Rekordot döntött a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón

Óriási érdeklődés övezi a Munkácsy Hajdúszoboszlón című kiállítást: a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár közleménye szerint a Munkácsy-kiállítás a napokban átlépte a 25 ezres látogatószámot, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel október 12-ig meghosszabbítottak.

Forrás: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A Munkácsy-kiállításon közel 80 művet lehet megcsodálni, köztük világhírűeket is

A szerencsés jubileumi látogatók ezúttal a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum 10.b és 13.b osztályos tanulói voltak, akiket Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere és Borsi Csaba intézményigazgató ünnepélyesen köszöntött. A diákok ajándékcsomagot kaptak, majd a kiállítás megtekintése mellett élménypedagógiai foglalkozáson is részt vettek.

Forrás: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A tárlat Munkácsy Mihály születésének 180., valamint halálának 125. évfordulójára emlékezik, közel 80 művet – festményeket, rajzokat, vázlatokat – bemutatva.

A látogatók többek között megcsodálhatják a világhírű Ásító inast és a festőgéniusz különböző korszakainak ikonikus alkotásait.

A kiállítás létrejöttében kiemelt szerepe van Pákh Imrének, aki két évtizede hozta haza Magyarországra a Munkácsy-műveket azzal a céllal, hogy minél többen megismerhessék a festő életművét.

A kiállítás megnyitóján mi is ott jártunk, és képeket készítettünk, amelyeket itt tekinthetnek meg: