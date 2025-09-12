Gond adódott a forgalmas debreceni úton, ekkor állhat helyre a rend!

Nem működnek a jelzőlámpák Debrecenben, az igen forgalmas Mikepércsi úton, nehéz helyzet elé állítva ezzel a közlekedőket. Úgy tűnik, mintha áramkimaradás okozná a problémát. A tényleges okról és arról, mikor áll helyre a rend, a Magyar Közútkezelőnél érdeklődtünk.

Nem működnek a lámpák a Mikepércsi úton

Fotó: Katona Ákos

„A 47. sz. főút Debrecen, Mikepércsi út – Somlyai utca, Kazár utca, Ozmán utca csomópontokban áramkimaradás miatt sötétek a jelzőlámpák. Az áramszolgáltató legkésőbb 16 óráig visszakapcsolja a rendszert” – tudatta a Haonnal a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

