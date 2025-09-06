szeptember 6., szombat

Helyi közélet

2 órája

Rekordot döntött a hajdú-bihari település, 77 éve nem volt ilyenre példa!

Hajdú-Bihar

Két település is megelőzte ebben Budapestet. 1948 után dőlt meg a melegrekord a hajdú-bihari településen.

Haon.hu

Hiába köszöntött be a szeptember, az északnyugati országrész kivételével igazi nyári hőség tombolt pénteken hazánkban, mely a napi melegrekord megdöntéséhez is elégnek bizonyult – írja az Időkép

Megdőlt a pénteki melegrekord Körösszakálon
Megdőlt a pénteki melegrekord Körösszakálon
Forrás: Napló-archív

Kiemelik, a HungaroMet hivatalos mérései alapján

Körösladányban és Körösszakálon 35,1 fokig emelkedett a hőmérséklet,

ami egy tized fokkal múlta felül az 1948-ban, Budapest, Gellérthegyen mért 35 fokos értéket. 

Hozzáteszik, a szombati rövid lehűlés után újabb melegfront érkezik Magyarországra, és folytatódik a kánikula.

Ez is érdekelhet:

 

 

 

