Egy motoros életét mentették meg a nyírábányi mentősök, ami utána jött, arra nem számítottak
Ez az igazi elismerés. Egy súlyos baleset után egy fiatal motoros látogatta meg a mentősöket.
Egy motorbalesetből felépült fiatal férfi látogatott el a Nyírábrányi Mentőállomásra, hogy megköszönje az életét megmentő bajtársak gyors és szakszerű segítségét – számolt be róla kedden a Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
A nyírábrányi mentősök gyorsan, precízen jártak el
A napokban a Nyírábrányi Mentőállomás esetkocsija szolgálatból tartott vissza állomáshelyére, amikor egy motoros balesetbe futottak bele. A fiatal motoros az árokban feküdt eszméletlenül, az életmentők pedig azonnal megkezdték ellátását. A gyors, emelt szintű beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni a sérült állapotát, majd a mentőegység baleseti centrumba szállította.
A balesetet követően édesanyja telefonon mondott köszönetet, majd a fiatal férfi is szerette volna személyesen megkeresni bajtársainkat. Miután hazaengedték a kórházból, ellátogatott a mentőállomásra, hogy megköszönje a segítséget. A bajtársak pedig annak örültek, hogy a sérült férfit épségben láthatják viszont. A mentők számára ez az igazi elismerés
– emelik ki a posztban.
