Válogatott labdarúgó is részt vett a hajdú-bihari gyerekek kupáján

A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) idén is megrendezte a Maugli Kupát, a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő gyermekek számára szervezett focitornát. Különleges vendég is érkezett: Balogh Norbi, válogatott labdarúgó, aki nemcsak pályára lépett a gyerekekkel, hanem életútjával is inspirálta őket – nehéz körülményekből is el lehet jutni a csúcsra, ha hiszünk magunkban! – számolt be róla a közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Balogh Norbert válogatott labdarúgó is a Maugli Kupa egyik résztvevője volt

Forrás: Facebook / Széles Diána

Mint írta, a Maugli Kupa nemcsak a sportról szólt, hanem a bizalomról, közösségről és támogatásról. Hozzátette, a BAGE elnöke, Buzás Lajos, maga is állami gondozottként nőtt fel, így különösen elkötelezett abban, hogy példát mutasson, és segítse azokat a nehéz sorsú gyermekeket, akiknél hiányoznak a stabil családi kapcsolatok.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Széles Diána köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a rendezvény megszervezésében

Forrás: Facebook / Széles Diána

A BAGE és a gyermekvédelemben dolgozók közösen biztosítják Debrecenben azt a támogató hátteret, amely segíti az állami gondozott gyermekeket a felnőtté válás útján.

Ajánljuk még: