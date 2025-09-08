2 órája
Csak nézelődni mentek Szoboszlóra, de olyan meglepetés érte őket, amire nem számítottak! – videóval
A húszezredik látogatót köszöntötték! A Munkácsy-kiállítás már nagyjából fél éve tart, még határon túlról is jönnek látogatni.
Fehér István (középen) és Fehér Brigitta (jobbra) voltak a szerencsések, akik húszezredikként látogatták a hajdúszoboszlói Munkácsy-kiállítást
Forrás: Katona Ákos
Ekkora meglepetést! Több száz kilométert utazott határon túlról a magyar házaspár, hogy megnézzék, milyen a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón, és ami a művelődési ház pénztáránál érte őket, arra aligha számítottak. Fehér István és felesége, Brigitta abban a nem mindennapi helyzetben találta magát szeptember 8-án, hogy ők voltak a húszezredik látogató az egyébként közel fél éve, március 21-én megnyílt kiállításon, s mielőtt ámulatba ejtették volna őket Munkácsy Mihály festményei, Czeglédi Gyula polgármester és Borsi Csaba igazgató köszöntötték és ajándékozták meg a különleges vendégeket.
Eddig tart a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón
Volt olyan nap, amikor 2-300-an is látogatták a kiállítást. A vármegyei környezeten túl Miskolc és Nyíregyháza környéke az, ami jelentős vonzerőt képvisel, illetve a határon túli területekről is sokan eljönnek, a Felvidékről és Erdélyből. Utóbbi helyről érkezett a húszezredik látogató is.
A turisták egy jelentős része kíváncsi volt erre a kiállításra, amit meghosszabbítottunk október 12-ig, így reméljük, akik utolsó pillanatra hagyják a döntést, azok is láthatják majd. A Munkácsy Alapítvánnyal közös küldetésünk megmutatni minél több diáknak, hogy milyen nagyságai vannak a magyar művészetnek, kultúrának. Most egy intenzív szervezőmunka folyik, és nagyon nagy kedvezménnyel, múzeumpedagógiai foglalkozás keretében fogadjuk msajd őket, nem szokványos, interaktív tárlattal – részletezte Czeglédi Gyula.
A szerencsés – húszezredik látogató – házaspárral is szóba elegyedtünk, akikről megtudtuk, hogy Székelyudvarhelyről érkeztek, és célirányosan Hajdúszoboszlóra jöttek, ahol már nem először, hanem legalább nyolcadik-kilencedik alkalommal járnak.
Fehér István elmondása szerint a Munkácsy-kiállítás és egy egyetemi találkozó vonzotta ide őket ezúttal. Az is kiderült róluk, hogy más kiállításokat is látogatnak időnként, tehát kedvelik a kultúrát.
Hogy melyik a kedvencem? Hát, minden Munkácsy-festmény, amit ismerek
– mondta Fehér István a tárlatra mutatva, majd Brigitta gyorsan rávágta, hogy egyébként nála az Ásító inas című festmény visz mindent. Emellett kiemelték, a Munkácsy-trilógia is rendkívül felkeltette az érdeklődésüket, még soha nem látták élőben, így ha lesz rá alkalmuk és lehetőségük, mindenképpen megnézik majd.
Képeink az eseményről:
A Munkácsy-kiállítás húszezredik látogatóját köszöntöttékFotók: Katona Ákos
A Munkácsy-tárlaton:
