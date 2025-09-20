2 órája
Nem mindennapi kijelentéseket tett Menczer Tamás a sportarénában
A budapesti sportarénában több ezer ember előtt zajlott a Digitális Polgári Körök országos eseménye. A Harcosok órája vendége Menczer Tamás volt .
Menczer Tamás szerint a balliberális sajtó képviselői rendre csalódnak, ha vele kell beszélniük, de ő minden vitát vállal - közölte a politikus a Magyar Nemzet szerint.
Elmondta: a Digitális Polgári Körök (DPK) és a Harcosok klubja azért jött létre, hogy választ adjon a digitális tér átrendeződésére. A közösség ma már százezres nagyságú, és tovább növekszik.
Menczer Tamás: erősödik a kormánypárt
A kommunikációs igazgató arról is beszélt, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, a valóságban azonban a kormánypártok erősödnek. A buda környéki polgári kör példáját hozta fel, ahol ötszáz ember mellett neves művészek is jelen vannak.
A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:
Kitért arra is, hogy a baloldal minden határon túlment, amikor politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját. Zárásként kijelentette: még kétszáz nap van a választásokig, de biztos abban, hogy „nyerünk, ahogy szoktunk”.
Élő közvetítés a Digitális Polgári Körök első országos találkozójáról
Menczer Tamás: komoly okaink és érveink vannak a béke mellett
Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány figyelmeztetA Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban mutatja meg a titkolt megszorításokat.