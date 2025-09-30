2 órája
Hiába várod a megszokott időben a debreceni buszmegállóban a buszt, nem fog érkezni! Mutatjuk, miért
Új járatokkal is bővül a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. kínálata. Változik a menetrend a debreceni közlekedésben.
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a lakossági észrevételek alapján, 2025. október 6-tól megváltoztatja több járat indulási időpontját és menetrendjét – számolt be róla a DKV. Mint írják, a társaság a keleti városrész és a Klinikák jobb összeköttetése érdekében módosítja a 23Y-os autóbusz útvonalát. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet utazási igényeihez igazodva módosul a 70-es vonalcsalád menetrendje, illetve 70-es jelzéssel új belső körjárat indul az ipari park területén.
Új járat az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben
70-es autóbusz:
Október 6-án, hétfőn üzemkezdettől az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet utazási igényeinek még teljesebb kiszolgálása érdekében új körjárat indul a BMW körúton 70-es jelzéssel. Az autóbusz az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet, Csonka János utca, Beszállítói Park és a Nagymacsi út megállóhelyeken végez utascserét. A járat az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóból 7:35, 7:52 és 8:20-kor indul majd.
Átszállás nélkül a Keleti városrész és a Klinikai Központ között
23Y-os autóbusz:
A Keleti városrész és a Klinikai Központ közötti eljutási kapcsolat biztosítása érdekében október 6-án, hétfőn üzemkezdettől megváltozik a 23Y-os autóbusz útvonala. A járat mindkét végállomás irányába a Doberdó utca – Kartács utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – Nagyerdei körút – Hadházi út – Zákány utca/Baksay Sándor utca – Kassai út – Sámsoni út – Acsádi út – Veres Péter utca – Vámospércsi út útvonalon közlekedik.
Menetrend változások
13-as autóbusz:
Érintett időszak: tanítási időszak, munkanap
Indulási időpontok a Segner térről:
Régi: 14:15
Új: 14:20
Indulási időpontok Pallagról:
Régi: 14:40
Új: 14:45
30-as autóbusz:
Érintett időszak: naponta
Indulási időpontok a Jégcsarnoktól:
Régi: 3:51
Új: 3:47
Indulási időpontok Bánkról:
Régi: 4:31
Új: 4:27
37, 37A jelzésű autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 7:15
Új: 7:20
Indulási időpontok Halápról:
Régi: 7:45
Új: 7:50
Megszűnő járatok: Tanszünet, munkanapokon a Nagyállomásról 6:35-kor, a Kéknyelű utcáról pedig 6:55-kor induló 37A jelzésű autóbusz a továbbiakban nem közlekedik.
41Y-os autóbusz
Érintett időszak: tanszünet, munkanap
Indulási időpontok a Vincellér utcáról:
Régi: 6:14
Új: 6:10
Indulási időpontok a Diószegi útról:
Régi: 6:44
Új: 6:36
46, 46Y- os autóbuszok:
A Nagyállomásról 5:18-kor induló 46-os autóbusz, a továbbiakban 46Y-os jelzéssel közlekedik majd.
49-es autóbusz:
Érintett időszak: tanszünet, munkanap
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 5:41
Új: 5:36
71-es autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 5:40, 5:52
Új: 4:48, 5:00
Indulási időpontok a Péterfia dűlőtől:
Régi: 16:02, 16:22
Új: 15:17, 15:32
Új indulási időpont a Nagyállomástól: 5:52
Új indulási időpont a Péterfia dűlőtől: 16:07
A Nagyállomásról 16:40-kor induló 71A jelzésű autóbusz indulási időpontja 16:35-re változik és a továbbiakban 71-es jelzéssel közlekedik. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóból 17:15-kor induló 71A jelzésű autóbusz 17:20-kor 71-es jelzéssel indul majd a Nagyállomás irányába.
71A autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpont az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetből:
Régi: 15:15
Új: 15:20
72-es autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 5:48
Új: 4:56
Indulási időpontok a Péterfia dűlőtől:
Régi: 16:17
Új: 15:27
Új indulási időpont a Péterfia dűlőtől: 16:57
72A autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Nagyállomástól:
Régi: 7:06
Új: 6:56
Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóhelyről 17:35-kor induló 72A jelzésű autóbusz a menetrendváltozást követően nem közlekedik.
73-as autóbusz
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Segner térről:
Régi: 5:34
Új: 4:46
Indulási időpontok a Péterfia dűlőtől:
Régi: 16:07
Új: 15:22
Új indulási időpont a Péterfia dűlőtől: 16:47
73A autóbusz:
Érintett időszak: munkanapokon
Indulási időpontok a Segner térről:
Régi: 6:50
Új: 6:45
Az Észak-Nyugati Gazsasági Övezet megállóhelyről 17:25-kor induló 73A jelzésű autóbusz a változásokat követően nem közlekedik.
A járatok valós idejű menetrendjéről a menetrend.app vagy a MyDKV applikációkon keresztül tájékozódhatnak.
Ajánljuk még:
Húszhetes terhes nőt végzett ki a fák között, nem könyörültek meg a bestiális gyilkoson Debrecenben