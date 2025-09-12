1 órája
Leköptek, megütöttek, lökdöstek egy jegyvizsgálót Hajdú-Biharban! Mi lesz még itt?
Ez már tarthatatlan! A MÁV-csoport munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek, tettleges bántalmazásuk bűncselekmény!
Idén már 113 alkalommal támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak – erről a társaság adott ki közleményt a napokban. Mint írják, a MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül. Dolgozóik közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is sújtható. A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.
Fizikai bántalmazás is éri a MÁV-csoport munkatársait
A közleményben olvasható, a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások, és sajnos, a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.
Megkerestük a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát, hogy megtudjuk, vármegyénkben történtek-e hasonló atrocitások, bántalmazások az utóbbi hónapokban.
Hajdú-Bihar vármegyében idén eddig négy bántalmazás történt vonaton, egy pedig autóbuszon. Egyik eset, amikor egy jegy nélkül utazó személy többször megütötte a jegyvizsgálót egy Cívis InterRégión Debrecen közelében. Egy másik esetben ketten leköpték, megütötték, lökdösték és fenyegették a jegyvizsgálót Konyáron, mert a fedélzeten nem voltak hajlandók megvenni a jegyet. Továbbá, egy Debrecen-Záhony közötti vonaton három jegy nélküli utas inzultálta, leköpte a jegyvizsgálót. Valamint Hajdúhadház és Újfehértó között egy kilenc fős társaság verbálisan bántalmazta, életveszélyesen fenyegette a jegyvizsgálót, leszállás közben egyikük pedig megrúgta. Mindemellett Vámospércsen két ittas személy (mint utóbb kiderült, az egyikük körözés alatt állt) dulakodott egy Debrecenbe tartó busz sofőrjével, mert nem engedte őket alkohollal a kezükben felszállni
– közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.
A társaság közlése szerint vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd – Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg a 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok), továbbá a 40-es vasúti vonalon, Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg.
Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt. Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy, a társaság által üzemeltetett helyi járatot kénytelenek voltak pár órán át szüneteltetni.
Rendőrségi feljelentést von maga után a bántalmazás
Fontos megjegyezni, a MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.
Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a biztonsági kamerák felvételei, amelyeket a rendőrség a nyomozások folyamán értékel és elemez. A MÁV-csoport közel 200 – kép- és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is. Az autóbuszok nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken felül pedig az autóbusz- és vasútállomásokon is kamerarendszerek működnek, amelyeknek szintén jelentős a szerepük a felsorolt bűncselekmények felderítésében és bizonyításában. Ezek a rendszerek segítik az esetek tisztázását, utólagos bizonyítását, ezért az ilyen és ehhez hasonló biztonsági eszközök beszerzését folytatjuk
– írták.
Az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok
A MÁV biztonságtechnikai rendszerei (fedélzeti, állomási és testkamerák) segítségével, továbbá a rendőrség hathatós együttműködésének köszönhetően a legtöbb esetben az elkövetőket elfogják. A jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető. A bántalmazó és garázda viselkedés a fizikai sérülések mellett lelki traumát is okozhat az áldozatoknak, továbbá az utasok biztonságérzetét is rontja.
Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye, vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.
„Fontos felhívni a figyelmet, hogy kollégáink közfeladatot látnak el, így az őket ért bántalmazás szigorúbb büntetéssel is járhat. Kollégáink minden segítséget megkapnak a vállalatcsoporttól, hogy feldolgozzák az őket ért traumákat. A MÁV-csoport több vonalon is együttműködik vasúti rendészeti szervezettel, vagyonőr vállalkozásokkal, és rendőrhatósággal is, így a Készenléti Rendőrség tagjai is több vonalon segítik a rend fenntartását, az utazóközönség biztonságát” – hangsúlyozták a válaszban.
Az elmúlt időszak atrocitásai Hajdú-Biharban:
- Egy jegy nélkül utazó személy többször megütötte az ellenőrt
- Megütötték, leköpték, lökdösték a jegyvizsgálót
- Jegy nélküli utas inzultálta, leköpte a jegyvizsgálót
- Életveszélyesen megfenyegették az ellenőrt
- Ittas személy dulakodott a buszsofőrrel
Ahogyan a MÁV-csoport munkatársai, úgy a rendőrök is veszélyben vannak. Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy férfi gépkarabéllyal akarta lelőni az intézkedő rendőrt.
Gépkarabéllyal akarta lelőni az intézkedő rendőrt a férfi, Debrecenben dől el a sorsa
Ajánljuk még:
Már minden a helyén, újra elindul a termelés a rég bezárt hajdú-bihari gyárban
Fasorba sodródott egy autó a hajdú-bihari úton, mentőhelikopter érkezett a helyszínre
Kínos! Egy jegyet sem adtak el, le kellett mondani a Bódi tesók debreceni buliját