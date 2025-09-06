2 órája
Rekordot döntött a hajdú-bihari település, 77 éve nem volt ilyenre példa!
Két település is megelőzte ebben Budapestet. 1948 után dőlt meg a melegrekord a hajdú-bihari településen.
Hiába köszöntött be a szeptember, az északnyugati országrész kivételével igazi nyári hőség tombolt pénteken hazánkban, mely a napi melegrekord megdöntéséhez is elégnek bizonyult – írja az Időkép.
Kiemelik, a HungaroMet hivatalos mérései alapján
Körösladányban és Körösszakálon 35,1 fokig emelkedett a hőmérséklet,
ami egy tized fokkal múlta felül az 1948-ban, Budapest, Gellérthegyen mért 35 fokos értéket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hozzáteszik, a szombati rövid lehűlés után újabb melegfront érkezik Magyarországra, és folytatódik a kánikula.
Ez is érdekelhet:
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal