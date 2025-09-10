Ha ez összejön Hajdúnánáson, ömleni fognak a turisták: durva, mi a terv a MotoGP-pálya helyével

Egyelőre nem látni reális esélyt arra, hogy a hajdúnánási MotoGP-pálya valaha megépüljön – erősítette meg a Cívishír értesülését Diczkó József, a Hajdúnánás Holding Zrt. vezérigazgatója, aki a projekt területének ügyeiért is felel. Mint mondta, a beruházás hivatalosan felfüggesztett állapotban van, és a jelenlegi gazdasági környezet, a költségvetési szigor, valamint a beruházási prioritások átrendeződése miatt kevéssé valószínű, hogy a közeljövőben újrainduljon.

A népszerű sportot szolgálta volna a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pálya; most alternatív hasznosításban gondolkodnak

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Ez nem egyszerűen arról szól, hogy most éppen nincs rá pénz. A megtérülési idő miatt a hosszú távú fenntarthatóság is kérdéses

– jegyezte meg.

A projekt eredeti tervei 500 hektárnyi területet érintettek, amelyet a versenypálya és kapcsolódó létesítményei foglaltak volna el. A kisajátítások folyamata azonban időközben leállt, így máig nem tisztázott, mekkora hányad került ténylegesen állami tulajdonba. – Nem tudom pontosan, mennyi van már a nemzeti vagyonkezelőnél, de az bizonyos, hogy a terület jelentős része hozzájuk tartozik – mondta Diczkó József.

Hozzátette, Hajdúnánás számára kulcsfontosságú, hogy ha a versenypálya végleg kikerül a tervek közül, a terület olyan hasznosítást kapjon, amely stabil bevételt biztosít, illeszkedik a helyi gazdasági adottságokhoz, és nem ró aránytalan környezeti terheket a térségre.

A vezérigazgató leszögezte: ipari nagyüzem telepítése – például egy akkumulátorgyár – nem reális opció. Ezzel szemben logisztikai központként kifejezetten alkalmasnak tartja a területet, igaz, ehhez jelentős infrastruktúra-fejlesztésre – például új úthálózati kapcsolatokra, energiaellátásra – lenne szükség.

A MotoGP-pálya látványtervei elkészültek

Forrás: BORD Építész Stúdió

Vannak elképzelések a MotoGP-pálya területének hasznosítására

A jövő fejlesztési irányai között Diczkó József kiemelte a megújuló energia és a digitális adatkezelés lehetőségeit. Egy nagyméretű naperőműpark mellé adatközpontot is el tud képzelni, amely a termelt energia egy részét helyben hasznosítaná. A hőtermelés melléktermékét pedig a környék mezőgazdasági üvegházainak fűtésére lehetne fordítani, ezzel a helyi agrárium versenyképessége is nőne.