Mesterekkel és mesterségekkel találkozhatunk a debreceni Tímárházban

Szeptember 20-án a DEMKI Tímárház ad otthont a Mesterségek Sereglése rendezvénynek, amely a Sereglés 2025 országos fesztivál részeként érkezik Debrecenbe. Az esemény célja, hogy megmutassa: a népművészet nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő, közösséget formáló élmény – tudatta portálunkkal a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Forrás: DEMKI

Számos programmal készülnek

A 13 és 18 óra között zajló programban mesterségbemutatók és kézműves vásár várják az érdeklődőket. Szövők, fazekasok, hímzők, nemezesek, gyöngyfűzők és bőrművesek mutatják be tudásukat, miközben a látogatók népi gasztronómiai ínyencségeket is kóstolhatnak.

Délután 14 órakor nyílik meg a Debreceni Fazekas Szimpózium és a Tímárház Népi Bőrműves Alkotócsoportjának kiállítása. A nap folyamán a „Debreceni Sereglés” néptánccsoportjai, zenekarai és előadói gondoskodnak a vásári hangulatról.

Forrás: DEMKI

A rendezvény házigazdája Gyönyörű Zsiga, a Magyar Kultúra Lovagja lesz, a talpalávalót pedig Bíró Imre és zenekara szolgáltatja.

Mesterségek Sereglése Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 13:00–18:00 Helyszín: DEMKI Tímárház, Debrecen

A Mesterségek Sereglése Debrecenben mindenkit vár, aki szeretné átélni a kézművesség, a népzene és a néptánc összetartó erejét:

Végeladás nincs maradás, kezdődjék hát a vásár!

