szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

19°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesterségek Sereglése

1 órája

Mesterekkel és mesterségekkel találkozhatunk a debreceni Tímárházban

Címkék#DEMKI Tímárház#Debrecen#mesterség#DEMKI

A Mesterségek Sereglése szeptember 20-án Debrecenbe is elhozza a népművészet pezsgő világát, ahol mesterségbemutatók, vásár, néptánc és zene várja a látogatókat.

Haon.hu

Szeptember 20-án a DEMKI Tímárház ad otthont a Mesterségek Sereglése rendezvénynek, amely a Sereglés 2025 országos fesztivál részeként érkezik Debrecenbe. Az esemény célja, hogy megmutassa: a népművészet nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő, közösséget formáló élmény – tudatta portálunkkal a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

A DEMKI Tímárház ad otthont a Mesterségek Sereglése rendezvénynek
A DEMKI Tímárház ad otthont a Mesterségek Sereglése rendezvénynek
Forrás: DEMKI

Számos programmal készülnek

A 13 és 18 óra között zajló programban mesterségbemutatók és kézműves vásár várják az érdeklődőket. Szövők, fazekasok, hímzők, nemezesek, gyöngyfűzők és bőrművesek mutatják be tudásukat, miközben a látogatók népi gasztronómiai ínyencségeket is kóstolhatnak.

Délután 14 órakor nyílik meg a Debreceni Fazekas Szimpózium és a Tímárház Népi Bőrműves Alkotócsoportjának kiállítása. A nap folyamán a „Debreceni Sereglés” néptánccsoportjai, zenekarai és előadói gondoskodnak a vásári hangulatról.

A „Debreceni Sereglés” néptánccsoportjai, zenekarai és előadói gondoskodnak a vásári hangulatról.
Forrás: DEMKI

A rendezvény házigazdája Gyönyörű Zsiga, a Magyar Kultúra Lovagja lesz, a talpalávalót pedig Bíró Imre és zenekara szolgáltatja.

Mesterségek Sereglése

Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 13:00–18:00

Helyszín: DEMKI Tímárház, Debrecen

A Mesterségek Sereglése Debrecenben mindenkit vár, aki szeretné átélni a kézművesség, a népzene és a néptánc összetartó erejét:

Végeladás nincs maradás, kezdődjék hát a vásár!

Ajánjuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu