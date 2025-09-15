szeptember 15., hétfő

Vásár

1 órája

Újabb részletek derültek ki a Mihály-napi vásárról

Minden évben visszatérő kérdés, hogy lesz-e ősszel nagyvásár. Az illetékes válaszolt, és a Mihály-napi vásár egyéb körülményeiről is beszélt.

Haon.hu

Idén tavasszal is rengeteg látogatót vonzott a Mihály-napi vásár, az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vásározók és árusok. Nem meglepő, hogy a különböző internetes oldalakon arról tanácskoznak a felhasználók, hogy vajon ősszel mikor rendezik meg a debreceni nagyvásárt. Az ügyben Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalvezetőjét kerestük, aki néhány „kulisszatitkot” is elárult a rendezvénnyel kapcsolatban. Az erről szóló cikkünk a legolvasottabb volt a szeptember 8-14-ei héten.

Mihály-napi vásár
A mindig népszerű Mihály-napi vásár egyelőre csak tavaszi marad
Fotó: Napló-archív

A Mihály-napi vásár költöztetése nem lenne egyszerű

Lelesz György a vásár időpontja mellett arra a szóbeszédre is kitért, hogy más helyszínre költöztetnék a rendezvényt. Elmondta, milyen okok, köztük az infrastruktúra hiánya nehezítenék a megvalósítást:

Terítékre került az elmúlt héten egy másik, sokakat érintő téma, a parkolás is. A Malompark Bevásárlóközpont ugyanis fizetőssé tette a parkolójában történő várakozást, és emiatt feszültség alakult ki a bérlőivel:

Új EcoFamily nyit Hajdú-Biharban
Új EcoFamily nyit Hajdú-Biharban
Forrás: EcoFamily

Akciók és új boltok

Más üzletek egészen más okból kerültek terítékre az elmúlt héten. Így például kiderült, hogy a több debreceni Tesco már egy bevásárlókomplexum részeként folytatja működését:

Az Aldi egy különleges akcióval került be a hírekbe: fokozatosan, egészen 5 forintos darabárig csökkenő árú termékekkel csalogatja egy hétig a vásárlókat. Mindjárt az első napon körül is néztünk a diszkontlánc néhány üzletében, hogy megtudjuk, betartja-e az ígéretét:

Egy hajdú-bihari városban pedig az EcoFamily új üzlete nyílik hamarosan:

Garázdaság több helyen is

Sajnos, szomorú hírekből is jutott a hétre. A határ közelében egy ismeretlen férfi holttestét találták meg, a rendőrség körözést adott ki rá:

Sorozatbetörő garázdálkodott Debrecenben, a Tócóskertben. Szerencsére elfogták a férfit, akit ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítanak, kiderült, más városokban is szívesen látogatta az üzleteket:

Karnok Csaba
Védőfelszerelés nélkül balesetveszélyes a rolleren közlekedés
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Egy hajdúszoboszlói parkolóban vandál járt, többeknek kárt és bosszúságot okozva:

Előzzük meg a rolleres baleseteket!

Rengeteg a rolleres baleset Hajdú-Biharban, különösen Debrecenben, és sok súlyos is van közöttük – hívták fel a figyelmet a mentők, és azt is elmondták, hogyan közlekedhetünk biztonságosan a népszerű kétkerekű járműveken:

Csodaszép járgányt fotóztak Debrecenben, a Nagyerdő közelében:

Végezetül, kiderült, hogy a népszerű Bódi tesók pályája igencsak rögösen indult, például debreceni koncertjüket az érdeklődés hiánya miatt lemondták:

 

 

 

 

 

 

