, így reméljük, akik utolsó pillanatra hagyják a döntést, azok is láthatják majd. A Munkácsy Alapítvánnyal közös küldetésünk megmutatni minél több diáknak, hogy milyen nagyságai vannak a magyar művészetnek, kultúrának. Most egy intenzív szervezőmunka folyik, és nagyon nagy kedvezménnyel, múzeumpedagógiai foglalkozás keretében fogadjuk msajd őket, nem szokványos, interaktív tárlattal – részletezte Czeglédi Gyula. 

A szerencsés – húszezredik látogató – házaspárral is szóba elegyedtünk, akikről megtudtuk, hogy Székelyudvarhelyről érkeztek, és célirányosan Hajdúszoboszlóra jöttek, ahol már nem először, hanem legalább nyolcadik-kilencedik alkalommal járnak.

20250908_A Munkácsy kiállítás 20000. látogatóját köszöntötték_KÁ_HBN (26)
Népszerű a szoboszlói Munkácsy-kiállítás
Fotó: Katona Ákos

Fehér István elmondása szerint a Munkácsy-kiállítás és egy egyetemi találkozó vonzotta ide őket ezúttal. Az is kiderült róluk, hogy más kiállításokat is látogatnak időnként, tehát kedvelik a kultúrát. 

Hogy melyik a kedvencem? Hát, minden Munkácsy-festmény, amit ismerek

 – mondta Fehér István a tárlatra mutatva, majd Brigitta gyorsan rávágta, hogy egyébként nála az Ásító inas című festmény visz mindent. Emellett kiemelték, a Munkácsy-trilógia is rendkívül felkeltette az érdeklődésüket, még soha nem látták élőben, így ha lesz rá alkalmuk és lehetőségük, mindenképpen megnézik majd. 

Képeink az eseményről:

A Munkácsy-kiállítás húszezredik látogatóját köszöntötték

Fotók: Katona Ákos

A Munkácsy-tárlaton:

Ajánljuk még:

 

