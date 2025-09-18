szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborító

2 órája

A gyerekekre is veszélyes az, amit ez a két idős nő tett a berettyóújfalui lakótelepen - fotókkal

Címkék#park#Berettyóújfalu#patkányméreg#mérgezés

Erre nincsenek szavak! Nemcsak kisállatok eshetnek bajba a mérgezés miatt a lakónegyedben.

Haon.hu

Egy felháborító dolgot osztottak meg az egyik berettyóújfalui Facebook-csoportban szerdán: egy nő állítása szerint a lakástömbök között két idős asszony patkánymérget ás el a földben. A bejegyzés szerzője szerint rengetegen sétáltatják kedvenceiket a környéken, akikre nézve halálos is lehet a mérgezés. 

A mérgezés nemcsak a kisállatoknak árthat, gyerekekre is veszélyes
A mérgezés nemcsak a kisállatoknak árthat, gyerekekre is veszélyes
Forrás: Facebook/Berettyóújfaluban Hallottam

A kommentelők szinte elözönlötték a posztot, rengetegen kritizálták az asszonyok tevékenységét.

Akármilyen okból tették, közterületen nem is lehetne ilyet! Felháborító!

- írja az egyik hozzászóló. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Többen azt írták le, hogy nemcsak a kisállatokra veszélyes ez, hiszen rengeteg kisgyerek is játszik a környéken. A legtöbben pedig azt válaszolták, hogy a rendőrségnek kellene szólni az üggyel kapcsolatban. 

Fel kell őket jelenteni! Patkányt nem így irtunk, más állatot pedig bűncselekmény lemérgezni!

- írja egy másik kommentelő. 

Patkánymérget szórt szét két idős nő Berettyóújfaluban
Patkánymérget szórt szét két idős nő Berettyóújfaluban
Forrás: Facebook/Berettyóújfaluban Hallottam

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu