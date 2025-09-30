29 perce
Rekordot döntött a Munkácsy-kiállítás Hajdúszoboszlón
Soha nem látott érdeklődés övezi a Munkácsy Hajdúszoboszlón című kiállítást: a tárlat elérte a 25.000-es látogatószámot, ezért a szervezők meghosszabbították a megtekintés lehetőségét.
Óriási érdeklődés övezi a Munkácsy Hajdúszoboszlón című kiállítást: a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár közleménye szerint a Munkácsy-kiállítás a napokban átlépte a 25 ezres látogatószámot, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel október 12-ig meghosszabbítottak.
A Munkácsy-kiállításon közel 80 művet lehet megcsodálni, köztük világhírűeket is
A szerencsés jubileumi látogatók ezúttal a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum 10.b és 13.b osztályos tanulói voltak, akiket Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere és Borsi Csaba intézményigazgató ünnepélyesen köszöntött. A diákok ajándékcsomagot kaptak, majd a kiállítás megtekintése mellett élménypedagógiai foglalkozáson is részt vettek.
A tárlat Munkácsy Mihály születésének 180., valamint halálának 125. évfordulójára emlékezik, közel 80 művet – festményeket, rajzokat, vázlatokat – bemutatva.
A látogatók többek között megcsodálhatják a világhírű Ásító inast és a festőgéniusz különböző korszakainak ikonikus alkotásait.
A kiállítás létrejöttében kiemelt szerepe van Pákh Imrének, aki két évtizede hozta haza Magyarországra a Munkácsy-műveket azzal a céllal, hogy minél többen megismerhessék a festő életművét.
A következő nagy rendezvény
A centenáriumi év következő nagy rendezvénye a Pávai Fesztivál lesz október 24–25-én a Szent István parkban, ahol a ’20-as évektől a ’60-as évekig idézik meg a múlt század hangulatát. Fellép többek között Mujahid Zoltán, a Group’n’Swing és vendégként Király Viktor, emellett rock and roll slágerek, fürdőruha-bemutató, verklis, valamint gyerekprogramok színesítik a kínálatot.
A Munkácsy Hajdúszoboszlón kiállítás október 12-ig látogatható Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.
