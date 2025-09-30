szeptember 30., kedd

Megújult az OTP Bank fiókja Balmazújvároson

Megújult az OTP Bank fiókja Balmazújvároson

Forrás: Facebook / Dr. Varga Marina

„Balmazújváros, a balmazújvárosiak és az OTP között már hosszú-hosszú ideje fennálló, stabil, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat áll fenn. A bank különös figyelmet fordít a helyi társadalmi szerepvállalásra is, rendezvények, jó ügyek támogatására, amiért hálásak vagyunk” – osztotta meg Varga Marina polgármester a közösségi oldalán, a megújult bankfiók átadása kapcsán. 

Öröm látni, hogy az OTP fejleszti az ingatlant városunk szívében, és fontos tudnunk, hogy a felújítás nem csupán az épület, a falak megújulását jelenti, mutatja, hogy az OTP bank hosszú távú együttműködésre, elköteleződésre törekszik városunkban. Nagyszerű, hogy az itt élők modernebb és komfortosabb körülmények közt intézhetik banki ügyeiket

 – áll a bejegyzésben. 

 

