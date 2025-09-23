1 órája
Nem mindennapi foglalkozásoknak is otthona lesz a DVSC pallagi csarnoka!
Hetente két alkalommal lesznek zumba- és jógafoglalkozások a városrészen. A Mozdulj, Debrecen! 18. helyszíne lett a pallagi csarnok.
Immár Pallagon is lehetőségük lesz az érdeklődőknek rendszeresen részt venni a Mozdulj, Debrecen! mozgalom által szervezett beltéri zumba- és jógafoglalkozásokon 2025. szeptember 29-től hetente két alkalommal – hétfő és szerda esténként – a DVSC Labdarúgó Akadémia fedett csarnokában. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Széles Diána alpolgármester, Makray Balázs, az akadémia ügyvezetője, Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója, valamint Juráskó Róbert, a városrész önkormányzati képviselője 2025. szeptember 23-án – írja a portálunknak küldött sajtóközleményében a város önkormányzata.
Széles Diána alpolgármester röviden visszatekintett a Mozdulj, Debrecen! mozgalom létrehozása körüli időkre. Mint elmondta, 2021-ben a város önkormányzata a Debreceni Egyetemmel, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézettel összefogva készített egy egészségtervet, melynek egyik jelentős tanulsága az volt, hogy a debreceniek többsége – közel 70 százaléka – egyáltalán nem mozog, rendszeresen nem sportol.
Hatalmas eredmény, hogy a 2021-es kezdetektől máig – az iskolaprogram keretében mozgó fiatalokkal együtt – összesen közel 270 ezren vettek részt a Mozdulj, Debrecen! mozgalom különböző programjain.
- hangsúlyozta az alpolgármester. A Pallagon élők igényei, kezdeményezése nyomán a mozgalom megkeresésére a DVSC Labdarúgó Akadémia elsőre igent mondott, s biztosítja a helyszínt a mozogni vágyók számára. Az alpolgármester szerint azért nagyon jelentős a Mozdulj, Debrecen! mozgalom programjai szempontjából a beltéri helyszínek szerepe, mert stabilabb lehetőséget adnak a valóban rendszeres mozgásra, a résztvevők rendszeres találkozására, mint az időjárásfüggő külső helyszínek. Széles Diána így külön is megköszönte Makray Balázsnak, a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetőjének a helybiztosítást, hiszen az akadémia fedett csarnokát az alaptevékenységhez igencsak intenzíven használják, így minden perc nagyon értékes, amit külső szervezésű programokkal ott lehet tölteni.
A pallagi egyébként a Mozdulj, Debrecen! mozgalom programjainak 18. helyszíne a városban, s az hogy itt éppen zumba- és jógafoglalkozásokon lehet részt venni, az az itt élők igényeinek felmérése alapján dőlt el, s a jövőben akár tovább is bővíthető.
A DVSC és Debrecen kölcsönösen segíti egymást
Makray Balázs, a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetője elmondta, hogy az akadémiát egy olyan nonprofit közhasznú kft működteti, melyben városi tulajdon is van. A DVSC – legyen szó bármelyik szakágáról, bármelyik korosztályos csapatáról – nem tud a várostól olyat kérni, hogy az ne segítsen.
Ezért a DVSC Labdarúgó Akadémia is úgy gondolta, hogy mikor ők tudnak viszonzásképpen segíteni a városnak – ebben az esetben a példaértékű Mozdulj, Debrecen! mozgalomnak –, akkor örömmel állnak rendelkezésre. Makray Balázs reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy megfelelő házigazdái lesznek ezeknek a nagyszerű mozgásprogramoknak, melyek új színt is fognak képviselni az elsősorban labdarúgókhoz, labdapattogáshoz szokott csarnokban.
