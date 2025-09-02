szeptember 2., kedd

Egy motoros életét mentették meg a nyírábányi mentősök, ami utána jött, arra nem számítottak

Ez az igazi elismerés. Egy súlyos baleset után egy fiatal motoros látogatta meg a mentősöket.

Egy motorbalesetből felépült fiatal férfi látogatott el a Nyírábrányi Mentőállomásra, hogy megköszönje az életét megmentő bajtársak gyors és szakszerű segítségét – számolt be róla kedden a Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A nyírábrányi mentősök gyorsan, precízen jártak el

A napokban a Nyírábrányi Mentőállomás esetkocsija szolgálatból tartott vissza állomáshelyére, amikor egy motoros balesetbe futottak bele. A fiatal motoros az árokban feküdt eszméletlenül, az életmentők pedig azonnal megkezdték ellátását. A gyors, emelt szintű beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni a sérült állapotát, majd a mentőegység baleseti centrumba szállította.

A balesetet követően édesanyja telefonon mondott köszönetet, majd a fiatal férfi is szerette volna személyesen megkeresni bajtársainkat. Miután hazaengedték a kórházból, ellátogatott a mentőállomásra, hogy megköszönje a segítséget. A bajtársak pedig annak örültek, hogy a sérült férfit épségben láthatják viszont. A mentők számára ez az igazi elismerés

 – emelik ki a posztban.

