Rekordot döntött a hajdú-bihari település, 77 éve nem volt ilyenre példa!

Hiába köszöntött be a szeptember, az északnyugati országrész kivételével igazi nyári hőség tombolt pénteken hazánkban, mely a napi melegrekord megdöntéséhez is elégnek bizonyult – írja az Időkép.

Megdőlt a pénteki melegrekord Körösszakálon

Forrás: Napló-archív

Kiemelik, a HungaroMet hivatalos mérései alapján

Körösladányban és Körösszakálon 35,1 fokig emelkedett a hőmérséklet,

ami egy tized fokkal múlta felül az 1948-ban, Budapest, Gellérthegyen mért 35 fokos értéket.

Hozzáteszik, a szombati rövid lehűlés után újabb melegfront érkezik Magyarországra, és folytatódik a kánikula.

