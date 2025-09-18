2 órája
A gyerekekre is veszélyes az, amit ez a két idős nő tett a berettyóújfalui lakótelepen - fotókkal
Erre nincsenek szavak! Nemcsak kisállatok eshetnek bajba a mérgezés miatt a lakónegyedben.
Egy felháborító dolgot osztottak meg az egyik berettyóújfalui Facebook-csoportban szerdán: egy nő állítása szerint a lakástömbök között két idős asszony patkánymérget ás el a földben. A bejegyzés szerzője szerint rengetegen sétáltatják kedvenceiket a környéken, akikre nézve halálos is lehet a mérgezés.
A kommentelők szinte elözönlötték a posztot, rengetegen kritizálták az asszonyok tevékenységét.
Akármilyen okból tették, közterületen nem is lehetne ilyet! Felháborító!
- írja az egyik hozzászóló.
Többen azt írták le, hogy nemcsak a kisállatokra veszélyes ez, hiszen rengeteg kisgyerek is játszik a környéken. A legtöbben pedig azt válaszolták, hogy a rendőrségnek kellene szólni az üggyel kapcsolatban.
Fel kell őket jelenteni! Patkányt nem így irtunk, más állatot pedig bűncselekmény lemérgezni!
- írja egy másik kommentelő.
