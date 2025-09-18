1 órája
Mesterekkel és mesterségekkel találkozhatunk a debreceni Tímárházban
A Mesterségek Sereglése szeptember 20-án Debrecenbe is elhozza a népművészet pezsgő világát, ahol mesterségbemutatók, vásár, néptánc és zene várja a látogatókat.
Szeptember 20-án a DEMKI Tímárház ad otthont a Mesterségek Sereglése rendezvénynek, amely a Sereglés 2025 országos fesztivál részeként érkezik Debrecenbe. Az esemény célja, hogy megmutassa: a népművészet nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő, közösséget formáló élmény – tudatta portálunkkal a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.
Számos programmal készülnek
A 13 és 18 óra között zajló programban mesterségbemutatók és kézműves vásár várják az érdeklődőket. Szövők, fazekasok, hímzők, nemezesek, gyöngyfűzők és bőrművesek mutatják be tudásukat, miközben a látogatók népi gasztronómiai ínyencségeket is kóstolhatnak.
Délután 14 órakor nyílik meg a Debreceni Fazekas Szimpózium és a Tímárház Népi Bőrműves Alkotócsoportjának kiállítása. A nap folyamán a „Debreceni Sereglés” néptánccsoportjai, zenekarai és előadói gondoskodnak a vásári hangulatról.
A rendezvény házigazdája Gyönyörű Zsiga, a Magyar Kultúra Lovagja lesz, a talpalávalót pedig Bíró Imre és zenekara szolgáltatja.
Mesterségek Sereglése
Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 13:00–18:00
Helyszín: DEMKI Tímárház, Debrecen
A Mesterségek Sereglése Debrecenben mindenkit vár, aki szeretné átélni a kézművesség, a népzene és a néptánc összetartó erejét:
Végeladás nincs maradás, kezdődjék hát a vásár!
