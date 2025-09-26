5 órája
Medveriadó Hajdú-Biharban: ezt okozta a veszélyes állat, a polgármester jelentette az első észleléseket
Volt, aki szentül állította, hogy ő találkozott az állattal, másik csak mosolyogtak a történteken, a hivatalos szervek pedig tették a dolgukat. Az biztos, hogy lázban tartotta az állítólagos medve hajdú-bihari jelenléte a lakosságot 2024 őszén.
Nagytestű barna medve portyázik Nyírmártonfalva és Vámospércs környékén – pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 26-án tette közzé közösségi oldalán a hírt Nyírmártonfalva volt polgármestere, Filemon Mihály. Akkor azt írta, hogy több lakossági észlelés is történt a település külterületén. Futótűzként szaladt végig a vármegyén a medve híre, a Haon pedig próbálta minél több oldalról körbejárni a témát, s az állítólagos medve hajdú-bihari nyomai után is eredtünk. Nézzük, mire futott ki végül a nyírmártonfalvai medve sztorija.
Korábban nem volt barna medve Hajdú-Biharban
Legalább annyian állítják, mint amennyien vitatják. Korábban nem volt barna medve Hajdú-Biharban, ez egy speciális helyzet. Nem vadászható, a természetvédelmi hatóság hatásköre
– mondta a portálunknak a polgármester bejelentése után Forgács Barna, a Hajdú-Bihar Vármegyei Vadászkamara elnöke. A területileg érintett Zrínyi Miklós Vadásztársaság elnöke, Papp Attila azt nyilatkozta, miért ne lehetne itt barna medve, hiszen közel van a román határ, a túloldalán rengeteg van belőlük, simán benne van, hogy elindult egy példány erre.
A Nyírerdő Zrt. nem tudta megerősíteni a medve jelenlétét, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat Hajdúság-Dél-Nyírség Tájegység tagja az értesítést követően a környéket átvizsgálta, az állat jelenlétére utaló nyomokat akkor nem talált.
Barna medve Hajdú-Biharban: ez egy speciális helyzet, nem fordult még elő - állítja a vadászkamara
De mégis sorra bukkantak fel lakosok, akik medveészlelésről számoltak be. Kimentünk hát Nyírmártonfalvára egy kicsit körbekérdezni. A Zsidó girind nevű területen látta egy traktoros az állatot, amint őzeket kergetett, egy másik lakos az út szélén látta egyik este a medvét, egy férfi pedig a 48-as főút mentén, Vámospércs és Haláp között, ő állítólag már másodjára is kiszúrta. Egy tanyán pedig már a szeptember végi észlelést megelőzően medvetámadásra gyanakodott egy gazda.
A szakértő megvizsgálta az állítólagos medvetámadás nyomait
A Hármashegyalján elhelyezkedő portán épp elcsíptük a gazdát, bár tábla figyelmeztetett, hogy a kutyák harapnak, gazdájuk jelenlétében a megmaradt három házőrző viszonylag békésen fogadott minket. Molnár István a juhok óljához vezetett minket, ahol az alábbiakról számolt be:
3 és fél hete történt, a medve a lónál bontotta falat és a birkáknál, a kétszárnyas ajtót pedig teljesen leszakította. Három birka elpusztult a támadás következtében, két birkát még kezelek, az egyik kutya pedig olyan súlyosan megsérült, hogy hiába vittem állatorvoshoz, ő sem tudott rajta segíteni, az eb két nappal később elpusztult
– összegezte, majd megmutatta a karmok nyomát az egyik faajtón, az elforgácsolódott anyagon látni lehet a viszonylag friss sérüléseket, erről videót is készítettünk:
A tanyára valamivel később is visszatértünk, akkor már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakértőjének, Gombkötő Péternek a társaságában, aki megvizsgálta a nyomokat.
A deszkaajtón látható sérülések véleményem szerint valami emberi tevékenységnek az eredményei lehetnek, talán valamilyen fémtárggyal karcolták vagy dobálták. Medvetámadás esetén ez nem így nézne ki, az ajtó valószínűleg a teljes roncsolás állapotát mutatná, a helyszínen vélhetően találtunk volna még a medvétől származó, fennakadt szőrszálakat is, de ezek egyike sem volt kimutatható
– állapította meg a gerinces zoológiai szakreferens. Elmondta, mind az ajtó fafelületét, mind az egyik birkát ért sérülések gyengébbek egy medve támadásához képest. A birka testén látható sérülésekből, azoknak a helyéből és azok erejéből következtetve azt mondtam inkább valamilyen kutyaféle okozhatta azokat.
Az illetékes szervezetek mindegyike arról tájékozatott folyamatosan, hogy a szakemberek bár a területen voltak, azonban a medve jelenlétére utaló nyomokat egyszer sem találtak.
Volt még egy utolsó hír, de ennek már végképp nem hitt senki
Két hónappal később, november végén egy olvasónk írt szerkesztőségünknek arról, hogy Bojt település mellett, gépkocsival haladó fiatalember figyelt fel egy barna medve jelenlétére, melyet később – olvasónk szerint – több szemtanú is megerősített. Írt továbbá arról is, hogy az állatot Váncsod közelében kapták el a vadőrök. Ez azonban hamar lezárult, Váncsod volt polgármestere, Szalay Csaba közölte:
a területileg illetékes hivatásos vadász arról tájékoztatta, nem kaptak el ilyen állatot, illetve nyomait sem lelték fel. Továbbá az illetékes szervek is azt írták, nincs tudomásuk arról, hogy bárhol megjelent volna barna medve Hajdú-Biharban.
Nálunk ugyan nincs medve, Borsodban nemrégiben jelentettek újabb medveészlelést, ezúttal Pereces környékén, erről itt olvashattok.
