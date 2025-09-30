Hiába várod a megszokott időben a debreceni buszmegállóban a buszt, nem fog érkezni! Mutatjuk, miért

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a lakossági észrevételek alapján, 2025. október 6-tól megváltoztatja több járat indulási időpontját és menetrendjét – számolt be róla a DKV. Mint írják, a társaság a keleti városrész és a Klinikák jobb összeköttetése érdekében módosítja a 23Y-os autóbusz útvonalát. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet utazási igényeihez igazodva módosul a 70-es vonalcsalád menetrendje, illetve 70-es jelzéssel új belső körjárat indul az ipari park területén.

Változik a menetrend a debreceni közlekedésben

Új járat az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben

70-es autóbusz:

Október 6-án, hétfőn üzemkezdettől az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet utazási igényeinek még teljesebb kiszolgálása érdekében új körjárat indul a BMW körúton 70-es jelzéssel. Az autóbusz az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet, Csonka János utca, Beszállítói Park és a Nagymacsi út megállóhelyeken végez utascserét. A járat az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megállóból 7:35, 7:52 és 8:20-kor indul majd.

Átszállás nélkül a Keleti városrész és a Klinikai Központ között

23Y-os autóbusz:

A Keleti városrész és a Klinikai Központ közötti eljutási kapcsolat biztosítása érdekében október 6-án, hétfőn üzemkezdettől megváltozik a 23Y-os autóbusz útvonala. A járat mindkét végállomás irányába a Doberdó utca – Kartács utca – Móricz Zsigmond út – Pallagi út – Nagyerdei körút – Hadházi út – Zákány utca/Baksay Sándor utca – Kassai út – Sámsoni út – Acsádi út – Veres Péter utca – Vámospércsi út útvonalon közlekedik.

Menetrend változások

13-as autóbusz:

Érintett időszak: tanítási időszak, munkanap

Indulási időpontok a Segner térről:

Régi: 14:15

Új: 14:20

Indulási időpontok Pallagról:

Régi: 14:40

Új: 14:45

30-as autóbusz:

Érintett időszak: naponta

Indulási időpontok a Jégcsarnoktól:

Régi: 3:51

Új: 3:47

Indulási időpontok Bánkról:

Régi: 4:31

Új: 4:27

37, 37A jelzésű autóbusz:

Érintett időszak: munkanapokon

Indulási időpontok a Nagyállomástól:

Régi: 7:15

Új: 7:20

Indulási időpontok Halápról:

Régi: 7:45

Új: 7:50

Megszűnő járatok: Tanszünet, munkanapokon a Nagyállomásról 6:35-kor, a Kéknyelű utcáról pedig 6:55-kor induló 37A jelzésű autóbusz a továbbiakban nem közlekedik.