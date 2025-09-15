Újabb részletek derültek ki a Mihály-napi vásárról

Idén tavasszal is rengeteg látogatót vonzott a Mihály-napi vásár, az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vásározók és árusok. Nem meglepő, hogy a különböző internetes oldalakon arról tanácskoznak a felhasználók, hogy vajon ősszel mikor rendezik meg a debreceni nagyvásárt. Az ügyben Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalvezetőjét kerestük, aki néhány „kulisszatitkot” is elárult a rendezvénnyel kapcsolatban. Az erről szóló cikkünk a legolvasottabb volt a szeptember 8-14-ei héten.

A mindig népszerű Mihály-napi vásár egyelőre csak tavaszi marad

A Mihály-napi vásár költöztetése nem lenne egyszerű

Lelesz György a vásár időpontja mellett arra a szóbeszédre is kitért, hogy más helyszínre költöztetnék a rendezvényt. Elmondta, milyen okok, köztük az infrastruktúra hiánya nehezítenék a megvalósítást: