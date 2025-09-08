3 órája
Különleges fesztivált tartottak Hajdú-Biharban - videóval
Ingyenes családi programokkal is várták az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett a Mézfesztivál.
Mézfesztivált tartottak Bocskaikertben vasárnap. A rendezvényen a szervezők ingyenes családi programokkal és színvonalas fellépőkkel készültek a mai napra. A gyermekeknek ugrálóvár, óriáscsúszda és arcfestés gondoskodott a felhőtlen szórakozásról, míg a felnőtteket különböző kézműves foglalkozások, és természetesen a mézes finomságok várták - írja közösségi oldalán Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke.
Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere is részt vett a fesztiválon. Kiemelte, a méz lételemünk és ez a fesztivál mindig kihangsúlyozza ennek fontosságát.
Gratulálok polgármester úrnak a hagyományőrző programhoz, hogy Bocskaikert egy dinamikusan fejlődő település, dolgos, barátságos emberekkel.
- tette hozzá.
Az eseményről egy videó is készült, amit itt tudtok megnézni:
