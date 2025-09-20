szeptember 20., szombat

Harcosok órája

2 órája

Nem mindennapi kijelentéseket tett Menczer Tamás a sportarénában

Címkék#Digitális Polgári Kör#DPK#Harcosok klubja#Menczer Tamás

A budapesti sportarénában több ezer ember előtt zajlott a Digitális Polgári Körök országos eseménye. A Harcosok órája vendége Menczer Tamás volt .

Haon.hu

Menczer Tamás szerint a balliberális sajtó képviselői rendre csalódnak, ha vele kell beszélniük, de ő minden vitát vállal - közölte a politikus a Magyar Nemzet szerint.

Digitális Polgári Kör, Digitális Polgári Körök, gyűlés, találkozó, Menczer Tamás, Fidesz
Menczer Tamás a Harcosok órájában szólalt fel
Forrás: Facebook

Elmondta: a Digitális Polgári Körök (DPK) és a Harcosok klubja azért jött létre, hogy választ adjon a digitális tér átrendeződésére. A közösség ma már százezres nagyságú, és tovább növekszik.

Menczer Tamás: erősödik a kormánypárt

A kommunikációs igazgató arról is beszélt, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, a valóságban azonban a kormánypártok erősödnek. A buda környéki polgári kör példáját hozta fel, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is jelen vannak.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

Kitért arra is, hogy a baloldal minden határon túlment, amikor politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját. Zárásként kijelentette: még kétszáz nap van a választásokig, de biztos abban, hogy „nyerünk, ahogy szoktunk”.

 

