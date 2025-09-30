Megújult az OTP Bank fiókja Balmazújvároson

Öröm látni, hogy az OTP fejleszti az ingatlant városunk szívében, és fontos tudnunk, hogy a felújítás nem csupán az épület, a falak megújulását jelenti, mutatja, hogy az OTP bank hosszú távú együttműködésre, elköteleződésre törekszik városunkban. Nagyszerű, hogy az itt élők modernebb és komfortosabb körülmények közt intézhetik banki ügyeiket