Közelekedés

2 órája

Hiába várod a megszokott időben a debreceni buszmegállóban a buszt, nem fog érkezni! Mutatjuk, miért

Címkék#debrecen#közlekedés#menetrend#menetrend változás#járat

Új járatokkal is bővül a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. kínálata. Változik a menetrend a debreceni közlekedésben.

Haon.hu

A  DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a lakossági észrevételek alapján, 2025. október 6-tól megváltoztatja több járat indulási időpontját és menetrendjét – számolt be róla a DKV. Mint írják, a társaság a keleti városrész és a Klinikák jobb összeköttetése érdekében módosítja a 23Y-os autóbusz útvonalát. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet utazási igényeihez igazodva módosul a 70-es vonalcsalád menetrendje, illetve 70-es jelzéssel új belső körjárat indul az ipari park területén.

Változik a menetrend a debreceni közlekedésben
Változik a menetrend a debreceni közlekedésben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Új járat az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben

70-es autóbusz: 
Október 6-án, hétfőn üzemkezdettől az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet utazási igényeinek még teljesebb kiszolgálása érdekében új körjárat indul a BMW körúton 70-es jelzéssel. Az autóbusz az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet, Csonka János utca, Beszállítói Park és a Nagymacsi út megállóhelyeken végez utascserét. A járat az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóból 7:35, 7:52 és 8:20-kor indul majd.

Átszállás nélkül a Keleti városrész és a Klinikai Központ között

23Y-os autóbusz: 
 A Keleti városrész és a Klinikai Központ közötti eljutási kapcsolat biztosítása érdekében október 6-án, hétfőn üzemkezdettől megváltozik a 23Y-os autóbusz útvonala. A járat mindkét végállomás irányába a Doberdó utca – Kartács utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – Nagyerdei körút – Hadházi út – Zákány utca/Baksay Sándor utca – Kassai út – Sámsoni út – Acsádi út – Veres Péter utca – Vámospércsi út útvonalon közlekedik.

Menetrend változások 

13-as autóbusz: 
Érintett időszak: tanítási időszak, munkanap
Indulási időpontok a Segner térről:
Régi: 14:15
Új: 14:20

Indulási időpontok Pallagról:
Régi: 14:40
Új: 14:45

30-as autóbusz: 
Érintett időszak: naponta 
Indulási időpontok a Jégcsarnoktól:
Régi: 3:51
Új: 3:47

Indulási időpontok Bánkról:
Régi: 4:31
Új: 4:27

37, 37A jelzésű autóbusz: 
Érintett időszak: munkanapokon  
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 7:15
Új: 7:20

Indulási időpontok Halápról:
Régi: 7:45
Új: 7:50

Megszűnő járatok: Tanszünet, munkanapokon a Nagyállomásról 6:35-kor, a Kéknyelű utcáról pedig 6:55-kor induló 37A jelzésű autóbusz a továbbiakban nem közlekedik.

41Y-os autóbusz 
Érintett időszak: tanszünet, munkanap  
Indulási időpontok a Vincellér utcáról:
Régi: 6:14
Új: 6:10

Indulási időpontok a Diószegi útról:
Régi: 6:44
Új: 6:36

46, 46Y- os autóbuszok: 
A Nagyállomásról 5:18-kor induló 46-os autóbusz, a továbbiakban 46Y-os jelzéssel közlekedik majd.

49-es autóbusz: 
Érintett időszak: tanszünet, munkanap
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 5:41
Új: 5:36 

71-es autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 5:40, 5:52
Új: 4:48, 5:00 

Indulási időpontok a Péterfia dűlőtől:
Régi: 16:02, 16:22
Új: 15:17, 15:32

Új indulási időpont a Nagyállomástól: 5:52
Új indulási időpont a Péterfia dűlőtől: 16:07

A Nagyállomásról 16:40-kor induló 71A jelzésű autóbusz indulási időpontja 16:35-re változik és a továbbiakban 71-es jelzéssel közlekedik. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóból 17:15-kor induló 71A jelzésű autóbusz 17:20-kor 71-es jelzéssel indul majd a Nagyállomás irányába.

71A autóbusz: 
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpont az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetből:
Régi: 15:15
Új: 15:20

72-es autóbusz: 
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 5:48
Új: 4:56

Indulási időpontok a Péterfia dűlőtől:
Régi: 16:17
Új: 15:27

Új indulási időpont a Péterfia dűlőtől: 16:57

72A autóbusz: 
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 7:06
Új: 6:56

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóhelyről 17:35-kor induló 72A jelzésű autóbusz a menetrendváltozást követően nem közlekedik.

73-as autóbusz 
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Segner térről:
Régi: 5:34
Új: 4:46         

Indulási időpontok a Péterfia dűlőtől:
Régi: 16:07
Új: 15:22

Új indulási időpont a Péterfia dűlőtől: 16:47

73A autóbusz: 
Érintett időszak: munkanapokon

Indulási időpontok a Segner térről:
Régi: 6:50
Új: 6:45

Az Észak-Nyugati Gazsasági Övezet megállóhelyről 17:25-kor induló 73A jelzésű autóbusz a változásokat követően nem közlekedik.

A járatok valós idejű menetrendjéről a menetrend.app vagy a MyDKV applikációkon keresztül tájékozódhatnak.

Ajánljuk még:

 

