Medveriadó Hajdú-Biharban: ezt okozta a veszélyes állat, a polgármester jelentette az első észleléseket

Nagytestű barna medve portyázik Nyírmártonfalva és Vámospércs környékén – pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 26-án tette közzé közösségi oldalán a hírt Nyírmártonfalva volt polgármestere, Filemon Mihály. Akkor azt írta, hogy több lakossági észlelés is történt a település külterületén. Futótűzként szaladt végig a vármegyén a medve híre, a Haon pedig próbálta minél több oldalról körbejárni a témát, s az állítólagos medve hajdú-bihari nyomai után is eredtünk. Nézzük, mire futott ki végül a nyírmártonfalvai medve sztorija.

Több helyszínt is felkerestünk akkor, ahol állítólag feltűnt a medve Hajdú-Biharban

Forrás: Napló-archív

Korábban nem volt barna medve Hajdú-Biharban

Legalább annyian állítják, mint amennyien vitatják. Korábban nem volt barna medve Hajdú-Biharban, ez egy speciális helyzet. Nem vadászható, a természetvédelmi hatóság hatásköre

– mondta a portálunknak a polgármester bejelentése után Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Vármegyei Vadászkamara elnöke. A területileg érintett Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke, Papp Attila azt nyilatkozta, miért ne lehetne itt barna medve, hiszen közel van a román határ, a túloldalán rengeteg van belőlük, simán benne van, hogy elindult egy példány erre.