Hatalmas siker!

29 perce

Rekordot döntött a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón

Címkék#Munkácsy-kiállítás#kiállítás#Munkácsy Mihály#Hajdúszoboszló

Soha nem látott érdeklődés övezi a Munkácsy Hajdúszoboszlón című kiállítást: a tárlat elérte a 25.000-es látogatószámot, ezért a szervezők meghosszabbították a megtekintés lehetőségét.

Haon.hu

Óriási érdeklődés övezi a Munkácsy Hajdúszoboszlón című kiállítást: a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár közleménye szerint a Munkácsy-kiállítás a napokban átlépte a 25 ezres látogatószámot, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel október 12-ig meghosszabbítottak.

Óriási siker övezi Munkácsy-kiállítást
Óriási érdeklődés övezi a Munkácsy-kiállítást
Forrás: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A Munkácsy-kiállításon közel 80 művet lehet megcsodálni, köztük világhírűeket is

A szerencsés jubileumi látogatók ezúttal a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum 10.b és 13.b osztályos tanulói voltak, akiket Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere és Borsi Csaba intézményigazgató ünnepélyesen köszöntött. A diákok ajándékcsomagot kaptak, majd a kiállítás megtekintése mellett élménypedagógiai foglalkozáson is részt vettek.

A jubileumi látogatók ezúttal a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum tanulói voltak
Forrás: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A tárlat Munkácsy Mihály születésének 180., valamint halálának 125. évfordulójára emlékezik, közel 80 művet – festményeket, rajzokat, vázlatokat – bemutatva. 

A látogatók többek között megcsodálhatják a világhírű Ásító inast és a festőgéniusz különböző korszakainak ikonikus alkotásait.

A kiállítás létrejöttében kiemelt szerepe van Pákh Imrének, aki két évtizede hozta haza Magyarországra a Munkácsy-műveket azzal a céllal, hogy minél többen megismerhessék a festő életművét.

A kiállítás megnyitóján mi is ott jártunk, és képeket készítettünk, amelyeket itt tekinthetnek meg:

A következő nagy rendezvény

A centenáriumi év következő nagy rendezvénye a Pávai Fesztivál lesz október 24–25-én a Szent István parkban, ahol a ’20-as évektől a ’60-as évekig idézik meg a múlt század hangulatát. Fellép többek között Mujahid Zoltán, a Group’n’Swing és vendégként Király Viktor, emellett rock and roll slágerek, fürdőruha-bemutató, verklis, valamint gyerekprogramok színesítik a kínálatot.

A Munkácsy Hajdúszoboszlón kiállítás október 12-ig látogatható Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.

