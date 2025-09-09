szeptember 9., kedd

Nagyvásár

3 órája

Megvan az időpont! Ekkor lesz a következő Mihály-napi vásár Debrecenben

Címkék#nagyvásár#Debreceni Közterület Felügyelet#Mihály-napi vásár#Lelesz György

Valóban költözés elé néz a debreceni nagyvásár? A Mihály-napi vásárral kapcsolatban több információt megosztott Lelesz György, a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalvezetője.

Nagy Emese
Megvan az időpont! Ekkor lesz a következő Mihály-napi vásár Debrecenben

Nem lesz 2025-ben sem őszi Mihály-napi vásár

Forrás: Napló-archív

Idén tavasszal is rengeteg látogatót vonzott a Mihály-napi vásár, az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek vásározók és árusok. A rendezvény első napján gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetett leejteni a tömegben, és másnap, a vasárnap reggeli esőt követően is újra megtelt a Böszörményi út és környéke. Éppen ezért nem meglepő, hogy a különböző internetes oldalakon arról tanácskoznak a felhasználók, hogy vajon ősszel mikor rendezik meg a debreceni nagyvásárt. Legutóbb több mint 900 árus, és legalább 150 ezer látogató volt a vásárban, és ez minden bizonnyal 2025 októberében sem lenne másként. Azonban a feltételes megfogalmazás nem véletlen, ugyanis Lelesz György, a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalvezetője világosan elmondta, mikor lesz a legközelebbi Mihály-napi vásár.

mihály-napi vásár
Már megvan a 2026-os tavalyi Mihály-napi vásár időpontja
Forrás:  Napló-archív

A tavaszi Mihály-napi vásár időpontja

Idén sem lesz őszi Mihály-napi vásár Debrecenben – erről Lelesz György tájékoztatta a Haont. Mint kiemelte, 2022 óta az őszi nagyvásár rendre elmaradt Debrecenben. 

Akkoriban leültünk mi, szervezők és a fenntartó, átbeszéltük a lehetőségeket, majd az a döntés született, hogy a jövőben minden évben egyszer, tavasszal rendezzük meg a debreceni nagyvásárt

 – fogalmazott. Majd a Mihály-napi vásár költözéséről is elmondta a véleményét Lelesz György. 

Hozzám is eljutott, hogy azt beszélik, a jövőben máshol lesz megrendezve a vásár, ez nem igaz. Ezt valaki kitalálta évekkel ezelőtt, és minden évben feljön témaként. Egyébként évekkel ezelőtt valóban készítettünk egy tanulmányt a fenntartókkal azzal kapcsolatban, hogy hol lehetne esetleg megrendezni a vásár, de el is vetettük az ötletet. Nincs akkora területe a városnak (Debrecenen belül), ahol kényelmesen lebonyolíthatnánk a nagyvásárt. Debrecenen kívülre teljesen felesleges vinni, mert megközelíthetetlen, nem lenne annyi látogató, hogy megérné. Több száz millióba kerülne az infrastruktúra (áram, víz, szennyvíz stb.) kiépítése

 – hangsúlyozta.

A hivatalvezető érdeklődésünkre úgy fogalmazott, előreláthatólag a tavaszi Mihály-napi vásár 2026. május 9. és 10-én (szombaton és vasárnap) lesz megtartva. 

Már most rengeteg kereskedő jelezte, hogy a következő vásáron is szeretne részt venni. Minden vásárt úgy szervezünk, hogy a legutóbbi nagyvásár utolsó napján jelezzük a kereskedőknek, hogy le tudják adni a jelentkezésüket a soron következőre. A visszajáró értékesítők 50-60 százaléka már jelezte, a 2026-os tavaszi Mihály-napi vásáron is ott kíván lenni

 – osztotta meg Lelesz György.

Azonban nem kell aggódni, akik vásározni szeretnének, azoknak lesz rá lehetőségük. Idén harmadik alkalommal szervezik meg a Debreceni Sokadalmat a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren. A kétnapos kirakodóvásár Facebook-oldalán már több mint 5 ezren jelezték részvételüket. 

A részletekről Pataki Péter, a Debreceni Sokadalom szervezője számolt be a Haonnak. 

