Leköptek, megütöttek, lökdöstek egy jegyvizsgálót Hajdú-Biharban! Mi lesz még itt?

Idén már 113 alkalommal támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak – erről a társaság adott ki közleményt a napokban. Mint írják, a MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül. Dolgozóik közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is sújtható. A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.

A MÁV-csoport munkatársai rengeteg utassal találkoznak; többségükkel persze semmi baj, de néhányan agresszívek, akár bántalmazásig elmennek

Fizikai bántalmazás is éri a MÁV-csoport munkatársait

A közleményben olvasható, a közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások, és sajnos, a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

Megkerestük a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát, hogy megtudjuk, vármegyénkben történtek-e hasonló atrocitások, bántalmazások az utóbbi hónapokban.

Hajdú-Bihar vármegyében idén eddig négy bántalmazás történt vonaton, egy pedig autóbuszon. Egyik eset, amikor egy jegy nélkül utazó személy többször megütötte a jegyvizsgálót egy Cívis InterRégión Debrecen közelében. Egy másik esetben ketten leköpték, megütötték, lökdösték és fenyegették a jegyvizsgálót Konyáron, mert a fedélzeten nem voltak hajlandók megvenni a jegyet. Továbbá, egy Debrecen-Záhony közötti vonaton három jegy nélküli utas inzultálta, leköpte a jegyvizsgálót. Valamint Hajdúhadház és Újfehértó között egy kilenc fős társaság verbálisan bántalmazta, életveszélyesen fenyegette a jegyvizsgálót, leszállás közben egyikük pedig megrúgta. Mindemellett Vámospércsen két ittas személy (mint utóbb kiderült, az egyikük körözés alatt állt) dulakodott egy Debrecenbe tartó busz sofőrjével, mert nem engedte őket alkohollal a kezükben felszállni

– közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.

A társaság közlése szerint vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd – Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg a 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok), továbbá a 40-es vasúti vonalon, Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg.

Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt. Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy, a társaság által üzemeltetett helyi járatot kénytelenek voltak pár órán át szüneteltetni.