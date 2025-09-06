szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Maugli Kupa

2 órája

Válogatott labdarúgó is részt vett a hajdú-bihari gyerekek kupáján

Címkék#debrecen#Maugli Kupa#BAGE#foci

A rendezvény nemcsak a sportról szólt, hanem a bizalomról, közösségről és támogatásról. A Maugli Kupa most is nagy élmény volt a gyerekek számára.

Haon.hu
Válogatott labdarúgó is részt vett a hajdú-bihari gyerekek kupáján

Hatalmas élmény volt a gyermekek számára a nap

Forrás: Facebook / Széles Diána

A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) idén is megrendezte a Maugli Kupát, a gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő gyermekek számára szervezett focitornát. Különleges vendég is érkezett: Balogh Norbi, válogatott labdarúgó, aki nemcsak pályára lépett a gyerekekkel, hanem életútjával is inspirálta őket – nehéz körülményekből is el lehet jutni a csúcsra, ha hiszünk magunkban! – számolt be róla a közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. 

Balogh Norbert válogatott labdarúgó is a Maugli Kupa egyik résztvevője volt
Balogh Norbert válogatott labdarúgó is a Maugli Kupa egyik résztvevője volt
Forrás: Facebook / Széles Diána

Mint írta, a Maugli Kupa nemcsak a sportról szólt, hanem a bizalomról, közösségről és támogatásról. Hozzátette, a BAGE elnöke, Buzás Lajos, maga is állami gondozottként nőtt fel, így különösen elkötelezett abban, hogy példát mutasson, és segítse azokat a nehéz sorsú gyermekeket, akiknél hiányoznak a stabil családi kapcsolatok.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Széles Diána köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a rendezvény megszervezésében
Forrás: Facebook / Széles Diána

A BAGE és a gyermekvédelemben dolgozók közösen biztosítják Debrecenben azt a támogató hátteret, amely segíti az állami gondozott gyermekeket a felnőtté válás útján. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu