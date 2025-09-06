2 órája
Válogatott labdarúgó is részt vett a hajdú-bihari gyerekek kupáján
A rendezvény nemcsak a sportról szólt, hanem a bizalomról, közösségről és támogatásról. A Maugli Kupa most is nagy élmény volt a gyerekek számára.
Hatalmas élmény volt a gyermekek számára a nap
Forrás: Facebook / Széles Diána
A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) idén is megrendezte a Maugli Kupát, a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő gyermekek számára szervezett focitornát. Különleges vendég is érkezett: Balogh Norbi, válogatott labdarúgó, aki nemcsak pályára lépett a gyerekekkel, hanem életútjával is inspirálta őket – nehéz körülményekből is el lehet jutni a csúcsra, ha hiszünk magunkban! – számolt be róla a közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.
Mint írta, a Maugli Kupa nemcsak a sportról szólt, hanem a bizalomról, közösségről és támogatásról. Hozzátette, a BAGE elnöke, Buzás Lajos, maga is állami gondozottként nőtt fel, így különösen elkötelezett abban, hogy példát mutasson, és segítse azokat a nehéz sorsú gyermekeket, akiknél hiányoznak a stabil családi kapcsolatok.
A BAGE és a gyermekvédelemben dolgozók közösen biztosítják Debrecenben azt a támogató hátteret, amely segíti az állami gondozott gyermekeket a felnőtté válás útján.
