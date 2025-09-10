szeptember 10., szerda

Fejlesztési tervek

1 órája

Ha ez összejön Hajdúnánáson, ömleni fognak a turisták: durva, mi a terv a MotoGP-pálya helyével

Címkék#Hajdúnánás#felfüggesztett#MotoGP-pálya

Az eredeti elképzelés megvalósítására igen kicsi az esély. A felfüggesztett MotoGP-beruházás helyszínének hasznosítására többféle terv is van.

BDR Média

Egyelőre nem látni reális esélyt arra, hogy a hajdúnánási MotoGP-pálya valaha megépüljön – erősítette meg a Cívishír értesülését Diczkó József, a Hajdúnánás Holding Zrt. vezérigazgatója, aki a projekt területének ügyeiért is felel. Mint mondta, a beruházás hivatalosan felfüggesztett állapotban van, és a jelenlegi gazdasági környezet, a költségvetési szigor, valamint a beruházási prioritások átrendeződése miatt kevéssé valószínű, hogy a közeljövőben újrainduljon. 

MotoGP-pálya
A népszerű sportot szolgálta volna a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pálya; most alternatív hasznosításban gondolkodnak
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Ez nem egyszerűen arról szól, hogy most éppen nincs rá pénz. A megtérülési idő miatt a hosszú távú fenntarthatóság is kérdéses

 – jegyezte meg.

A projekt eredeti tervei 500 hektárnyi területet érintettek, amelyet a versenypálya és kapcsolódó létesítményei foglaltak volna el. A kisajátítások folyamata azonban időközben leállt, így máig nem tisztázott, mekkora hányad került ténylegesen állami tulajdonba. – Nem tudom pontosan, mennyi van már a nemzeti vagyonkezelőnél, de az bizonyos, hogy a terület jelentős része hozzájuk tartozik – mondta Diczkó József. 

Hozzátette, Hajdúnánás számára kulcsfontosságú, hogy ha a versenypálya végleg kikerül a tervek közül, a terület olyan hasznosítást kapjon, amely stabil bevételt biztosít, illeszkedik a helyi gazdasági adottságokhoz, és nem ró aránytalan környezeti terheket a térségre.

A vezérigazgató leszögezte: ipari nagyüzem telepítése – például egy akkumulátorgyár – nem reális opció. Ezzel szemben logisztikai központként kifejezetten alkalmasnak tartja a területet, igaz, ehhez jelentős infrastruktúra-fejlesztésre – például új úthálózati kapcsolatokra, energiaellátásra – lenne szükség.

BORD - MOTOGP 5 (visualization_ Homologue)
A MotoGP-pálya látványtervei elkészültek
Forrás: BORD Építész Stúdió

Vannak elképzelések a MotoGP-pálya területének hasznosítására

A jövő fejlesztési irányai között Diczkó József kiemelte a megújuló energia és a digitális adatkezelés lehetőségeit. Egy nagyméretű naperőműpark mellé adatközpontot is el tud képzelni, amely a termelt energia egy részét helyben hasznosítaná. A hőtermelés melléktermékét pedig a környék mezőgazdasági üvegházainak fűtésére lehetne fordítani, ezzel a helyi agrárium versenyképessége is nőne.

Szólláth Tibor korábbi polgármester is beszélt korábban a pálya hasznosításának lehetőségeiről:

A „B” terv egy nagyszabású idegenforgalmi beruházás lenne, például egy élménypark, amely a térség turisztikai kínálatát bővítené. Ennek azonban legalább akkora beruházási költsége lenne, mint a MotoGP-pályának, és kérdéses, hogy a város mérete mellett hosszú távon elegendő látogatót vonzana-e. A közlekedési kapcsolatok kedvezőek, az autópálya közelsége és egy lehetséges új lehajtó megépítése növelhetnék a megtérülési esélyeket.

Nem tudom kijelenteni, hogy soha nem épül MotoGP-pálya, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nem látok rá reális esélyt

 – fogalmazott Diczkó József. Szerinte a több száz milliárdos beruházás 30-40 éves megtérülése túl nagy kockázat Magyarország mostani pénzügyi helyzetében és gazdasági környezetében. A városvezetés a közeljövőben a HIPA-val és az állami szereplőkkel folytat egyeztetéseket a lehetséges hasznosítási irányokról, a lakosság véleményét is bevonva a döntés-előkészítésbe.

A hajdúnánási MotoGP-pálya története

  • 2020. június 20. – Palkovics László innovációs miniszter bejelentette, hogy Hajdúnánás határában 65 milliárd forintból MotoGP-pálya épül, ahol 2023-tól nemzetközi motorversenyeket rendeznek.
  • 2021. február – Lezárult a pályázatok beadása az országos tervpályázaton a MotoGP-pályára és sportkomplexumra.
  • 2021. március – A BORD Építész Stúdió nyerte a tervpályázatot.
  • 2022 tavasza – A tervezett helyszínen még nem kezdődött el a kivitelezés, a földtulajdonosok csak később kaphattak ajánlatot.
  • 2023. január – A pálya építését felfüggesztették, felvetődött, hogy az soha nem készül el.
  • 2023. június – A beruházásért felelős HUMDA Zrt. jelentős veszteséget termelt, a projekt „bizonytalan időre elhalasztott” státuszt kapott, kezelése egy közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz került.
  • 2024. május – A Miniszterelnökség szerint nem döntöttek akkumulátorgyár építéséről, de a MotoGP-pálya ügyében sem tárgyaltak.
  • 2025. január – A városvezetés a fejlesztési elképzelések között már nem említette a pályát.
  • Jelenlegi helyzet – A pálya nem épült meg, nincs építési tevékenység. A projekt hivatalosan felfüggesztve, aktív fejlesztésként nem szerepel.

Ajánljuk még:

 

