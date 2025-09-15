1 órája
Újabb részletek derültek ki a Mihály-napi vásárról
Minden évben visszatérő kérdés, hogy lesz-e ősszel nagyvásár. Az illetékes válaszolt, és a Mihály-napi vásár egyéb körülményeiről is beszélt.
Idén tavasszal is rengeteg látogatót vonzott a Mihály-napi vásár, az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vásározók és árusok. Nem meglepő, hogy a különböző internetes oldalakon arról tanácskoznak a felhasználók, hogy vajon ősszel mikor rendezik meg a debreceni nagyvásárt. Az ügyben Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalvezetőjét kerestük, aki néhány „kulisszatitkot” is elárult a rendezvénnyel kapcsolatban. Az erről szóló cikkünk a legolvasottabb volt a szeptember 8-14-ei héten.
A Mihály-napi vásár költöztetése nem lenne egyszerű
Lelesz György a vásár időpontja mellett arra a szóbeszédre is kitért, hogy más helyszínre költöztetnék a rendezvényt. Elmondta, milyen okok, köztük az infrastruktúra hiánya nehezítenék a megvalósítást:
Megvan az időpont! Ekkor lesz a következő Mihály-napi vásár Debrecenben
Terítékre került az elmúlt héten egy másik, sokakat érintő téma, a parkolás is. A Malompark Bevásárlóközpont ugyanis fizetőssé tette a parkolójában történő várakozást, és emiatt feszültség alakult ki a bérlőivel:
Van, aki inkább oda se megy – feszültséget szült a Malompark fizetős parkolója, így reagált rá az üzemeltető
Akciók és új boltok
Más üzletek egészen más okból kerültek terítékre az elmúlt héten. Így például kiderült, hogy a több debreceni Tesco már egy bevásárlókomplexum részeként folytatja működését:
Shopland veszi át a Tesco helyét Debrecenben, új üzleteket is nyitnak!
Az Aldi egy különleges akcióval került be a hírekbe: fokozatosan, egészen 5 forintos darabárig csökkenő árú termékekkel csalogatja egy hétig a vásárlókat. Mindjárt az első napon körül is néztünk a diszkontlánc néhány üzletében, hogy megtudjuk, betartja-e az ígéretét:
Elstartolt az 5 forintos akció az Aldinál, megnéztük, mi mindent kínál az áruház Hajdú-Biharban! – fotókkal!
Egy hajdú-bihari városban pedig az EcoFamily új üzlete nyílik hamarosan:
Ajándéközönnel nyit az új EcoFamily Hajdú-Biharban, megvan a pontos időpont!
Garázdaság több helyen is
Sajnos, szomorú hírekből is jutott a hétre. A határ közelében egy ismeretlen férfi holttestét találták meg, a rendőrség körözést adott ki rá:
Holttestet találtak a hajdú-bihari település határában, napok óta ott lehetett már
Sorozatbetörő garázdálkodott Debrecenben, a Tócóskertben. Szerencsére elfogták a férfit, akit ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítanak, kiderült, más városokban is szívesen látogatta az üzleteket:
Feltört üzletek, elkeseredett vállalkozók – betöréshullám söpört végig a debreceni lakótelepen
Egy hajdúszoboszlói parkolóban vandál járt, többeknek kárt és bosszúságot okozva:
Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a szoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat– fotókkal!
Előzzük meg a rolleres baleseteket!
Rengeteg a rolleres baleset Hajdú-Biharban, különösen Debrecenben, és sok súlyos is van közöttük – hívták fel a figyelmet a mentők, és azt is elmondták, hogyan közlekedhetünk biztonságosan a népszerű kétkerekű járműveken:
Törnek a fogak és az arcok, mikor lesz ennek vége Hajdú-Biharban?
Csodaszép járgányt fotóztak Debrecenben, a Nagyerdő közelében:
Használtan is 80 millióba kerül az autó, amit Debrecenben fotóztak! Íme a guruló luxus!
Végezetül, kiderült, hogy a népszerű Bódi tesók pályája igencsak rögösen indult, például debreceni koncertjüket az érdeklődés hiánya miatt lemondták:
Kínos! Egy jegyet sem adtak el, le kellett mondani a Bódi tesók debreceni buliját