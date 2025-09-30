Pósán László: A migránsokkal élhetetlenné tenné a magyar városokat a Tisza Párt

Mivel a Tiszában semmi sem történhet Magyar Péter tudta és beleegyezése nélkül, ezt a közlést - éppúgy ahogy az adó- nyugdíj- családtámogatási és gazdaságtámogatási rendszerre vonatkozóan kikotyogtak - most az illegális migráció ügyében is egyértelművé tették, hogy Brüsszel elvárásainak megfelelően cselekednének – olvasható Pósán László országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A politikus ezt azután reagálta, hogy kiderült, Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója, Bod Péter Ákos arról beszélt, hogy szerinte bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat.

Az illegális migráció élhetetlenné tenné a városokat

Forrás: Facebook / Pósán László

Mint azt Pósán László a posztjában írta, ezzel élhetetlenné tennék a magyar városokat, így Debrecent is. Drasztikusan leromlana a közterületeken a közbiztonság, százmilliárdokat kellene rájuk fordítani, amit a családoktól, a nyugdíjasoktól, a szociális és egészségügyi intézményektől, oktatástól, kultúrától, otthonteremtéstől, rezsitámogatástól kellene elvonni.

A politikus kiemelte, mindegyik külön-külön is súlyos csapás a magyar családokra, a debreceni polgárokra. Ez a Tisza valódi arca...

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: