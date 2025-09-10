szeptember 10., szerda

Látogatás

1 órája

Országos mintaprojekt is lehetne a Mozdulj, Debrecen!

Ezt Takács Péter egészségügyi államtitkár mondta a cívisvárosban. A Mozdulj, Debrecen! egészségügyi központjába látogatott az államtitkár Széles Diána alpolgármesterrel.

Haon.hu

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Széles Diána, Debrecen gondoskodáspolitikáért felelős alpolgármestere szeptember 9-én, kedden meglátogatták a Mozdulj, Debrecen! mozgalom Szent Anna utca 11. alatti egészségfejlesztési központját - írja a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében a város önkormányzata. A vendégeket Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója tájékoztatta az egészségfejlesztési központban zajló tevékenységről, s éppen zajló programokat is megtekinthettek.

Takács Péter egészségügyi államtitkár Debrecenben járt, a Daefi központjában
Takács Péter egészségügyi államtitkár Debrecenben járt, a Daefi központjában
Forrás: DMJV

Takács Péter hangsúlyozta, 

hogy Debrecenben egy olyan példaértékű projekt valósult meg, ami akár országos mintaprojekt is lehetne, hiszen itt a legkisebbektől kezdve egészen a nyugdíjas korosztályig egy átfogó, alapellátási és prevenciós szemléletű egészségfejlesztési csomagot tudnak kínálni a város lakóinak.

 Véleménye szerint nagyon fontos megjegyezni, hogy a 21. század egészségügyét éppen erre, vagyis az alapellátásra és a prevencióra kell alapozni. Mint mondta, azt a fajta kórházközpontúságot, amit a szocialista típusú egészségügyből magunkkal hozunk, el kell engedni, s egyre több kompetenciát háziorvosi szintre, adott esetben pedig az egészségfejlesztési irodák szintjére kell áthelyezni, hiszen az a cél, hogy a népegészségügyi mutatókat javítsuk, emeljük a várható élettartamot, emeljük az egészségben eltöltött életévek számát. Takács Péter kiemelte: 

mióta polgári kormányzás van hazánkban, ezek a mutatók nálunk – örömteli módon – nagyobb mértékben emelkednek, mint az Európai Unió átlaga, úgyhogy a tendencia jó

Széles Diána szerint a Gondoskodó város program alappillére a Mozdulj, Debrecen! mozgalom. A Szent Anna utcai egészségfejlesztési központban az egészségügyi államtitkárral folytatott beszélgetés során szó esett azokról a problémákról is, melyekre az elmúlt évek iskolaegészségügyi szűrésein fény derült. Ezek segítségével lehet ugyanis eldönteni, hogy egészsége érdekében melyik gyereknek van szüksége egy kicsivel több mozgásra, netán bármiféle olyan egészségügyi szakellátásra, amit a Debreceni Egyetem Klinikai Központján keresztül biztosítani tudnak neki. 

Széles Diána szerint a Gondoskodó város program alappillére a Mozdulj, Debrecen! mozgalom
Forrás: DMJV

Évente több mint 13 ezer debreceni gyermek egészségügyi szűrésének adataiból az látszik, hogy körülbelül 20 százalékuk testképzavarral küzd – 4 százalékuk kórosan sovány, 16 százalékuk pedig túlsúlyos. 

Többek közt ennek az aránynak a csökkentése érdekében hívták életre a Mozdulj, Debrecen mozgalom iskolaprogramját, melynek keretében jelenleg összesen 41 általános iskolában hetente közel 1500 gyerek mozog testnevelési órán kívüli formában. 

A debreceni Gondoskodó város programnak nagyon fontos üzenete és célja az, hogy a gyerekek egészségesen éljenek.

